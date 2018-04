První český konkurent iPhonu je na světě

Za cenu 6 699 korun včetně DPH dostane zákazník elegantní a relativně slušně vybavený dotykový komunikátor One s operačním systémem Windows Mobile 6.1. U Mivvy se rozhodli následovat dnešní trend prstem ovládaných přístrojů, a tak svou novinku vybavili uživatelským prostředím Yrgo. To je českou obdobou daleko známějšího SPB Mobile Shell. Yrgo zajistí pohodlné ovládání i bez použití stylusu – ten je ale stále přítomen.

V těle s rozměry 105 x 56 x 12,9 mm a hmotností 120 gramů najdeme dobrou výbavu. Procesor Xscale je taktován na 624 MHz, paměti RAM a ROM mají kapacitu 128 a 256 MB. Samozřejmostí je podpora karet microSD, a to do kapacity až 32 GB.

Nechybí žádná z obvyklých a žádaných funkcí – tedy wi-fi, GPS, Bluetooth, FM rádio, třímegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením nebo pohybový senzor. Šetřit se ale také někde muselo – to se projevilo především na displeji. Má úhlopříčku 3,2 palce a pouze WQVGA rozlišení – tedy 240 x 400 pixelů. Podobné parametry ale nabídne třeba i populární Samsung Omnia.

Zmíněný samsung nad Mivvy One vede v podpoře mobilních sítí. Mivvy One totiž nemá podporu sítí třetí generace, což by mohla být vbrzku jeho konkurenční nevýhoda. Celkově je ale Mivvy One opravdu zajímavé zařízení s dobrou cenou. Jsme zvědavi, jak se prosadí na trhu.