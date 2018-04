První česká recenze Nokie N95: jaký je nejočekávanější mobil roku?

Nokia loni koncem září představila v New Yorku mimo jiné model N95. Telefon patřící do multimediální řady chytrých mobilů s operačním systémem Symbian vzbudil hned po představení velkou pozornost. Podle papírových předpokladů se totiž jedná o nejlepší mobil pro sítě GSM. Ač od představení uplynulo již hodně času, nikdo jiný lépe vybavený mobil neukázal.

Nokia N95 boduje integrovaným pětimegapixelovým fotoaparátem, Wi-Fi, GPS, podporou 3G včetně rychlého přenosu dat HSDPA. Zaujme dvojitou vysouvací konstrukcí, kompaktními rozměry a třeba i rozměrným displejem. Na druhou stranu se jedná o jeden z nejdražších mobilů na trhu, momentálně vás bude stát téměř 23 000 korun.

My jsme si Nokii N95 mohli krátce vyzkoušet přímo na představení v New Yorku a ač jsme měli v ruce předprodejní vzorek, telefon naznačoval, že své papírové předpoklady splní beze zbytku. Nyní přichází potvrzení, nebo vyvrácení našich prvních dojmů. Telefon se už začal prodávat a my jsme promptně připravili jeho recenzi. Je tedy Nokia N95 opravdu tak dobrá, jak se tváří?



Upozornění! V dnešní recenzi se věnujeme samotnému mobilu. Navigaci a fotoaparátu dáme prostor v samostatných článcích, které připravíme co nejdříve. Fotografie pořízené telefonem jsme vám pak nabídli jako předkrm již v tomto článku.

Nokia N95 v katalogu mobilů a její konkurenti. Nejprve dva konkurenční přístroje HTC s OS Windows, které mají také integrované GPS. Následuje chystaný komunikátor Nokie, model E90, a dva současné top modely pro fotografování: Nokia N73 a Sony Ericsson K800i.

Kapitoly recenze:

Krátké hodnocení:

Špičkový mobil s maximální výbavou, ve které najdete téměř vše. Nokia N95 má v současnosti fotoaparát s největším rozlišením na trhu a má také integrované GPS.

Obsah balení:

Nabíječka; USB kabel; kabel pro propojení s televizí; sluchátka s dálkovým ovládáním na kabelu; manuál; CD se softwarem; samotný telefon. Chybí paměťová karta formátu microSD. Tu si budete muset dokoupit, ale jejich ceny jsou dnes velmi nízké.

Barevné varianty:

Nokia přichystala dvě barevné verze: Deep Plum (švestková) a Sand (písková). Obě mají přední část stříbrnou, liší se barvou zadního krytu. My jsme testovali první variantu s tmavším zadním krytem.

Vzhled a konstrukce

Vzhled Nokie N95 je většině fandů už notoricky známý ze spousty fotografií, které byly publikovány dříve. Řadě lidí bude v dnešní době žiletek připadat poněkud obtloustlá, přestože 21 mm není zase až tak mnoho. Ale vzhledem k ostatním parametrům – 99 na 53 mm – vypadá jako kvádřík. Navíc váží 120 gramů, což není zrovna málo. Prostě tak trochu designová nuda, tedy alespoň na první pohled.

O něco zajímavěji působí na mobilní poměry relativně velký objektiv fotoaparátu na zadní straně. Fotoaparát je schován za krytku, která se odstraní šoupátkem nacházejícím se na kraji stříbrného kruhu kolem objektivu. Pod objektivem se nachází poměrně výkonná přisvětlovací dioda.

Mnohem lepšího dojmu ovšem nabudeme, jakmile telefon vezmeme do ruky. Subjektivně vypadá mnohem lehčí, než říkají technické parametry. Navíc velmi dobrý dojem zanechá i precizní dílenské zpracování.

U některých předchozích modelů tohoto výrobce to nebylo vždycky pravidlem, ale doba, po kterou jsme na N95 čekali, se zjevně vyplatila. Všechny části velmi dobře sedí k sobě. Neměli jsme prozatím dostatek času, abychom si troufli tvrdit, že Nokia skutečně vydrží v dlouhodobém provozu. Na to je ještě příliš brzy. Přesto je prvotní dojem zatím poměrně pozitivní.

Zdá se, že letošní rok se ponese ve znamení sliderů, tedy vysouvacích modelů, které představili už všichni důležití výrobci. Dokonce bychom se mohli dočkat i slideru v nejnižší cenové kategorii. To ovšem není N95, ta míří na druhou stranu cenového spektra.

Ovšem N95 není obyčejný slider, dovoluje totiž nejen klasické vysunutí displeje nahoru, aby se objevila klávesnice. Další možností je posunout displej dolů – pak se objeví čtveřice ovládacích kláves a displej se přepne do landscape módu, tedy na šířku.

Displej a klávesnice

I v tomto režimu se dá telefon normálně ovládat. Při aktivaci se objeví speciální rozhraní, umožňující rovnou přistoupit k multimediálním aplikacím (rádio, MP3, mapy atp.) Konstrukce kláves pod displejem umožňuje docela pohodlné ovládání telefonu jak v zavřeném stavu, tak na šířku – nachází se zde klávesy pro příjetí a odmítnutí hovoru, multimediální klávesa a klávesa pro přístup do menu. K tomu pochopitelně čtvercová klávesa pro pohyb v menu s potvrzovacím tlačítkem ve středu.

Pokud posuneme displej dolů (respektive doprava), objeví se na levém okraji čtveřice kláves pro ovládání multimédií – spuštění a pauza přehrávání a skok na konec či začátek. Uplatnění najdou tyto klávesy nejen při přehrávání hudby, ale také pro video, prohlížení fotek a v dalších aplikacích.

Při posunu displeje na druhou stranu se z N95 stane obyčejný slider, takže pod displejem se objeví klasická alfanumerická klávesnice s dvanácti klávesami. První řada kláves je přitom nějaké 2 až 3 mm od spodní hrany vrchní části, takže přístup k nim je bezproblémový. U většiny ostatních sliderů na trhu je toto místo kritické, u N95 se s tím designéři vypořádali velmi dobře.

Alfanumerické klávesy jsou mírně vypouklé, a ačkoli jsou v jednom bloku, jsou relativně dost veliké pro pohodlné psaní. Odpor kláves je možná mírně vyšší, než je obvyklé, ale nijak výrazně, aby to vadilo. Na klávesnici si asi budete chvilku zvykat, ale nemyslíme, že by to byl zásadní problém. Totéž platí o klávesách pod displejem.

Samotný displej je opravdu vynikající. Má úhlopříčku 2,6“ (6,6 cm) a pracuje v rozlišení 240 x 320 bodů. Pochopitelně se jedná o aktivní TFT displej, který navíc dokáže zobrazit 16 milionů barev. Displej je vysoce kontrastní a jasný, takže je velmi dobře čitelný i na přímém slunci.

Možná je trochu škoda, že Nokia nesáhla po vyšším rozlišení. Přece jen, QVGA je dnes trochu málo. Na druhou stranu, kdyby Nokia rozlišení změnila, mohly by se vyskytnout problémy s některými aplikacemi pro Symbian.

Nokia N95 je totiž – jak určitě většina čtenářů ví – založená na operačním systému Symbian S60 3rd Edition. Tím je dán i vzhled menu, příjemnou novinkou je možnost vytvářet podsložky. Konečně si tedy bude možné udělat trochu pořádek, hlavně v instalovaných aplikacích. Ty se dosud všechny ukládaly do složky Aplikace (Moje Aplikace) a při větším množství instalovaných programů nebylo vždy snadné najít ten správný.

Nyní už si můžeme udělat pořádek dle libosti. Další drobností je možnost nechat si ikony v menu animovat. Nutno dodat, že animace jsou – podobně jako celý telefon – poměrně decentní a nijak neruší.

Jinak menu telefonu a pohyb po něm je poměrně svižný. Možná je to dáno poměrně výkonným procesorem ARM s taktem 330 MHz (tak to alespoň uvádějí všechny zdroje, program NSysInfo ukazuje hodnotu 206 MHz). Navíc je přístroj osazen 160 MB paměti, což bývá u Symbian přístrojů velký kámen úrazu. Zejména Nokie totiž s pamětí nezacházejí právě šetrně.

Nicméně tahle hodnota je už poměrně dostatečná i pro zdatné instalátory. Zvláště proto, že přístroji nechybí slot pro Micro SD kartu, podporována je kapacita až 2 GB. Sice nechápeme, proč to nejsou 4 GB, když karty s touto kapacitou už existují, ale budiž. Do paměti telefonu tak můžeme instalovat jen aplikace, veškerá uživatelská data si můžeme uložit na paměťovou kartu.

Problémy s kapacitou paměti nás tak u N95 asi nečekají. Na druhou stranu je přímo ostudou výrobce, že u takto drahého telefonu není součástí balení paměťová karta! Zvlášť, když jsou dnes tak levné.

Baterie

Standardní součástí dodávky je Li-Ion baterie BL-5F s kapacitou 950 mAh. Upřímně řečeno, vzhledem k tomu, co tenhle telefon nabízí, bychom očekávali kapacitu přece jen o něco vyšší. Podle výrobce by měla baterie vydržet na 240 minut hovoru nebo 225 hodin v režimu stand-by. Ačkoli jsme vzhledem ke krátkému času, po který máme telefon k dispozici, nemohli provést kompletní testy, tyto hodnoty se nám zdají značně nadnesené.

Pokud totiž začneme telefon využívat opravdu intenzivně – aktivujeme přenosy přes Wi-Fi, GPS nebo začneme přehrávat muziku, energie v baterii klesá dolů skutečně raketovým tempem. Například GPS byla schopna zcela vybít telefon během několika hodin. Nutno dodat, že GPS jsou obecně velmi "žravé" a jen několik hodin vydrží na baterie i většina jednoúčelových přístrojů. Podobně ale dokážou s baterií zahýbat i přenosy přes Wi-Fi nebo HSDPA.

Nepozorovali jsme, že by se nějak výrazně na výdrži odráželo neustálé hledání Wi-Fi sítí v dosahu. Vliv to téměř jistě mít bude, ale vzhledem k celkové výdrži si troufáme odhadnout zkrácení spíše o minuty. Vzhledem k tomu, že Nokia N95 asi není telefon, který bude většinu času je tak ležet v kapse a čekat, až někdo zavolá, asi nezbude, než se smířit s nabíjením minimálně obden.

V této souvislosti je velká škoda, že designérům v Nokii pořád nikdo neřekl, že USB port je napájený a že by se telefon mohl třeba i dobíjet, když ho do něj zapojíme. Například motoroly a všechna Pocket PC to umí, a vzhledem k tomu, že je - podobně jako Nokii N95 – pravidelně synchronizujeme s počítačem, problém s malou výdrží baterie se tím téměř eliminuje.

Bohužel u N95 musíme vždy hledat nabíječku. Mimochodem, nabíječka opravdu příjemně překvapila. Je hodně malá, asi se čeká, že ji budeme nosit všude s sebou. Konektor nabíječky je shodný s novější řadou, v tomhle je na Nokii docela spolehnutí.

Jen mě trochu překvapilo, že když jsem použil svoji nabíječku v autě, přesněji nabíječku s redukcí od N93, konektor držel v N95 docela chatrně a stačilo o něj jemně zavadit, aby vypadl. Možná to bude ale jen problém konkrétního kusu, stolní nabíječky fungují normálně.

Telefonování a zprávy

Podobně jako u všech telefonů s operačním systémem, je paměť sdílená. Dělí se o ní zprávy, telefonní seznam, kalendář a samozřejmě ostatní uživatelská data. Velikost telefonního seznamu je tedy omezena dostupnou volnou pamětí, každý kontakt může mít několik telefonních čísel a další údaje – rozsah je v podstatě podobný jako u Outlooku na stolním počítači. Ke kontaktům můžeme přidat narozeniny, výročí nebo třeba poznámky.

K dispozici jsou všechny běžné telefonní funkce včetně hlasového vytáčení (a ovládání), automatického opakování a zkrácených voleb. Kromě toho nechybí ani podpora internetové telefonie (SIP) či Push to Talk. Jak už jsme prozradili, jedná se o telefon s podporou 3G a malá kamerka nad displejem prozrazuje, že cizí mu nejsou ani videohovory.

Také pokud jde o zprávy, poradí si Nokia N95 skoro se vším – všechny zprávy se dělí také o dostupnou paměť, takže počet SMS zpráv v paměti určitě může jít do stovek (otázka je, kdo se v tom pak vyzná). Pochopitelně nechybí podpora EMS a ani MMS s maximální velikostí 300 KB.

V přístroji je standardní symbianový e-mail klient, i když upřímně řečeno, vývojáři by už konečně mohli přijít s něčím pořádným s podporou HTML. Takhle asi nezbude než nainstalovat ProfiMail od LonelyCatGames. V telefonu, který jsme dostali na testování, byla předdefinována schránka na Seznam.cz.

Data a organizace

Poměrně silnou stránkou Nokie N95 je konektivita, podporuje totiž skoro všechny myslitelné způsoby přenosu dat – ať už mezi uživateli na dálku, nebo mezi telefony a počítačem. Začněme tedy podporovanými mobilními sítěmi, telefon zvládne frekvence 850/900/1800/1900 MHz, takže si s ním zavoláte skoro všude na světě. Kromě toho podporuje i 3G sítě na frekvenci 2100 MHz.

Datové přenosy zvládne v podobě klasického GPRS a EDGE, navíc s podporou souběžného přenosu hlasu a dat. Kromě klasických přenosů v 3G síti (384 Kb/s) zvládne i HSDPA rychlostí 3,6 Mb/s. To u nás bohužel neužijeme, ale v síti O2 jsme se při testech s notebookem pohybovali někde kolem hodnoty 1,2 Mb/s, což na mobilní přípojení není vůbec špatná hodnota. Ostatně, ještě nedávno bychom nad megabitem skákali metry vysoko.

O něco vyšších rychlostí navíc můžeme dosáhnout s využitím nějakého z Wi-Fi hot spotů, kterých už začíná být v Česku plno. Třeba práce s e-maily je pak opravdu svižná.

Wi-Fi můžeme navíc docela zdárně použít i doma, tedy pokud domácí Wi-Fi máme. Podobně jako u předchozím modelů Nseries s podporou Wi-Fi, i u N95 je možnost nastavit sdílení hudby a obrázků přes domácí síť. Pro spojení s počítačem je tu samozřejmě IrDA, a také Bluetooth.

Vestavěný internetový prohlížeč se téměř neliší od verze v modelu N93 a ostatních modelech Nseries. Zvládne drtivou většinu klasických internetových stránek včetně většiny scriptů a poradí si i s WAPem. Nedělá mu problém ani plynulý přechod mezi zobrazením na šířku a na výšku.

Příjemná je možnost pohodlně se pohybovat v historii, stejně jako náhledy stránek při rychlém scrolování. Pochopitelně si ale můžete nainstalovat i jiný prohlížeč, my vyzkoušeli například Operu Mini a fungovala velice dobře.

Jedním z důvodů, proč řada lidí volí telefon s operačním systémem, nejsou - jak by se mohlo zdát - pokročilé funkce a možnost instalovat dodatečné aplikace, ale spíše komfortní telefonní seznam (o tom už jsme mluvili) a také komfortní kalendář a plánovač. V tomhle dává Nokia N95 skutečně dost možností.

Záznamy v kalendáři nabízejí řadu detailů a bez problémů se synchronizují s Outlookem i Lotus Notes. Kalendář nabízí soukromou i veřejnou synchronizaci, upozornění v předem nastavený čas i opakované události. Prostě všechno, co k plánování času potřebujeme.

Když už jsem zmínil opakované události, konečně jsme se dočkali i rozumně komfortního budíku - ten umožňuje opakované buzení, buzení v zadané dny, a samozřejmě funguje i při vypnutím telefonu.

V základní výbavě najdeme i QuickOffice, bohužel bez možnosti editace, prohlížeč PDF a také ZIP. Poradíme si tak téměř s jakoukoli přílohou, která dorazí e-mailem. Nechybí i tradičně skvělý převodník měn a jednotek, jen škoda, že stále neumí měny aktualizovat přes internet.

Zábava

Nokia N95 je zajímavým kompromisem mezi pracovním a multimediálním telefonem. Jako ryba ve vodě se totiž cítí v obou polohách. Úmyslně necháme stranou dvě největší novinky tohoto modelu – 5Mpx fotoaparát a integrovanou GPS, obě si totiž zaslouží samostatný článek. Jak Nokia N95 fotí, se ale můžete podívat tady.

Už jsme prozradili, že Nokia N95 nabídne MP3 přehrávač. To ostatně není u Symbian telefonu žádné velké překvapení. Přehrávač si poradí s formáty MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/M4A a podporuje i DRM. Oproti modelu N93 přehrávač prošel lehkým redesignem, který určitě prospěl. K pohodlnému ovládání přispívají i již zmíněné klávesy, které se objeví po odsunutí displeje.

Skvělým vylepšením je ale konečně 3,5 mm jack pro připojení sluchátek. Ta můžeme připojit buď přímo, nebo s použitím ovládací redukce s integrovaným mikrofonem, díky níž můžeme sluchátka použít i jako hands-free.

Ve výbavě nechybí ani obligátní Visual Radio. To může hrát i z hlasitých reproduktorů a na rozdíl od hudby je i takto poslouchatelné. Do jacku ale musíme něco připojit, drát funguje jako anténa. Škoda, že rádiu chybí RDS, to by se hodilo i pro navigaci.

Přehrávání videa obstará tradičně Real Player, který si poradí s formáty MPEG-4, H.264/AVC, H.263/3GPP a RealVideo 8/9/10. Problém mu nedělá ani streamovaná hudba či video (Mobilní TV) či podcasting. Film v MPEG4 na cestu třeba do letadla při displeji na šířku je docela zajímavá alternativa. Ve výbavě nechybí ani dvojice her – tradiční Snake a vesmírná střílečka SRE.

Shrnutí

Nokia N95 je bez debat jedním z nejlepších telefonů v současné době na trhu. Není rozhodně dokonalá a máme k ní asi hned několik výhrad. Celkově na nás ale udělala velmi dobrý dojem: dílenské zpracování, displej a hlavně bohatá výbava snese nejpřísnější měřítka. Marně jsme v redakci pátrali po něčem důležitém, co by tomuhle telefonu chybělo. Vzhledem k poměrně velkému displeji a integrované GPS se tak zrodil významný konkurent i komunikátorům s Windows Mobile, zvláště těm bez klávesnice. Rozdíl ve velikosti displeje už není nijak závratný, rozlišení je stejné, takže pro použití jako navigace jsou přístroje rovnocenné. I když je jasné, že příznivcům Windows Mobile by se na Symbian těžko zvykalo. Drobný problém může nastat u zákazníků toužících po špičkovém multimediálním telefonu, kteří však zrovna nepotřebují smartphone. První podmínku Nokia splní na výbornou, druhou vlastností ale může mnohé zájemce odradit. V absolutním měřítku může vadit i vysoká cena. Proč koupit? Integrované GPS

Fotoaparát

Displej

Kompaktní rozměry

Jack 3,5 mm

Data a konektivita Proč nekoupit? Nemožnost nabíjet přes USB

Vysoká cena

V balení chybí paměťová karta

Navigace bude placená Kdy? V prodeji Za kolik? Doporučená cena: 22 990 Kč včetně DPH



S Nokií N95 ale ještě nekončíme. Největším inovacím v podobě GPS a 5 Mpix fotoaparátu se podíváme na zoubek v následujících dnech.