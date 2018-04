První Bluetooth sluchátko na solární pohon

Operátor Orange začal ve Velké Británii prodávat první Bluetooth sluchátka se solárními panely. Sluchátko Iqua BHS-603 SUN vydrží v pohotovostním režimu až 200 hodin nebo s ním můžeme nepřetržitě ve tmě volat až devět hodin. Za jak dlouho se sluchátko nabije operátor neuvádí.

14 gramů vážící sluchátko je kompatibilní se všemi dostupnými mobilními telefony. Nejprve bylo představeno zkraje roku na veletru 3GSM. Nyní má na solární Bluetooth sluchátko exkluzivitu operátor Orange a to až do února. Poté by se mělo dostat do volného prodeje. Orange sluchátko Iqua BHS-603 SUN prodává za 50 Liber, tedy v přepočtu za 1900 korun.