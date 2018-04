První aktualizace Windows Phone 7 již brzy. Přinese rychlost a lepší Marketplace

Efektivitu práce s textem citelně zvýší funkce textové schránky, která patří patrně k nejdůležitějším prvkům aktualizace. Po klepnutí na vybrané slovo jej uživatel označí, následně dvojicí kotviček definuje oblast textu a klepnutím na symbol schránky jej uloží. Nad klávesnicí se pak tento symbol schránky zobrazí a jedním klepnutím se zapamatovaný text vloží do požadovaného dokumentu, emailu a podobně.

Systém by měl být po aktualizaci také rychlejší, což uživatelé poznají při práci s dodatečně nainstalovanými aplikacemi či při hraní her.

Vylepšen má být také algoritmus filtrace výsledků při hledání titulů v Marketplace, který doposud třeba při vyhledávání her nabízel nesmyslně nerelevantní tituly (např. hudbu). Brzkého vylepšení by se měl dočkat také vyhledávač Bing, který u Windows Phone 7 nedosahuje funkcionality stejné aplikace pro iOS, což je přinejmenším zvláštní. To je ale patrně otázka až další aktualizace.

Dříve se spekulovalo, že první aktualizace přinese uživatelům i nějakou formu multi-taskingu (běh více aplikací najednou v pozadí a metoda přepínání mezi nimi), to se ale nepotvrdilo. Zda omlazená verze systému přinese i některé další zatím utajené funkce, není v tuto chvíli jasné.

Připomeňme stručně také samotnou proceduru aktualizace. Uživatel na ni bude upozorněn notifikací OTA (Over The Air). Vlastní nahrání proběhne po propojení telefonu s PC USB kabelem za pomoci aplikace Zune, která před aktualizací systému provede zálohu dat a následně jejich obnovu.