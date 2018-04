První 3D mobil je jen pozlátko. Recenze LG Optimus 3D

LG Optimus 3D je nejvybavenější a nejdražší model značky. LG se jím snaží získat pozici technologického lídra. Tuto image si firma buduje už nějakou dobu. Stejně jako je Optimus 3D jedním z prvních 3D mobilů, předchozí model Optimus 2X patřil k prvním dvoujádrovým kouskům na trhu.

Cena za průkopnictví ale nese určitou daň. Tou je jistá nedokonalost samotného produktu a navíc i fakt, že pro použitou technologii zatím není mnoho praktického využití.

Optimus 3D je důkazem toho, že špičková technika nemusí být vždy pro běžného uživatele tou nejlepší volbou. A i hračičkové možná udělají lépe, když namísto 3D modelu zvolí levnější a v praxi lépe použitelný klasický dvoujádrový model.

Optimus 3D má i své přednosti. Hlavním lákadlem přesto zůstává schopnost zobrazovat obraz, pořizovat snímky a natáčet videa ve 3D. Multimediální soubory lze ve 3D prohlížet i na patřičně vybavených televizích.

Vzhled a konstrukce – velký a těžký kousek

I dnešní špičkové smartphony se předhání v tom, který bude tenčí a lehčí. LG Optimus 3D se ale do tohoto souboje vůbec nemíchá, i když tloušťka na papíře na první pohled nevypadá nijak zle: 11,9 mm je hodnota, která by ještě před nedávnem stačila ke vstupu do exkluzivního klubu.

Jenže pocitově je 3D podstatně buclatější a tento pocit ještě umocňuje výstupek se dvěma fotoaparáty na zadní straně. Velké jsou pochopitelně i zbývající rozměry: 128,8 × 68 mm ale víceméně odpovídají velikosti použitého displeje. Snad jen výška je lehce nadprůměrná.

Z běžných mezí ovšem vybočuje hmotnost telefonu: 168 gramů. To je pořádná porce navíc oproti už tak dost těžkému LG Optimus 2X.

Optimus 3D ovšem není díky velké ploše kdovíjak nepříjemný na držení v dlani, na druhou stranu lehčí telefony jsou z dlouhodobého hlediska pohodlnější. Optimus 3D je prostě pořádný kus mobilu a s tím se musí při jeho používání počítat.

Zpracování je na výborné úrovni, v této oblasti si dává LG v poslední době hodně záležet. Telefon je pevný, slícování dáváme jedničku. Velký zadní kryt baterie, který přechází i do stran, je vyroben z velkého kusu plastu se soft-touch povrchovou úpravou. Kryt je tak příjemný na dotek a telefon v ruce neklouže. Na druhou stranu jsou zrovna na tomto provedení hodně vidět mastné šmouhy. Při promačkání vydává kryt sem tam jemný skřípot, ale nezdá se, že by se situace měla časem zhoršovat.

Design telefonu je vcelku elegantní a nehraje na žádnou agresivní notu. U špičkového modelu s úzkou cílovou skupinou zákazníků se možná mohlo LG trochu více odvázat. Z ergonomického hlediska nemáme k přístroji výhrady. Líbí se nám také dvě krytky na levém boku. Jedna schovává microUSB konektor a druhá HDMI výstup. Posuvná krytka u modelu Optimus Black je přesto praktičtější.

Displej a ovládání – android s příchutí 3D

LG Optimus 3D dostalo ze všech mobilních telefonů LG největší displej. Na úhlopříčce 4,3 palce nabízí pro android typické rozlišení 800 × 480 pixelů. Displej patří opět mezi špičku co se barevného podání týče, i když Optimus Black ze stejné stáje je na tom o něco lépe. Naopak displej Optimus 3D je oproti němu lépe čitelný na přímém slunečním světle, na konkurenci ale přeci jenom stále ztrácí. V této kategorii patří k podprůměru.

To vše jsou ale velmi dobré výsledky s uvážením toho, že displej funguje v duálním módu. Krom běžného zobrazení totiž zvládá i projekci 3D obrazu, a to díky své speciální konstrukci. 3D zobrazení není k dispozici ve všech aplikacích, ale jenom v těch, které jsou pro něj uzpůsobeny. LG připravilo i speciální 3D menu, které je dostupné z běžného menu nebo pomocí speciálního tlačítka 3D na pravém boku telefonu v místech, kde většinou očekáváme spoušť fotoaparátu.

Ve 3D zobrazení ale displej rozhodně nemá takové kvality jako v běžném 2D. Rozlišení obrazu kvůli rozdělení na speciální trojúhelníkové mřížce silně poklesne a svislé mřížkování je velmi výrazné. 3D efekt je poměrně výrazný, ale v poměrně omezené vzdálenosti. Nejvýraznější je efekt při vzdálenosti asi 40 cm od očí, každý uživatel si ale ideál musí najít sám. Může existovat velká skupina, která 3D efekt vůbec neuvidí.

Kvalita 3D obrazu se jen velmi těžko popisuje. Nemá blízko kvalitě 2D zobrazení, ale to samo o sobě nemusí znamenat, že je obraz nepoužitelný. Hodně záleží na individuálních preferencích daného uživatele. Při našem testování jsme 3D mobil nechali vyzkoušet poměrně velké množství uživatelů a většina z nich si po několika minutách stěžovala na bolení očí nebo "přecházení" zraku. To je důkaz toho, že 3D technologie Optimus 3D je sice průkopnická, ale zároveň za to platí průkopnickou daň.

Pokud ale s dlouhodobějším sledováním 3D obrazu nemá uživatel u telefonu problémy, může si tuto funkci užít u videí a snímků pořízených přístrojem, na speciálním 3D YouTube kanálu, ve třech kvalitních herních titulech a několika dalších aplikacích.

Ve 3D lze dokonce prohlížet i původně 2D snímky a také videa: HD video (720p) telefon bez problémů přepočítává do 3D podoby v reálném čase. Lákadlem může být i výstup 3D obrazu přes HDMI konektor na televizi.

Po stránce ovládání je LG Optimus 3D běžným telefonem s operačním systémem Android a práce s ním se nijak neliší od většiny telefonů s tímto systémem.

Nejvíce se Optimus 3D podobá stájovému kolegovi Optimus 2X. Používá i stejnou verzi operačního systému: za přítomnost Androidu 2.2 sklízí LG hodně kritiky. V praxi sice nemusí být starší verze tolik citelným handicapem, ale na úrovni špičkových mobilů to nedostatek je. Výkonný hardware tak zůstává trochu utlumen, novější verze systému by lépe využila jeho potenciál, což dokazují i různé benchmarky. Chybí také některé pokročilejší funkce.

Opět se tu setkáme s úpravami androidu od LG, jsou prakticky stejné jako u Optimus 2X. Na domovské obrazovce tak máme vespodu vždy čtveřici ikon, za horním stavovým řádkem se skrývají i prvky k ovládání bezdrátových technologií, GPS, vyzvánění a také prvky pro ovládání hudebního přehrávače.

LG Optimus 3D trvalo uvedení na trh více než půl roku a během této doby měli inženýři hodně času na vyladění přístroje. To se ale ne vždy povedlo. 3D prostředí občas nabíhá pomalu a start fotoaparátu jsme museli mnohdy i opakovat. V systému občas docházelo k nepochopitelným kiksům, které si sem tam vynutily restart telefonu. Suma sumárum, telefon ve finální prodejní verzi nedosahoval takové spolehlivosti, jakou bychom očekávali vzhledem ke starší použité verzi systému.

Mnohá konkurence s modernější verzí systému je na tom lépe. Jedním z důvodů těchto potíží by mohl být občasný nedostatek paměti. Telefon má 512 MB RAM a to při současném běhu náročnějších aplikací nemusí stačit. Paměť je rozdělena do dvou modulů po 256 MB, které jsou zapojeny v režimu dual-channel. To má přinést rychlejší přístup do paměti. Jenže po startu telefonu je pro běh programů k dispozici jen asi 190 MB, což nemusí vždy dostačovat. Na druhou stranu zpomalování systému z hlediska reakcí na uživatelské pokyny jsme nepozorovali.

Baterie – slušná výdrž

Odladění nedokonalostí systému se alespoň povedlo v oblasti výdrže baterie. Pokud se uživatel příliš často neopájí 3D obrazem, hospodaří Optimus 3D s energií vcelku úsporně. Při stejném režimu používání je asi o něco úspornější než jeho dvoujádroví soupeři včele se Samsungem Galaxy S II.

Můžeme konstatovat, že jsme během našeho testování telefon nabíjeli každý večer pouze z preventivních důvodů. Ve většině případů by telefon vydržel dva pracovní dny na jedno nabití. Jakmile ale přišla ke slovu multimédia v čele s 3D funkcemi, spotřeba výrazně vzrostla a při hraní her nebylo těžké telefon vybít už po několika hodinách. Kapacita baterie je 1 500 mAh, tedy stejná jako v modelu Optimus Black.

Telefonování a zprávy – opět LG klávesnice

I v oblasti telefonování a zpráv se Optimus 3D podobá svým stájovým sourozencům jako vejce vejci. Líbí se nám například přehledně řešené karty kontaktů a vůbec grafika použitá při práci se zprávami. Vzhledem k Androidu 2.2 musíme oželet některé pokročilejší funkce Exchange serveru (například práci se složkami) nebo inovovanou Gmail aplikaci, která umí v režimu na šířku zobrazovat náhled mailu v pravé části obrazovky.

Opět chválíme i přehlednou a kvalitní telefonní aplikaci s bezproblémovým vyhledáváním, seznam hovorů hezky sdružuje hovory od jednoho subjektu. Celá historie komunikace je k vidění po rozkliknutí. I klávesnice pro zadávání textů zůstává stejná jako u jiných modelů. Hodně připomíná tu z iPhonu a stále nám na ní velmi chybí čárka v základním rozložení, pro její napsání je vždy potřeba přepnout na alternativní znaky. To opravdu není pohodlné.

Navíc se nám u modelu Optimus 3D často stávalo, že se klávesnice zbláznila a na doteky některých písmen reagovala jeho dvojitým napsáním. Od textovek formátu "Aahhojj, jaakk see mmass" pomohl vždy až restart telefonu.

Organizace a data – plná výbava

Uživatelé v této třídě smartphonů jsou zvyklí na maximální výbavu a Optimus 3D jim ji přináší. Je zde tradiční sestava bezdrátových technologií HSPA, wi-fi a Bluetooth (2.1), stejně jako aplikace pro práci s kancelářskými dokumenty. Ty lze i vytvářet a editovat, telefon takto zvládá i práci s prezentacemi z PowerPointu (pochopitelně v omezené míře).

Telefon má 8 GB vnitřní paměti, což je pro začátek více než dostatečná porce. Kromě toho telefon disponuje slotem na karty microSD, takže celková kapacita telefonu se může vyšplhat ke 40 GB.

Čerstvým uživatelům androidu nabízí LG aplikaci App Advisor, která doporučí vhodné a populární programy pro daný telefon. Dále v telefonu najdeme obchod LG World, kde lze nakupovat jak aplikace, tak tapety, vyzvánění a další obsah. Když k tomu připočteme standardní Android Market, je v telefonu trochu přemarketováno, ale v zásadě to nijak nevadí: uživatel si zvolí, které řešení mu vyhovuje nejlépe.

Navigace opět funguje pomocí Google map, prohlížeč je standardní androidí a podporuje flashové prvky. Rychlost prohlížeče je shodná s většinou ostatních dvoujádrových smartphonů, plynulosti skrolování a rychlosti vykreslování stránek Samsungu Galaxy S II ale Optimus 3D nedosahuje. A to i přesto, že se LG chlubí tím, že krom dvoujádrového procesoru má telefon také duální paměť, takže by měl být přístroj právě při přistupování do RAM výrazně rychlejší než konkurence.

Zábava – 3D jako třešnička na dortu

Ve většině oblastí od nás LG Optimus 3D sklízí alespoň drobnou kritiku. Pokud ale jde o multimédia, prostoru pro negativní hodnocení nechali vývojáři LG naprosté minimum. Funkční sada je opět kompletní a k velké radosti je tu dokonce i poměrně kvalitní videopřehrávač, který zvládne soubory DivX. Vestavěný videopřehrávač má ale původně jiný úkol: je tu proto, aby přehrál 3D videa.

Některá jsou v telefonu přednahrána, další lze natáčet pomocí vestavěného fotoaparátu. Tato natočená videa lze krom displeje telefonu sledovat také na 3D televizorech, a to buď přes HDMI výstup, nebo pomocí funkce SmartShare, která funguje na bázi wi-fi technologie DLNA.

3D videa (a také fotografie) si umí telefon vyrábět i sám v reálném čase přepočtem ze zdrojového 2D obrazu. Funguje to plynule až do rozlišení 720p, s přepočtem 1080p má telefon už trochu potíže a obraz není při přehrávání plynulý. Co se přehrávání 3D obrazu týče, uživatel si v přehrávači může nastavit několik parametrů, včetně hloubky efektu a druhy vykreslování obrazu. Tím optimalizuje míru 3D efektu pro různé přehrávané tituly.

3D obraz na telefonu jsme sice zatím moc nepochválili, ale pokud jej porovnáme s obrazem, který produkují mnohé trojrozměrné televize, nemá se LG zač stydět. Je vidět, že technologie je zatím ve svých začátcích a na kdovíjaké úchvatné zážitky to zatím (i přes veškerou marketingovou snahu výrobců) nevypadá.

V telefonu jsou předinstalovány také tři hry, které může uživatel hrát buď v klasickém zobrazení, nebo ve 3D. Jsou to tituly z dílny společnosti GameLoft, konkrétně: Asphalt 6, Lets Golf 2 a střílečka Nova. Především ta ukáže schopnosti 3D displeje v tom nejlepším světle a ve 3D provedení opravdu může zabavit. Záleží však na tom, jak dlouho uživatel 3D efekt vydrží sledovat, než ho začnou bolet oči.

Ani pak nemusí přestat v hraní, stačí zmáčknout 3D tlačítko na pravém boku telefonu a zobrazení se přepne zpět do běžného 2D. Telefon se při hraní her ve 3D režimu nezadýchává a zážitek je pořád stejně plynulý jako v běžném zobrazení.

Podobně i u fotoaparátu se dá přepínat mezi 3D a 2D režimem, a to jak v případě fotek, tak nahrávání videa. 3D fotky ukládá fotoaparát ve formátu .jps a prohlédnout si je lze pouze v telefonu, 3D televizorech nebo ve stereoskopickém náhledu (ve kterém jsou i některé screenshoty v recenzi) v některém ze speciálních programů.

Především u některých fotografií je 3D efekt vcelku působivý, na druhou stranu je praktická použitelnost poměrně malá. U videí je trochu problém s mihotajícími a pohybujícími se objekty, ale i tam může být 3D efekt zajímavý. 3D videa nahrávaná telefonem mohou mít maximální rozlišení 720p, klasická 2D videa telefon zvládne v 1080p.

Ukázky: Ukázka 3D fotografie, Ukázka 3D fotografie, Ukázka 3D videa

Fotoaparát má rozlišení 5 megapixelů, ve 3D režimu pořizuje maximálně třímegapixelové snímky. Na poměry androidích chytrých mobilů hodně dlouho startuje. Start trvá až pět sekund. Kvalita obrázků patří k tomu lepšímu na daném poli, ale snímky přesto mají chyby.

LG sahá k velké redukci šumu, což znamená, že obrázek je často plný jakýchsi barevných šmouh, a to i za dobrých světelných podmínek. Na druhou stranu se nám velmi líbí barevné podání snímků, které je hodně blízké realitě. Telefon velmi dobře řídí vestavěný blesk, který tak nevyrábí žádné zbytečné přepaly. Je dostatečně silný i na větší vzdálenost. Foťák tak sice nepatří na absolutní špičku současné produkce, ale je univerzálně použitelný. Příjemné je i ovládání. Redukci šumu by ale u LG měli dořešit.

Shrnutí – 3D není vše

LG Optimus 3D je především velmi zajímavý multimediální mobil. Jeho 3D schopnosti jsou pouze jakousi třešničkou na dortu, něčím, co stejně v praxi nemá příliš velký význam a osloví poměrně úzkou skupinu uživatelů.

Trochu potíž pro Optimus 3D je v tom, že krom 3D schopností toho tento model za cenu okolo 11 500 korun nenabízí v praxi o nic víc než taktéž dvoujádrový model Optimus 2X. Ten má jen o něco menší displej, cena se ale pohybuje okolo 9 500 korun. A pokud nepatříte mezi úplně náročné uživatele, u LG uděláte nejlépe volbou modelu Optimus Black, který za cenu pod 8 500 korun nabízí stále špičkovou výbavu a vysoký výkon.

Na druhou stranu je fakt, že přímých konkurentů má Optimus 3D naprosté minimum. Před časem se začalo prodávat HTC Evo 3D, jeho cenovka ale šplhá k 15 000 korunám, což je hodně. V reálu jej ale koupíte za cenu asi o tisícovku vyšší než LG.

