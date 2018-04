Průzkum: WAP spíš přežívá, SMS jsou stále oblíbenější

Nové technologie jsou tady, ale my máme stejně stále rádi ty staré dobré, jednoduché a jisté způsoby mobilní komunikace. Internet na mobilních telefonech zkrátka stále nemá lehkou pozici. Dnes si sice přístroj podporující WAP pořizuje skoro každý, ale to vůbec neznamená, že výrazně stoupá počet „internetistů“. Naštěstí pro operátory existuje jedna služba, která pro ně stále znamená jistý přínos peněz – posílání SMS zpráv. Že WAP je stále teprve na vzestupu a mládež miluje SMS, pro to hovoří nejnovější výzkum společnosti AT Kerney, kterého se již po čtvrté účastnilo 5600 lidí ze čtrnácti zemí světa.

Jeden z nejkomplexnějších průzkumů mezi uživateli mobilních telefonů na celém světě provedla firma Průzkum AT Kerney již po čtvrté za poslední dva roky. Toho posledního se účastnilo 5600 respondentů z těchto zemí: Švédsko Finsko, Británie, Německo, Francie, Itálie, USA, Čína Hongkong, Jižní Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Singapur, Austrálie. Co výsledky průzkumu ukázaly?

Již od počátků mobilní telefonie je zřejmé, že má Evropa alespoň v jednom oboru jasně navrch před Amerikou. V posílání textových zpráv jsme totiž my ze starého kontinentu nepřekonatelní. Do jisté míry je to způsobeno tím, že ve Spojených státech operátoři dlouho posílání SMS nenabízeli. Ztráta Ameriky nebyla do dnešního dne smazána, a tak světovému textování vládne Evropa společně s Asií.

GRAF – SMS podle regionu

Věková skupina, která SMS prostě miluje, jsou děti. Nebo, chcete-li, mládež. Textovky je totiž stojí míň než telefonování a kromě toho je možné je posílat i během vyučování. Ovšem nejde jen o to, že by mládež nějak vystupovala z průměru. Platí totiž jednoduché pravidlo – čím starší uživatel mobilu, tím méně SMS posílá.

GRAF – SMS podle věku

Zvláštním poznatkem průzkumu je rozšíření reklamy do textových zpráv. Ještě před půlrokem, při minulém průzkumu, reklamní SMS téměř neexistovaly. Za poslední rok se s nimi setkala již více než třetina uživatelů.

GRAF – Reklamní SMS

Internet na mobilech to má těžké

Přístroj umožňující připojení k internetu (pomocí WAPu v GSM nebo i-mode v japonské síti) má dnes každý třetí uživatel mobilu na světě. Za to pochopitelně může především politika výrobců, kteří již dnes téměř nevyrábí modely, které by mobilní internet nepodporovaly. Jasnou převahu nad zbytkem světa má v této oblasti Japonsko, kde je internet na telefonech již naprosto běžnou záležitostí, kterou dokonce lidé velmi rádi využívají. Do značné míry za to může lepší systém, který již více než dva roky umožňuje uživatelům pracovat s barevnými stránkami a polyfonickou hudbou. V Evropě a Americe se dnes teprve dostáváme tam, kde je Japonsko již dávno.

GRAF – Rozšířenost internetových mobilů podle regionu

GRAF – Rozšířenost internetových mobilů podle věku

Zvláštním jevem je pokles v používání mobilního internetu ve srovnání s posledním průzkumem před půl rokem. Pokud se ptáme, kdo z lidí vlastnících WAPový telefon se skutečně připojuje k internetu, pak zjistíme, že jen 36 procent (v Evropě ještě méně). Je to způsobeno tím, že dnes již vlastní mobily s WAPem i lidé, které tato funkce vůbec nezajímá. Dříve se totiž po nových modelech podporujících mobilní internet vrhali především nadšenci, kteří chtěli tuto novou schopnost telefonů využít. V absolutních číslech tedy můžeme vidět zřetelný pokles používání WAPu, jakož i elektronické pošty.

GRAF – Používání internetu lidmi, kteří vlastní telefon s WAPem nebo i-modem GRAF – Používání e-mailu lidmi, kteří vlastní telefon s WAPem nebo i-modem

Jenže proč je WAP zatím tak nepopulární? Autoři průzkumu se snažili zjistit odpověď i na tuto otázku. Kromě 45 procent lidí, které tato technologie jednoduše nezajímá, jsou nejsilnější skupinou ti, kterým vadí cena. Téměř stejně silně odrazuje uživatele neznalost ovládání a možností WAPu.

GRAF – Proč lidí nepoužívají WAP

Počítače, telefony a mobilní platby

Součástí průzkumu byly kromě otázek týkajících se SMS a WAPu také dvě otázky, které mají trochu naznačit, kudy by se mohla ubírat budoucnost mobilních telekomunikací. Například spojení počítače s mobilem je vlastně zatím v plenkách – tyto přístroje mezi sebou propojuje jen desetina uživatelů. Pokud by však bylo jednoduše možné dostat se odkudkoliv přes mobil k datům na svém osobním počítači, uvítalo by tuto možnost 41 procent respondentů.

GRAF – Kolik lidí propojuje s mobilem PC nebo PDA GRAF – Kdo by chtěl přistupovat k datům na PC přes mobil

Placení pomocí mobilního telefonu je zatím velmi málo rozšířené, ovšem kdyby existovala možnost, jak to jednoduše používat, lidé by dlouho neváhali. Téměř polovina dotázaných by byla ochotna tzv. m-platby používat.

GRAF – Zájem o m-platby

Mobilní telefony nejsou jen přístroje umožňující rozhovor. Nabízejí mnoho dalších funkcí, ale zatím stále platí, že kromě SMS jsou všechny teprve na začátku. Masová obliba mobilního internetu se zatím týká jen Japonska, v Evropě to může změnit snad teprve rychlé, a především levné GPRS. To ostatně usnadní i spojení s osobním počítačem, přístup k firemním databázím a v neposlední řadě také nákup přes mobil. Jenže jako u všeho platí, že rozjezd je pomalý a závisí jen a pouze na aplikacích, které firmy uživatelům nabídnou. Na takovou, která přitáhne k WAPu většinu majitelů mobilních telefonů, Evropa zatím stále čeká.