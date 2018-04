Průzkum trhu v Ostravě a okolí

nejde předpokládat, že jsou všichni prodejci PalmPilota připojeni k Internetu

že čtou odborný tisk

že mají zájem o prodej nových produktů, které u nás zatím nemají konkurenci (co říkáte obchodníci, není to jeden z dobrých důvodů?)

že budou prodávat zrovinka PalmPilota.



že se jim nechce učit novým věcem (diář Casio je přece jen jednodušší) atd.

Stále více se setkávám s lidmi, kteří PalmPilota vůbec nikdy neviděli, nemají ani potuchy o co jde. Někteří mi s klidem sdělí, že je to zbytečná a drahá hračička, jiní zase oponují, že ta věcička nemá 8MB RAM a tak do toho nedostanou MS Word :-))). Většina však, když jim PalmPilota ukážu, zůstává se svěšenou čelistí a úžasem ve tváři sedět, a ani nedutají. Tento stav trvá několik minut a pak jsem zasypán otázkami typu: "Co to umí?", "Co s tím jde dělat?" atd. atd.Asi před třemi týdny, kdy jsem gamblujícího známého (na mém PalmPilotovi hrál MahJongg) nemohl o půlnoci dostat z bytu, začal jsem přemýšlet nad tím, čím je to zapříčiněno. Na tom není nic těžkého. Nejspíš asi tím, že se nedá nikde pořádně koupit a pokud jej chcete, zpravidla si pro něj píšete poštou do Unicomu nebo k jiným prodejcům , kteří by se dali na prstech spočítat.Přestože by se dala tato otázka jednoduše uzavřít s odpovědí: "UNICOM spí a čeká, až mu prodejci sami spadnou do klína.", přece jenom se vtírá myšlenka, zda je tomu opravdu tak a jestli v tom nemůže být i něco jiného. Např.:Není těchnějak moc? Nejlepší cestou, jak dostat na tyodpověď, je jít mezi obchodníky a zeptat se jich přímo. Ano, udělat jakýsi průzkum trhu, který by si měl každý dovozce předem zajistit aby věděl, jak mu to zboží "půjde" na odbyt a jestli ty aplikace, které chce na PalmPilota prodávat bude mít vůbec komu prodávat.Protože mám času opravdu málo, našel jsem jednoho ochotného studenta z ekonomické fakulty Vysoké školy báňské (když jsem mu ukázal PalmPilota, ani jsem ho nemusel dlouho přemlouvat), se kterým jsme se rozhodli probádat ostravský trh (není to sice Praha ani Brno, ale není zanedbatelný). Navštívit prodejce výpočetní, kancelářské a komunikační techniky a zeptat se jich přímo na některé otázky, související s PalmPilotem. Firem s podobným zaměřením je v Ostravě celkem dost a tak bude počet respondentů dostačující pro dosažení věrohodných výsledků.Záměrně neuvádím, kterých otázek se bude průzkum týkat, neboť tyto jsou součástí jeho práce, kterou chceme vyhodnotit a následně publikovat na WWW stránkách Pilota. Pokud bych je uvedl, už bych předbíhal, a to jak sami chápete nechci.V těchto dnech je už průzkum v plném proudu a neustále se na něm pracuje, není to otázka několik dnů oběhnout většinu prodejců. Jste zvědavi, jak tento průzkum dopadne? Pak se těšte na výsledky, které pro Vás připravíme, a které určitě najdete zde, na WWW stránkách Pilota.