Rande, zásnuby i rozchod. To vše mladí řeší přes mobil, ukázal průzkum

Ze zářijového průzkumu agentury Ipsos pro T-Mobile, kterého se zúčastnilo 525 respondentů ve věku 15 až 35 let, vyplývá, že s navázáním vztahu online má zkušenost „jen“ 35 % středoškoláků. Ovšem mezi mladými pracujícími je to již každý druhý. Faktem je, že studenti mají podstatně více volného času i možností, jak poznávat nové lidi a tedy své potenciální protějšky. Pracující dnes při hledání životních partnerů spoléhají hlavně na sociální sítě.

V online světě navíc nejčastěji probíhá i první „oťukávání“ protějšku. Před osobní schůzkou si několik týdnů píše až 54 % mladých, po pár zprávách se na společné schůzce domlouvá jen 31 %. Pouze 15 % uživatelů do toho jde takzvaně po hlavě: před dopisováním chtějí nový objev poznat nejprve osobně.

Má první krok v online komunikaci udělat muž, nebo žena? Podle dvou třetin mladých lidí to není vůbec důležité. Každopádně většina (70 %) je přesvědčena, že by první komunikace měla proběhnout do 24 hodin od prvního rande, přičemž 57 % mladých s tím přímo počítá.

Co se komunikačních kanálů týče, tak ženy jsou v tomto směru staromódnější. Dávají totiž přednost SMS či hovoru, přičemž muži volí spíše psanou komunikaci přes chatovací aplikace.

„Zajímavé také je, že dnešní teenageři takřka výhradně (83 %) používají k partnerské komunikaci Messenger a vůbec nevyužívají WhatsApp, naproti tomu mezi mladými pracujícími využívá Messenger pouze třetina párů, zatímco zbytek používá rovnoměrně volání, SMS a WhatsApp,“ okomentovala výsledky průzkumu tisková mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Zhruba polovina párů je na začátku vztahu ve vzájemném kontaktu přes mobil více než desetkrát denně. Naopak třetina mladých se svým protějškem komunikuje více než třicetkrát za den.

Přes mobil se ovšem neřeší pouze příjemné věci, ačkoli podle průzkumu necelá třetina mladých obdržela jeho prostřednictvím návrh k vážnému chození, žádost o ruku (6 %) či oznámení, že čekají potomka (13 %). Například 33 % mladých byl protějškem přes mobil oznámen rozchod nebo nevěra (14 %). Takové nepříjemné zkušenosti mají častěji ženy (36 % vs. 31 % v případě mužů).

Rozchod přes mobil není nic příjemného, nicméně stále lepší varianta než takzvaný ghosting. Jde o situaci, kdy se partner neobtěžuje protějšek o rozchodu vůbec informovat a namísto toho dělá mrtvého brouka. Bez vysvětlení nereaguje na jeho zprávy, nepřijímá hovory a případně si ho i zablokuje na sociálních sítích.

Není to přitom nic nového, dříve se to dělo na osobní linii: lidé nechtějíc komunikovat s konkrétním člověkem záměrně sklápěli zrak, dívali se jinam, přecházeli na druhou stranu ulice, či se před dotyčným člověkem nechali rodinou zapírat.