Sedmdesát procent lidí by zběhlo k levnějšímu operátorovi

Důvody pro tak velký zájem o služby čtvrtého operátora jsou dány dlouhodobou medializací příprav tendru na nového operátora, poukazováním na vyšší ceny na českém trhu mobilních služeb oproti zahraničí a bráněním vstupu virtuálních operátorů.

Podle uživatelů by čtvrtým operátorem měla být silná zahraniční telekomunikační společnost nebo velká domácí telekomunikační firma. Ani by jim nevadilo, pokud by se v tomto oboru angažovala silná finanční skupina. Očekávání uživatelů mobilních telefonů od nového operátora jsou veliká.

"Nejdůležitější, ale též nejkritičtější, je vždy první dojem, který poskytovatel mobilních služeb udělá. Zákazníci jistě projeví o jeho nabídku při vstupu na trh velký zájem, ale rozhodující bude především fakt, jak atraktivní od samého začátku hodlá nový operátor být," uvedl Jiří Nosek z GfK.

Zákazníci od případného nového operátora očekávají levná volání, nižší ceny, lepší tarify. Dále pak výhodné cenové balíčky, výhodné akce, levné SMS a nízké ceny internetového připojení. Dále kladou zákazníci vysoko především kvalitní pokrytí, následované kvalitními službami a spolehlivostí. Technologické pozadí služeb není hlavním argumentem ke změně mobilního operátora.

Vstup nového operátora by mohla umožnit aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE, kterou vypsal Český telekomunikační úřad. Zájemci mohou podávat přihlášky do soutěže do začátku září. Samotná aukce by měla proběhnout v závěru roku.