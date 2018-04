Průzkum: snesu tvůj pach, ale vypni si konečně zvonění

Chybějící toaletní papír je jistě nemilý, šplhouny v práci nesnáší nikdo a páchnoucí dech kolegy nás snadno znechutí, ale stejně se nic nevyrovná naštvání, které dokáže vyprovokovat hlasitě pípající mobil na pracovišti. Ano, podle průzkumu společnosti TMP Worlwide, která se ptala více než 6000 pracujících Australanů, otravné zvonění cizího mobilního telefonu dokáže většinu z nás přivést k nepříčetnosti.

Společnost TMP Worlwide se snažila v rámci průzkumu týkajícího se vztahů na pracovišti také zjistit, co lidem nejvíce vadí na kolezích. Ať už jsme nebo nejsme schopni řešit konflikty, způsobené vzájemným nepřátelstvím nebo nechutí, můžeme se spolehnout na to, že mobily je znovu zažehnou.

Jistě to znáte i vy - kolega si odběhl pro kávu nebo na schůzku a na stole nechal ležet svůj mobilní telefon. Jen se vzdálí z dosahu, začne jeho přístroj nepříjemně zvonit. Vydržíte-li a necháte volajícího zavěsit, ozve se telefon za chvíli znovu. Když ho zamáčknete, bude to volajícímu divné a zkusí to znovu. Zkrátka z tohoto stavu snad neexistuje východisko. Nakonec je vám upřímně jedno, jestli spolupracovník po dobu své nepřítomnosti přijde o nějaký hovor, hlavně máte chuť přístroj po několika zvoněních hodit z okna. Zvláště melodie některého současného hitparádového hitu, který už tak slýcháme dennodenně z rádia, nás dokáže uvést do stavu býka nacházejícího se na reklamní akci Oskara.

„Se spolupracovníky trávíme každodenně velmi dlouhou dobu. Musíme se naučit žít s jejich nedostatky, nebo se je snažit vyřešit,“ radí mluvčí společnosti TMP Worldwide. Právě u mobilních telefonů to ostatně není nic těžkého - řekněte jednoduše kolegovi, jestli by si mohl zapnout místo zvonění vibrace, případně snížit hlasitost tak, aby nerušil vás a další spolupracovníky. Když toto upozornění nezabere, sklenice s vodou mobil téměř zaručeně umlčí. Jen pozor, na umlčení majitele telefonu pak budete potřebovat podstatně větší nádobu.

Takto vypadá celý Top Ten věcí, které nám nejvíce vadí na pracovišti:

1. Obtěžující zvonění mobilních telefonů.

2. Nefunkční vybavení, nebo takové, které již sotva dosluhuje.

3. Pracovní žokejové (ti, kteří šplhají nahoru po zádech ostatních).

4. Nepříjemně páchnoucí kolega nebo jeho dech.

5. Spolupracovníci, kteří nevyměňují došlý toaletní papír.

6. Kolegové, kteří chodí pozdě a brzy odcházejí.

7. Chytrolíni, kteří všechno vědí nejlépe.

8. Spolupracovníci, kteří nedoplní papír v tiskárně nebo po sobě nevyndají zaseklý papír.

9. Špatně zapsaný vzkaz.

10. Kolegové, beroucí si věci z vašeho stolu bez optání.