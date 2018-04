Když kupujete nový smartphone, zajímá vás foťák, cena a baterie

Vyplývá to z internetového průzkumu uživatelských zkušeností se smartphony, který si letos v červnu nechala zpracovat společnost Huawei prostřednictvím agentury STEM/MARK. Do studie zaměřené na český trh se zapojilo celkem

1 010 respondentů starších 15 let, z čehož muži měli 52,2% zastoupení a ženy 47,8%.

Uživatelé nevybírají nový smartphone jen podle jednoho kritéria, celkem 59 % respondentů totiž sleduje pět a více parametrů. Ze nejdůležitější parametry považují výdrž baterií a cenu (97 % respondentů). Pro celkem 89 % tázaných je pak důležitý fotoaparát, který je po internetovém vyhledávání

(90 % respondentů) druhou nejčastěji využívanou funkcí smartphonu (89 %).

Fotoaparát tak upozadil například komunikaci na sociálních sítích (75 %). Je to dáno i tím, že smartphony často plně nahrazují klasické fotoaparáty, které více než třetina (35 %) majitelů smartphonů vůbec nepoužívá. Smartphony si pochvalují především díky jejich operativnosti, oproti foťáku jsou totiž vždy po ruce. Jejich výhodou je i možnost okamžitého sdílení fotografií na sociálních sítích.

Ačkoli mezi uživateli panují vůči fotoaparátům smartphonů i výhrady jako například špatná viditelnost (scény na displeji) na slunci (55 %) či kvalita fotografií (52 %) i samotné optiky (49 %), tak polovina uživatelů je používá velmi často. Občasné pořízení snímku smartphonem je u jejich uživatelů téměř stoprocentní (99 %), 24 % z nich fotí mobilem uživatelů - oproti tomu běžný fotoaparát využívají denně k focení pouze 2 % uživatelů.

Nicméně s dodatečnou úpravou pořízených fotografií přímo v mobilu uživatelé čas neztrácejí, tuto funkci velmi často využívá totiž jen mizivé jedno procento z nich.

Nejčastější fotografií je denní snímek bez filtru. A není to selfie

Přestože patří mezi současné trendy, tak selfie není nejčastějším snímkem. Podle průzkumu je totiž nejčastější fotografií snímek pořízený za dne bez jakéhokoli filtru na automatický režim, jde navíc o klasickou fotografii a je pořízena v exteriéru.

Autoportrét si smartphonem pořizuje často jen 13 % uživatelů, 44 % pak kouzlu selfie podlehne jen občas. Zbývajících 43 % tomuto trendu odolává. Pro 22 % respondentů je totiž možnost pořizování selfie méně důležitou funkční charakteristikou telefonu.

Uživatelé řeší totiž především kvalitu hlavního fotoaparátu. Nejvyšší váhu přikládají jeho rozlišení či rychlosti ostření. Pro 37 % respondentů je důležitá i možnost fotit za tmy. Důležitost čelnímu fotoaparátu přikládá 30 % uživatelů. Snaha výrobců zvyšovat rozlišení sekundárního snímače tak zjevně nepadá na úrodnou půdu.