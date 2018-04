Průzkum: jaké fotky chcete v recenzích?

V jedné z našich diskusí se objevila zajímavá a konstruktivní připomínka jednoho z našich čtenářů, který by si přál větší množství fotografií v recenzích. Zajímají nás tedy vaše požadavky: kolik fotografií považujete za optimální (z hlediska informační hodnoty a současně datové objemnosti); co vše by na nich mělo být ukázáno?

Pár námětů do diskuse pod touto aktualitkou: máme mobily srovnávat s kreditní kartou, jiným mobilem (jakým?) či něčím úplně jiným? Zajímají vás detaily konektorů, slotů či spíše dáváte přednost klávesnici a jejímu podsvětlení ve tmě? Nestyďte se a pojďte s námi dělat recenze ještě přínosnější.