Průzkum: Co vás čeká při nákupu mobilu?

Rozhodli jste se, že potřebujete mobil? Jste již jeho zkušeným uživatelem s dobrou znalostí toho, co vám tato technologie může nabídnout, a uvažujete o nějaké pokročilejší verzi přístroje či o komplexnějším balíku služeb? Zamýšlíte vybavit mobilními telefony zaměstnance své malé firmy a chcete vědět, jak dosáhnout nejlepších podmínek? Pak by vám mohla do určité míry pomoci zjištění, získaná v projektu firmy Accenture, který byl připraven právě z takové výchozí pozice.

Jaké existují možnosti pro získání informací a pro nákup přístrojů a služeb? K dispozici jsou v zásadě tři hlavní informační a prodejní kanály: prodejní místa, zákaznická centra (call centra) a firemní prezentace na internetu. Proto byl náš průzkum zaměřen na testování těchto tří nejvýznamnějších nástrojů, přičemž hlavní pozornost byla zaměřena na tzv. kamenné obchody. Ačkoli lze předpokládat, že část náročnějších a technologicky zdatnějších zákazníků bude hledat informace a možnost nákupů na webu, pro velkou část populace zůstane obchodník důležitým článkem na cestě za připojením k síti GSM.

K průzkumu jsme zvolili metodu předstíraného nákupu podle dvojstupňového scénáře. Nejprve zákazník projevil zájem o koupi nového přístroje, aby nahradil svůj první, který mu již úrovní poskytovaných služeb nevyhovuje. Zajímal se přitom o telefon s hlasovým vytáčením, datovými službami, samostatnou pamětí pro telefonní čísla a možností volit SMS profily apod. Posléze předložil prodavači záměr nakoupit 10 či 15 mobilů pro zaměstnance své firmy a zajímal se o podmínky a služby nabízené malým a středním firmám. Tento scénář byl plně použit k průzkumu prodejen a v upravené verzi i k hodnocení call-center a dosažitelnosti potřebných informací a služeb na webových stránkách.

Hlavním cílem bylo zjistit, zda existují podstatné rozdíly mezi různými typy prodejen či rozdíly v kvalitě služeb podle velikosti sídel. Průzkum sledoval i to, do jaké míry jsou tyto prodejní kanály zaměnitelné.

Posouzení nabízených služeb v prodejnách

V průzkumu prodejen jsme sledovali několik cílů. Především nás zajímalo, jak dobře a jak objektivně jsou pracovníci schopni poradit nezkušeným, ale i věci znalým zákazníkům. Zkoumali jsme, jaká je celková úroveň prodeje včetně prostředí a chování prodavačů. V neposlední řadě jsme také sledovali, jak prodavači prospívají své firmě z hlediska prodejní aktivity. Jednotlivá kriteria byla oceněna určitým počtem bodů a výsledky jsou vyjádřeny jako procento dosažených bodů z celkového počtu dosažitelných bodů.

Usilovali jsme o získání dostatečných poznatků ve všech základních typech prodejen. Tyto základní typy mohou být popsány jako

a) značkové či firemní prodejny (Eurotel, Paegas, Oskar),

b) prodejní řetězce (Phonehouse, GSM Partner, Mobil Point, Intem)

c) nezávislí prodejci, kteří nabízejí produkty jednoho nebo více operátorů.



Výsledky

Ačkoli průměrná hodnota těsně pod hranicí 60% je vyšší než u služeb jiných odvětvích u nás, je toto číslo výrazně pod úrovní, na níž útočí dodavatelé služeb ve vyspělých ekonomikách (80-90%). Nejvyšších hodnot kolem 80% dosahovali prodejci v oblasti úrovně obsluhy, do které jsme zahrnuli zejména atmosféru v průběhu nákupu, přátelskost, trpělivost a schopnost naslouchat zákazníkovi. Jen o málo níž byl hodnocen úvodní kontakt, který představoval dobu čekání na prodavače, způsob oslovení, ale i orientační systém v prodejně apod. Jako slabina se ukázalo využívání prodejních nástrojů, zejména nemožnost vyzkoušet si některé funkce přímo na přístroji. Lze se jen dohadovat, zda je to pohodlností prodavačů – nutností vložit do mobilu SIM kartu a baterie – či snahou nezvyšovat režijní náklady. Někteří také přímo hovoří a obavách z krádeží, zejména u dražších aparátů.

Z hlediska zákazníka, ale zejména z hlediska zaměstnavatele, je pozoruhodný žalostný výsledek zjišťování proaktivity při prodeji, kde se skóre pohybovalo pouze kolem 25%. Jen minimum prodavačů se snažilo zjistit, jaká je dosavadní zkušenost zákazníka, aby mu nabídli dodatečné produkty a služby či usilovali o získání a udržení zákazníka. Ve zbývajících dvou kategoriích - celkové prostředí prodejny (její umístění, vybavení, uspořádání) a znalost produktů, služeb, tarifů apod. - dopadli prodejci jako celek mírně nad celkovým průměrem se skórem přes 60%.



Graf 1: Celkový výsledek podle hlavních kategorií

Některé zajímavé poznatky

Především naprostá většina obchodů dobře vypadá, je snadno k nalezení a zákazník se v nich cítí dobře. Může si prohlédnout výrobky, často jsou k dispozici modely “k osahání” a na požádání vám půjčí do ruky i skutečné přístroje. Úvodní kontakt je příjemný, prodavači jsou vstřícní. Někdy ovšem trvá chvilku, než se k nim probojujete. Z tohoto hlediska se jeví sporná strategie Oskara, který má sice nejnovější a často nejhezčí prodejny, navíc vybavené dotykovou obrazovkou, na níž si můžete vyhledat důležité informace, ale kontakt s prodavačem si schovává až nakonec. Dobrý navigační systém vás vede, abyste si sám předem vybral, co chcete, a teprve s konečným požadavkem se máte obracet na prodavače. To sice šetří čas prodavačů, ale systém není zcela přátelský k zákazníkovi, který chce nebo potřebuje s prodavačem mluvit.

Ve většině prodejen platí, že prodavači dobře znají parametry prodávaných aparátů, nicméně jejich další poznatky jsou často založeny na negativních poznatcích od zákazníků (“Na tento typ máme málo reklamací”). Málokdy se zeptají na vaši dosavadní zkušenost s určitým typem či operátorem. Tarify a předplacené služby jsou zákazníkům nabízeny podle určitých stereotypů (“Student? Předplacená karta. Podnikatel? Standardní tarif”) a nezávislí prodejci často preferují určitého operátora spíše podle všeobecného vnímání značky. Málokdy poradí s optimálním tarifem, i když jim poskytne zákazník dost informací o svých potřebách (“Tady máte brožuru, tam je všechno”), a často neumí jasně vyložit kombinaci ceny telefonu, tarifu a typu služby. Nejsou ani příliš aktivní při nabízení služeb s přidanou hodnotou typu Paegas Click, Juice, WAP služeb apod. a jejich znalosti v této oblasti jsou velmi malé. Zdá se také, že není jasně stanovená hranice pro rozpoznání důležitého zákazníka. Nákup 10 telefonů a zřízení služby pro malou firmu nebudí větší zájem než zakoupení Twist sady. Téměř nikde se nedovíte o věrnostních programech jednotlivých operátorů.

Závěry důležité pro zákazníka

Jaké důležité poznatky tedy průzkum přináší z pohledu zákazníka? Jak z průzkumu vyplynulo, je vhodné se porozhlédnout po více než jedné prodejně, než se rozhodnete k nákupu výrobků či služeb. V zásadě sice platí, že prodavači jsou milí a ochotní a mají také dobrou znalost produktů, ale může se vám stát, že narazíte na obchod či prodavače,který vám více uškodí, než prospěje.

Není přitom tak moc důležité, zda nakupujete v Praze či na menším městě. Rozbor výsledků z hlediska velikosti sídel totiž neukázal, že by existoval podstatný rozdíl mezi Prahou a krajskými centry. Příliš nezaostávají ani menší města. Umístění a vybavení prodejen sice možná trochu pokulhává, ale úroveň obsluhy a znalost produktů je srovnatelná. Navíc často právě v menších sídlech se setkáte s větší prodejní iniciativou a také s nadšenci, kteří mají překvapivě dobrou znalost. Rozhodně není nutné jet pro mobil do Prahy, Brna či do krajského města.

Výraznější rozdíly byly zjištěny při porovnání značkových prodejen, prodejen neutrálních prodejců a obchodů či obchůdků nezávislých dealerů. Zatímco první dvě skupiny se podstatně neliší, poslední skupina sice drží krok, pokud jde o úvodní kontakt a úroveň obsluhy, ale znalost produktů a možnost prakticky si vyzkoušet či modelovat užití nějaké funkce či služby je výrazně nižší. Neznamená to přitom, že by např. ceny u těchto malých prodejců byly výhodnější, někdy je tomu naopak. Zdá se tedy, že lepšího výsledku dosáhnete při návštěvě značkové prodejny či prodejny neutrálního řetězce. Do prodejny operátora má přitom smysl jít zejména tehdy, pokud jste již rozhodnuti pro určitého poskytovatele GSM služeb. Důvodem pro vaše rozhodnutí přitom může být například to, u kterého operátora je přihlášena většina vašich kolegů a přátel. Lákadlem také může být určitá služba, kterou poskytuje jen některý z nich (což se ovšem zpravidla rychle vyrovná) apod. K neutrálnímu prodejci je vhodné zajít, pokud nemáte žádné předběžné preference ohledně operátorů a spíše si chcete nechat poradit, jaký typ přístroje a služeb je pro vaše nároky nejvhodnější.



Graf 2: Výsledky podle typů prodejen

Webové stránky a call centra byly hodnocené z pohledu alternativních prodejních kanálů, přičemž byla použita analogická kritéria jako u prodejen. Faktor prostředí prodejny byl například nahrazen hodnocením designu a funkčnosti internetových stránek nebo faktorem přístupnosti call centra. Znalost produktů se projevuje v nabídce komplexních informací o výrobcích, službách a tarifech, ale také o probíhajících kampaních. Prodejní nástroje jsou podobné jako v kamenném obchodě, jen adaptované pro internet.

Internetové stránky

Podle úvodních kritérií se stránky všech tří operátorů jeví jako profesionálně navržené, dostatečně robustní a spolehlivě fungující řešení. U Eurotelu lze vznést námitku proti snížené čitelnosti tenkých bílých písmenek na modrém podkladu. Na druhé straně jediný Eurotel má jasnou a snadno zapamatovatelnou adresu www.eurotel.cz. Paegas si dostatečně neošetřil možné překlepy typu pegas či peagas. Oskar, který se musí hledat pod www.oskarmobil.cz, se snaží svůj handicap vyrovnat tím, že české internetové vyhledávací nástroje a portály jej uvádějí jako jediného operátora při generickém zadání “mobil”. Všichni operátoři na svých stránkách nabízejí zevrubné informace o nabízených službách, tarifech a přístrojích. Žádný však – celkem pochopitelně – nenabízí porovnání těchto údajů s konkurencí, pro srovnání je třeba jít na specializované portály.

Pokud jde o nákupy po internetu, Eurotel zatím nemá internet shop, Paegas nabízí předplacenou službu Twist a jedině Oskar nabízí kompletní zakoupení služby po síti. Oskar také jako jediný umožňuje s pomocí “Osobního poradce” na své stránce namodelovat si tarif podle požadavků. Nutno ovšem poznamenat, že tento poradce ne vždy nabídne nejekonomičtější program. Všechny tři stránky umožňují snadnou komunikaci se zákaznickým centrem prostřednictvím elektronické pošty. Pokud jde o reakci na zaslané emaily, Eurotel reaguje nejrychleji v rozmezí 1-3 hodiny, Paegas a Oskar odpovídají do druhého dne.

Telefonická zákaznická centra (call centra)

Oskar je zatím jediný operátor, který umožňuje objednání mobilního přístroje po telefonu, ale Eurotel a Paegas mohou (a také nabízejí) na svých call-centrech informace ke zprovoznění WAPu, Paegas Infa nebo Clicku, což je možné chápat také jako určitý způsob prodeje.

Sledováno bylo, jak snadno lze získat číslo a jak snadno se lze na toto číslo dovolat, zda existuje možnost volání bez poplatku apod. Úvodnímu kontaktu odpovídala rychlost odezvy a přehlednost vedení volajícího nabídkou. Dále byla porovnávána kvalita poskytovaných informací a způsobilost operátora v call centru. V neposlední řadě byla testována kvalita dalšího zpracování rozhovoru a zájem o následný kontakt. V zásadě lze shrnout, že nabídka tří operátorů je srovnatelná, pokud jde o dostupnost, kvalitu úvodního kontaktu (i když délka odezvy kolem 1 min. nemusí být příjemná každému) a rozsah poskytovaných informací. Pokud jde o možnost nákupu přístroje po telefonu, ten umožňuje pouze Oskar, na své Oskar lince ale není schopen poskytnout mnoho informací, ani doporučit výběr přístroje.

