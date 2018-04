Průvodce velkoměsty aneb Znáte Prahu?

Firma Neohand připravila svým uživatelům celou řadu příjemných programů - znát ji budou zejména gurmáni a přátelé dobrého vína či drinků (produkty PocketGourmet, PocketVineyard a PocketBartender stojí minimálně za vyzkoušení a firma je produkuje i pro PocketPC platformu).

Součástí "výrobního programu" Neohandu je i průvodce do kapsy pod názvem Weissmann City Profile (dále jen "WCP") - v rámci tohoto programu nabízí dnes firma profily až 124 světových velkoměst (a další stále přibývají), ve kterých se díky Palmu a programu WCP už nikdy neztratíte...

Hned na úvod musím ale napsat jednu velmi nepříjemnou informaci, která se týká poplatkové politiky firmy - není to tak, že po zakoupení aplikace máte k dispozici databázi všech 124 velkoměst, kupujete si licenci odděleně na každé město, a to ne za zrovna malý peníz ($12,50), takže kdybyste chtěli pomocí WCP podniknout okružní jízdu třeba po západoevropských městech, tak by se vám nákup produktu pěkně prodražil!

Data do programu si Neohand bere ze známé Weissmann Travel Reports, takže by měla být asi docela kvalitní.

Samotný program má svoji vstupní obrazovku členěnou do mnoha sekcí, každá z nich po zmáčknutí ikony zobrazí nahoře další menu, ve kterém již jsou jednotlivé položky (jako obrazovky). Program má tyto hlavní nabídky:

- atrakce - pamětihodnosti, výlety, muzea, ZOO, parky, "musíte vidět" a podobně

- jídlo - oblíbené, místní, světové kuchyně, kavárny, vegetariánské atd.

- kultura a umění - tanec, hudba, divadlo, předprodej atd.

- hotely - seznam, přibližné ceny, hotely u letiště atp.

- noční život - bary, restaurace, night kluby

- informace o městě - populace, počasí, telefonní předvolby, měna a mnoho dalších

- rekreace - golfová hřiště, hokej, fotbal a sport vůbec, plavecké stadiony atd.

- informační zdroje - záchranná služba, nemocnice, lékárny, internet a další

- služby - tlumočníci, mobilní sítě apod.

- nákupy - prodejní doba, prodejny knih, markety, galerie, antikvariáty a starožitnosti atp.

- doprava - autobusy, metro, vlaky, taxi, letecká doprava a další

Informací relativně dost, ale znáte to - tu byste něco přidali, něco ubrali, inu - nezavděčíte se lidem všem. Beru to tak, že příručka je určena cizincům a jako taková asi splní svůj účel náramně.

Cena je opravdu poměrně krutá, ale jedete-li do cizího města, tak stejně asi nějakého průvodce kupovat budete, méně stát nebude a WCP máte pěkně v kapse vždy s sebou.

Co bych program opravdu vytkl? Jako uživateli by mi tam určitě chyběla mapka alespoň centrální Prahy, věřím, že by se dala do programu přidat. Určitě bych přivítal lepší modul o dopravě - aspoň popis tras metra.

Způsob práce v určitých kategoriích bych změnil - listuji-li seznamem restaurací, tak bych chtěl jejich seznam a po kliknutí rozbalit do podrobnějších informací. Zde program doplácí na svůj systém a pevnou strukturu - kategorie - podkategorie - memo.

Vím, že si asi těžko budete kupovat průvodce Prahou, ale připomínám, že WCP nabízí databázi 124 měst, takže až někam pojedete na dovolenou či na studijní pobyt, vzpomeňte si, že můžete vyzkoušet i jeden zajímavý program do vašeho Palmu ...

Weissmann City Profiles Průvodce světovými velkoměsty Autor: Neohand Verze: 2.0 Jazyk: anglicky Podporované počítače: PalmOS Nároky na hardware: databáze PragueDemo - 117 kB, program 28 kB Cena: $ 12,95 - za každé město Hodnocení Palmare.cz + souhrnné informace o daném městě vždy po ruce - chybí mapka, některé informace jsou trošku kusé, cena, textová struktura programu není optimální pro všechny informace Užitné vlastnosti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkové hodnocení: (c) Palmare.cz 2001

Pár zajímavostí z příručky:

Slovutní pražští "duchaplní" taxikáři

Naši taxikáři jsou zřejmě slavní v celém světě a varuje před nimi i Weissmann ("nepoctiví taxikáři dělají celé pražské taxislužbě ubohou reputaci"). Následuje varování, že nedůvěryhodní taxikáři vám mohou cestu pěkně prodloužit či si vymyslí jinou "duchaplnou" věc, aby vám řádně zatížili peněženku... Weissmann pro cesty Prahou doporučuje veřejnou dopravu.

Pár "zdravotních" opatření

WCP doporučuje před cestou do Prahy preventivní očkování proti žloutence a proti klíštatům. Jakkoliv je voda považována za pitnou, je lepší používat vodu z lahví. Vyvarujte se i majonézových salátů z lahůdkářství.

Jací jsou Češi?

Jsou formální, potrpí si na tituly a pomalu se rozhodují. Jdete-li do rodiny, přineste dárek (láhev vína, čokoládu či kytku).

Jaká je v Praze bezpečnost?

Obecně lepší než ve většině velkých měst v Evropě. Je zde ale dost kapsářů - pozor hlavně na Karlově mostě či při sledování orloje na Staroměstském náměstí, v tramvajích 9 a 22 a ve stanicích metra Muzeum, Můstek a Florenc. Pozor na falešné revizory v MHD. Na Václaváku kolem Můstku asi potkáte pár prostitutek, pasáků a drogových dealerů, nebuďte tedy překvapeni...