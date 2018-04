Průvodce mobilní kanceláří

Tento původce Vám pomůže sestavit mobilní kancelář na míru podle Vašich představ. Projděte jednotlivé body a zvolte odpovědi, které odpovídají požadavkům na mobilní řešení, které Vám bude vyhovovat. Mobilní pomocník - typ přístroje

Protože existuje mnoho způsobů, jak vyřešit mobilní kancelář, nejprve je třeba promyslet, jaký typ přístroje upřednostňujete. U každé otázky zvolte jednu z variant, která nejblíže popisuje Vaše představy a potřeby. Při rozhodování o typu mobilního pomocníka je nejdůležitější rozměry, cena, životnost baterií

cena, životnost baterií, rozměry

životnost baterií, rozměry, cena Jaké rozměry mobilního pomocníka upřednostňujete opravdu co nejmenší (do kapsy od košile)

co nejmenší, ale aby se dalo dobře psát

do kapsy od saka

větší zařízení, aby se vešlo do kufříku

rozměry co nejblíže k notebooku (zejména velká klávesnice) Jaký typ displeje je pro Vás rozhodující nezáleží na typu, pokud je kontrastní

černobílý nebo i barevný

především barevný, ale je možné i černobílý

jen barevný Jak budete nejčastěji zadávat data především z klávesnice

kombinace klávesnice a dotykové obrazovky

hlavně přes dotykovou obrazovku Kde budete počítač používat víceméně v kanceláři a na služebních cestách

především v terénu (u zákazníků)

v mechanicky náročném prostředí (chlad, horko, prach) K čemu plánujete mobilního pomocníka především používat osobní a firemní agenta

pořizování zápisků z jednání a schůzek

kalkulace tabulek a výpočty

přístup na Internet a pro poštu

pro příjem a odesílání faxů

databáze zákazníků a obchodní agenda

pro sběr dat (ruční)

pro sběr dat (pomocí doplňkového zařízení)

pro měřící nebo vědeckotechnické využití Které z programů jsou pro Vás rozhodující kancelářské programy typu MS Office

osobní agenda typu MS Outlook

databázové programy

doplňkové programy pro integraci dat z firemní aplikace

účetní, fakturační a skladové programy

programovací nástroje Mobilní pomocník - propojení s okolím

Mobilní pomocník Vám dokáže zajistit komunikaci s okolím. Přemýšlejte jaké formy komunikace potřebujete a zvolte odpovídající varianty. Připojení k Internetu ano pošta

web

ftp

další služby: nepotřebuji Vzdálené připojení ano přístup na firemní server

vzdálená synchronizace

výměna dat s dalšími pracovníky

terminálový přístup k aplikacím na serveru nepotřebuji Faxování jen posílání faxů

posílání a příjem faxů

nepotřebuji Snímání obrazu připojení digitálního fotoaparátu pro příležitostné použití

časté fotografování a odesílání pořízených dat

nepotřebuji Záznam zvuku zvukové poznámky (memo)

delší záznamy z jednání

nepotřebuji Tisk z mobilního pomocníka jen příležitostně, především přes stolní PC

tisk v terénu u zákazníka

mobilní tisk ve vysoké kvalitě

nepotřebuji Telefonní propojení jen pevná linka

pevná linka a příležitostně GSM

především GSM, pouze pro delší práci pevná linka

výlučně GSM

nepotřebuji Připojení přes GSM ano preferuji spojení se stávajícím telefonem,

typ vašeho GSM telefonu:



telefon již mám, ale pro propojení s mobilní kanceláří budu používat jiný telefon

pro propojení bych využil dotovaný telefon nebudu využívat Doplňující informace

K posouzení vhodného mobilního pomocníka je nezbytné uvažovat o ekonomických faktorech. Z následujících variant zvolte ty, které nelépe popisují vaši situaci. O nákupu mobilního pomocníka uvažuji čistě teoreticky

rád bych si jej pořídil, ale výhledově

je to pro mne osobně vhodné řešení

plánujeme mobilní pomocníky použít jako firemní řešení Kdy si pořídíte mobilního pomocníka? ještě v roce 1998

v prvním čtvrtletí 1999

během roku 1999

později

asi vůbec ne Při rozhodování o nákupu a použití mobilního pomocníka mám rozhodující slovo

mám poradní slovo

předkládám návrhy ke schválení vedení

vůbec nerozhoduji Jak velká je společnost pro kterou pracujete? jsem student

zajímám se soukromě

soukromý podnikatel

do 10 zaměstnanců

11 až 100 zaměstnanců

nad 101 zaměstnanců Analýza vašich odpovědí

Můžete získat bezplatnou analýzu údajů, které jste zadali do tohoto průvodce. Navíc vám zašleme návrhy řešení mobilní kanceláře. Nechci vědět již nic dalšího Ano mám zájem dovědět se více Jméno a příjmení Telefon E-mail



