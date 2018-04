Průvodce Invexem - kde najdete mobilní telefony

Na letošním brněnském Invexu čeká několik zajímavostí také pro milovníky mobilních technologií a telefonů. Stánků s mobilními telefony sice není příliš mnoho, ale několik novinek se dá na výstavišti najít. Pokud jste zvědaví na novou Nokii 7210, Siemens A 50 nebo Samsung T400, máte jedinečnou příležitost je v Brně spatřit.

Největší stánek a také zřejmě nejširší nabídku mobilů má na Invexu distribuční gigant GSMobil, jehož samostatnou halu najdete mezi pavilony Z a G. Kromě příjemných hostesek můžete ve stánku GSMobilu spatřit telefony od výrobců Sony Ericsson, Nokia a Motorola.

Švédsko-japonské telefony Sony Ericsson jsou zastoupeny především novinkami - lowendovým modelem T100, který by se měl na našem trhu objevit v průběhu jednoho měsíce, povedeným telefonem T600, Sony Ericssonem T300, který je určen pro náročnější uživatele a nabízí několik vyspělých funkcí (infraport, MMS, polyfonní vyzvánění). Jako zlatý hřebíček si u GSMobilu můžete prohlédnout špičkový telefon P800, který bude na našem trhu zřejmě dostupný ještě do konce letošního roku a ve své výbavě má například multimédia, umí zobrazit počítačové dokumenty a další funkce si do něj můžete jednoduše doinstalovat.

Mezi nabídkou finské Nokie vás jistě zaujme očekávaná Nokia 7210, malý a funkcemi nabitý telefon s barevným displejem, javou a MMS, dále uvidíte Nokii 6610 (totožná s 7210 ale v jiném obalu) a multimediální low-end 3510i s barevným displejem.

Ve vitrinách GSMobilu můžete spatřit také telefony americké Motoroly; především se nezapomeňte podívat na manažerský véčkový telefon T720 a další designově velmi povedená véčka V66 a V66i.

V pavilonu s označením Z najdete skromnější stánek telefonů německého Siemense. Zde na vás čeká populární malý a lehoučký low-endový model C55 s javou a GPRS, dále hůře vybavený mobil A50 pro méně náročné uživatele, očekávané mobily M a MT50 a několik starších modelů německého giganta.

Na stánku u nás málo známého korejského výrobce telefonů LG v paviloni B objevíte Asií vonící nové modely B1200, W510 a G5200. Nemějte strach, že návštěva u LG bude zbytečná, tento asijský výrobce se totiž mohutně snaží protlačit na evropský trh a fakt, že se jeho výrobky objevují na Invexu, to jenom potvrzuje.

V pavilonu B má své sídlo také český zástupce dalšího korejského výrobce Samsungu. Těšit se můžete na jeho v Asii a také již v Evropě populární véčkové modely; určitě vás zaujmou zejména tři telefony - T400, T100 a S100.

V "béčku" také najdete stánek distribuční společnosti Agora, která vystavuje starší a některé nové telefony Nokie. Velkou škálu příslušenství k mobilům na vás čeká zejména v pavilonu G1, určitě si vyberete z obrovské nabídky různých pouzder a přídavných doplňků ke svým přenosným mazlíčkům. Na brněnském Invexu se dá několik mobilních zajímavostí najít - pravda je, že letos musíte hledat bedlivěji než vloni.