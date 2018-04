Průvodce F1, nový Pocket RAR či program pro zálohování a export dat (PalmareFreeware)

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další programy ze světa PDA freeware.

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

Weather To Go v3.0

Aplikace Weather To Go přidá do hlavní obrazovky řádku informující o aktuálním počasí na mnoha místech. Data se aktualizují vždy po synchronizaci PDA s počítačem připojeným k internetu, stupně je možné zobrazit buď v Celsiech nebo Fahrenheitech. Nová verze čerpá informace z několika nových zdrojů a po její instalaci je zobrazováno více dat o počasí a to až na pět dní dopředu. Důležité upozornění - program zobrazuje stav pouze v amerických městech.

Stahujte zde

CryptoCard v2.2.0.0

CryptoCard je aplikace na uchování hesel a důvěrných dat s hierarchickým (outlinerovým) tříděním záznamů. Jeho aktualizovaná verze 2.2.0.0 přináší nové uživatelské rozhraní a dvě další jazykové mutace programu - španělskou a francouzskou. Opravena byla také spousta chyb programu.

Stahujte zde

AllExport v3.2

AllExport poslouží všem těm, kteří chtějí nebo potřebují exportovat data ze svého PDA například na jiné zařízení. Aplikace umožní odeslat všechny typy zpráv (SMS, MMS, e-maily...), kontakty, záznamy z kalendáře či úkolovníku a další informace podle výběru. Vhodné též pro zálohování těchto údajů!

Stahujte zde

Pocket RAR v3.50beta5

Kompresní program od tvůrců WinRARu. RAR je vedle ZIPu jeden z nejrozšířenějších kompresních formátů a poskytuje údajné o 8-30 procent účinnější kompresi než ZIP. Změn je v nové verzi oproti předchozím opět několik, jejich kompletní seznam naleznete na adrese http://www.rar.cz/rar_actual.html

Stahujte zde

PALM OS

F1 2005 Guide & Schedule v1.3

Průvodce letošním ročníkem Formule1 obsahující všechny relevantní informace pro fanoušky těchto závodů, jako moduly pro rozvrh závodů a průvodce velkou cenou. Nová verze přináší update seznamu jezdců F1 a několik dalších novinek.

Stahujte zde

ButtonsEx v1.1.3

S aplikací ButtonsEx si můžete u novějších palmů (T3, T5...) naprogramovat některá tlačítka. Pokud je program aktivován, mohou mít zcela jinou funkci, než jen pohyb do stran. Aplikaci lze spustit buď softwarově, nebo dlouhým stiskem hardbuttonu. Program v aktuální verzi funguje i na nejnovějších zařízeních, včetně LifeDrive.

Stahujte zde

Jot Log v2.0

Další čekatel na roli vašeho favorita v kategorii jednodušších kreslících aplikací. U těchto programů je to vždy o designu, dobrém pocitu z používání. Nic vám tedy nebrání vyzkoušet novou verzi freewarového programu osvědčeného výrobce aplikací pro PalmOS, která do aplikace přináší ikony, možnost změny barev či scrollbar.

Stahujte zde

Uni Matrix v1.1

Vynikající open source utilita pro plánování přednášek i zkoušek pro studenty, která je kromě mnoha jiných jazyků lokalizována také do češtiny.

Stahujte zde