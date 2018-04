Průvan v PalmOS kanceláři (4) - která je "nejlepší"?

Možnosti i limity jednotlivých kanceláří pro Palm jsem shrnul do tabulky. Má pět sloupců - RepliGo, Picsel, MobiPocket Office, QuickOffice7 (s podporou office formátů) a zbývající PalmOS kancelářské programy (bez podpory office formátů). V létě se zřejmě přesune z pátého do čtvrtého sloupce DocToGo, ale jinak by tabulka měla vydržet i dál.

Vlastnosti Picsel Viewer RepliGo Mobi Pocket Office QuickOffice7 Jiné PalmOS

kancelářské produkty Velikost v Palmu (MB) 1,8 0,4 MobiPocket Reader - 0,6 MB 1-2 dle výbavy a fontů 1-2 dle výbavy a fontů Cena (USD) 3.980 JPY 39,95 19,95 STA 29,95 PRO 49,95 39,95-69,95 Systém PalmOS 5 PalmOS 3.5 a vyšší, Pocket PC dokumenty jsou multiplatformě kompatibilní PalmOS 3 - 5, též další PDA platformy PalmOS PalmOS HiRes a HiResPlus (většinou) Čtení souborů Editace souborů Formátování a grafika "native" soubory z karty

HTML

Adobe PDF

MS Word

MS Excel

PowerPoint

plain text

obrázky PNG, JPEG, GIF, BMP, WMF,

mHTML

MS Word-

MS Excel

PowerPoint desktop konvertor (nepotřebuje)

"jakýkoliv" PC dokument, integrace s MS Word/Excel/PP a MSIE, zvláštní podpora PDF

integrace s MS Word, Excel, Power Point, Outlook PRO verze navíc Acces, FrontPage, Visio, X-HTML Access a Excel - možnost exportu v režimu Databáze

navíc k podpoře native Fungování diakritiky nefunguje při konverzi native souborů z karty s problémy, produkt od produktu Lupa plná kontrola v rozsahu 10-300%

jen omezená - skutečná velikost a náhled jen simulovaná změnou velikosti fontu jen simulovaná změnou velikosti fontu Zalamování textu včetně zoomu Rotace displeje Záložky

Při výběru vhodného programu je třeba vzít v potaz několik faktorů. Tím elementárním může být skutečnost, že již máte nějaký kancelářský balík zakoupen a bude vám chybět motivace k nákupu jiného. Dalším souvisejícím aspektem může být i fakt, že jste při nákupu PDA nějakou kancelář už obdrželi a řešíte totožný problém. Vše další již pak záleží na tom, co skutečně potřebujete v profi programu v této kategorii, na stavu vaší peněženky a schopnostech a dostupnosti jednotlivých řešení pro váš operační systém. Například Picsel je "PalmOS5 only" produkt, 2MB kancelář nedáte do paměti Zireho, "nativní" podpora je vám k ničemu u PDA bez paměťové karty apod.

Oprostíme se tedy na chvíli od výše zmíněných východisek a představme si na chvíli, že jsme majiteli nového PalmOS PDA, máme chuť i zdroje k pořízení mobilní kanceláře. Musíte si odpovědět na následující otázky...

Editovat, či needitovat?

Prvním problémem je otázka editace dokumentů. RepliGo, PicselViewer a MobiPocket Office jsou určeny jen k prohlížení dokumentů a soubory na nich nemůžete nijak upravovat. Nedoplníte číslo do spreadsheetu, neopravíte překlep v textovém souboru, můžete prostě jen číst. Toto je fatální rozcestí pro všechny, kdo zvažují nad pořízením mobilní kanceláře.

I zastánci "editačních" produktů by se měli nyní zamyslet, jak často v minulosti využívali možností editovat svoje spreadsheety a texty v Palmu. Další možností je rovněž kombinace prohlížeče a editoru - třeba WordSmith na editaci rozepsaných textů a Picsel na prohlížení dokumentů, které přijmete mobilně poštou, či do nich potřebujete jen nahlížet...

Máte dost místa?

Nativní formáty jsou sice hezké, ale málo úsporné (diplomaticky řečeno). Word DOC soubor může mít po desktopové konverzi do RepliGo třeba pětinovou velikost oproti originálu a přitom výsledný produkt vypadá úplně shodně v RepliGo i Picselu (a neptejte se mne, jak je to možné). I konverze PDF formátu v Repligo ušetří místo bez ztráty kvality. Když se ale spokojíte s PDF souborem v "textovém" formátu, překonvertuje vám ho třeba Documents ToGo do velikosti dvacetiny originálu (jde o ilustrativní příklad, každý dokument je jiný a záleží na použité grafice).

Je vaše kancelář opravdu mobilní?

Pokud používáte PDA opravdu v terénu, na cestách a bez přístupu k PC, oceníte schopnost přijímat a odesílat dokumenty jako přílohy k emailům přímo z PDA. Zde jasně vedou programy s přímou podporou "office" formátů. Máte-li třeba SnapperMail a Picsel, spolehlivě přečtete kdekoliv takřka vše, co vám kdo pošle. QuickOffice 7 Premier k tomu přidává i možnost editovat text a odeslat ho opět jako Word DOC, podobnou možnost chystá i DataViz pro DocToGo. Poslední možností je použití emaileru s konvertorem souborů vaší kanceláře - třeba s VersaMailem a DocToGo pluginem můžete přijmout dokument jako emailovou přílohu i mobilně a plugin zkonvertuje třeba Word DOC soubor do formátu ke čtení ve WordToGo apod.

Slavná neslavná diakritika

Opět připomínám problém v našich podmínkách proslulý - při výběru kanceláře myslete na fungování diakritiky. Ta je bez problémů u prohlížečů, editory s ní ale vesměs stále zápolí.

A závěr?

Téma PalmOS kanceláří má zcela otevřený konec. Právě v této oblasti totiž dochází právě letos k převratným změnám, na které měla naše série článků upozornit. Další novinky jsou ostatně ohlášeny a všichni se na ně moc těšíme.