Průvan v PalmOS kanceláři (2) - věci se dávají do pohybu

QuickOffice - Premier 7

Asi největší převrat přinesl na konci února Cutting Edge - výrobce kancelářského balíku QuickOffice. Firma působí na PalmOS trhu už nějaký ten rok a jejich QuickSheet je od začátku jedním z nejlepších PalmOS speradsheetů. Před nedávnem koupil Cutting Edge Mobility Electronics a dodal patrně kapitál pro další vývoj QuickOffice. Výsledek se dostavil velmi brzy v podobě Quick Office 7 - Premier.

Nová verze QuickOffice 7 Premier umí přečíst soubory v přímém formátu "office" z karty. V případě souborů MS Word umí uložit i provedené změny zpátky na kartu jako Word DOC. U Excelu a PowerPointu již toto uložení do XLS/PPT souboru nejde provést, ale můžete si soubor uložit v PalmOS formátu a poté překonvertovat (v PC).

Výhody řešení jsou jasné a popsali jsme je už dříve (viz odkazy v tomto článku). Systém má ale rovněž několik nevýhod, patří mezi ně nepodpora diakritiky při konverzi dokumentu z karty do handheldu, ztráta některých parametrů (z MS Wordu vám konverze smaže obrázky) a některé potíže spojené se stávajícími omezeními QuickSheetu a zejména QuickWordu (chybějící vzorce v QS, QW zase neumí tabulky, obrázky a řadu dalších funkcí).

Program má ale nastartováno dobře a bude se samozřejmě dál vyvíjet, takže uvidíme, jestli Cutting Edge většinu z nich v budoucích verzích neodstraní.

Documents ToGo - čekání na léto...

Největším konkurentem QuickOffice a asi nejrozšířenějším kancelářským balíkem je DocumentsToGo, valem taky díky "bundlování" s novými modely Palm, Inc. a Sony. Firma DataViz vlastně spustila letošní kolotoč kancelářských inovací v polovině února, i když jen verbálně. Oznámila totiž, že vyvíjí novou generaci kancelářského programu Documents ToGo, která bude obsahovat přímou podporu "office" formátů. Hotová by měla být do léta.

DataViz by si měl ale opravdu pospíšit - z jedné strany na něj doléhá tlak konkurence, která tento problémy již vyřešila (QuickOffice7), ze strany druhé zase nových produktů na poli kancelářských prohlížečů (RepliGo a Picsel). DataViz přišel navíc nedávno o své výsadní postavení v "bundlovaných" produktech - firma Sony jej totiž ve svých nejnovějších modelech Clie TG50 a NZ90 nahradila právě Picselem.

MiniOffice - u konce s dechem?

MiniCalc kdysi patřil k nejnadupanějším spreadsheetům na PalmOS, jeho tvůrce Solutions in Hand jej posléze dovybavil jednodušším textovým editorem. Má po neúspěšných námluvách s ThinkDB (ta nakonec prodala svůj databázový produkt DataVizu). Přestože se stále vyvíjí, za konkurencí již dávno začal ztrácet dech. Může ale překvapit.

IambicOffice - co chystá?

Ambiciózní Iambic kdysi zakoupil freewarový TinySheet a dovedl jej do dnešní velmi solidní podoby. Nabízí i textový editor FastWrite, který je ale spíše slabinou této kanceláře. Vývoj kanceláře s podporou office formátů nevyhlásil, což ale vůbec nic nemusí znamenat. Firma je známý inovátor trhu a osobně se domnívám, že svoje pozice na trhu PalmOS kanceláří bude držet. To ale znamená jediné - musí být schopna tuto podporu také nabídnout!

BlueNomad - spreadsheet nebude?

Přestože BlueNomad nevyrábí PalmOS spreadsheet, její WordSmith patří k nejpopulárnějším PalmOS textovým editorům a ve srovnání s konkurencí je zřejmě opravdu nejlepší. V diskusní skupině na YahooGroups se vedou debaty o tom, zda WordSmith má do přímé podpory Word DOC formátu jít, či naopak zůstat špičkovou alternativou pro uživatele, kteří se bez této schopnosti dokáží obejít.

Další řešení

Kromě již popsaných ucelených kancelářských balíčků (a výjimečného WordSmithe) jsou na trhu ještě další, partikulární, kanceláře řešící většinou pouze jednu oblast - většinou konverzi textových DOC souborů, najdeme zde ale ještě jeden spreadsheet a taky jeden komplexnější produkt, kterým začneme:

MobiPocket Office Companion - produkt firmy MobiPocket, která se specializovala dosud na čtečku a šíření e-knih. MPOC je poměrně nový program, už je ale ve druhé verzi a kromě propojení s Wordem, Excelem a PowerPointem nabízí i podporu Outlooku. Umí importovat i obrázky. Tento program by se mohl stát rovněž černým koněm této našlapané kategorie produktů, existuje v PRO (29,95 USD) a STANDARD (19,95 USD) verzích - PRO verze umí navíc kooperovat s Acces, FrontPage, Visio a editaci HTML zdrojového kódu. Vyžaduje ale minimální MS Office 2000.

Addition - spreadsheet firmy Addition4palm (bývalý freewarový Abacus). Pokulhává ovšem za svými vyspělejšími kolegy takřka ve všem...

Různé konvertory - z TXT a MS DOC do PalmDOC apod. - je jich na trhu celá řada a věnovali jsme se jim už dříve. Dají se používat ve spojení s readery DOC souborů, leckteré jsou i freewarové, ani zde se nebudeme zabývat popisem této kategorie produktů.

Výrobci PalmOS kancelářských balíků to, jak vidno, lehké nemají. Kromě vzájemné ostré konkurence se na ně na začátku roku vrhly i nové dva produkty pro prohlížení "office" souborů, které nezatížené "nutností" editace souborů v PalmOS nabízejí graciézní a do této doby nevídané možnosti! Zítra na Palmare.CZ.