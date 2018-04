Průvan v PalmOS kanceláři (1) - začátek konce jednoho trápení?

Kanceláře na PalmOS většinu uživatelů této platformy již delší dobu trápily. Do konce roku 2002 (tedy dlouhých sedm let trvání PalmOS modelů) by se daly problémy shrnout asi do těchto bodů:

1. PalmOS nepodporuje "office" formáty

Zjednodušeně lze říci, že PalmOS může mít ve své RAMce jen PalmOS kompatibilní formáty (PRC, PDB) a jiný formát tam nedostanete. Bez modelů s paměťovými kartami se jevila dlouho přímá podpora "office" formátů beznadějnou, od roku 1999 se ale karty začaly na PalmOS platformě zabydlovat a dnes jen velmi málo nových modelů slot pro kartu nemá. Přesto se v posledních letech programy pro přímé čtení jiných formátů neobjevily, s výjimkou několika produktů, které umějí zobrazit obrázky z karty (většinou JPG, BMP a GIF). Na trh byly dány některé prohlížeče a konvertory, které umějí zobrazit text z DOCu, či CSV soubory (v tomto ohledu se činili zejména výrobci pluginů do MultiMailu a jeho nástupce VersaMailu), ale to bylo jen ke čtení a jen text.

Výrobci některých kancelářských balíků řešili problém přenosu svých souborů většinou jednoúčelově pro "svůj" formát nějakou doplňkovou mailovou aplikací (IambicMail firmy Iambic, či DataViz Mail od DataViz). Přílohy fungovaly jen s firemními formáty (odesilatel i příjemce musel mít stejný balík od stejné firmy) a "office" přílohy z emailu bylo nutné nejdříve překonvertovat v desktopovém programu a poté nahrát upravené do PDA (DataVizMail). Objevily se rovněž některé emailové služby, které vám za poplatek konvertovaly emailové přílohy do vašeho PalmOS kancelářského formátu a naopak.

První opravdický průlom do tohoto začarovaného kruhu přinesli výrobci mailových aplikací. VersaMail (dříve MultiMail) začal přikládat plugin pro konverzi DTG formátu - mohli jste tedy přijmout třeba přímo do PDA email s wordovou přílohou a plugin jej zkonvertoval do formátu DocToGo. To už byl určitý pokrok (odmyslíme-li si potíže s diakritikou, kterým se budeme věnovat dál), ale úplné a precizní řešení to jaksi není. Při konverzi se ztratí řada údajů, dat, parametrů a grafická podoba dokumentu. SnapperMail současně vyvíjel svůj stejnojmenný produkt, který přinesl na přelomu let 2002/2003 práci s přílohami bez kompromisů - s tímto emailovým programem nyní můžete přes paměťovou kartu přímo odeslat i přijmout v PDA přílohu v jakémkoliv formátu (včetně zazipování i rozzipování). Tím bylo "zaděláno" na příchod aplikací, které budou umět tyto možnosti využít.

Shrňme si tedy, jaké problémy přináší nepodpora PalmOS office formátům:

velmi omezené možnosti sdílení souborů

Jestli chcete přes IrDa/BT předat někomu kancelářský soubor z palmu do palmu, vy i příjemce musíte mít kancelářský balík od stejného výrobce. Vzhledem k tomu, že na trhu je pět velmi dobrých kanceláří (DocToGo, QuickOffice, MiniOffice, IambicOffice, WordSmith), jsou vaše šance na tento přenos jen velmi malé. A sdílení souborů s majitelem PDA jiné platformy (třeba PocketPC)? Tato možnost vůbec neexistuje.

nemůžete přijmout soubor jako přílohu emailu přímo do PDA

S výjimkou omezených možností pluginů ve VersMailu (viz předchozí odstavce) neotevřete v PalmOS dokument v přímém "office" formátu. Nemůžete ani vytvořit nějaký text/tabulku v palmu a poslat ji na desktopový počítač (či PocketPC) jako wordovou/excelovou přílohu.

problémy spojené s konverzi desktopových formátů

Do PDA můžete konvertovat office soubory, přijdete tím ale o řadu informací a nastavení. Zde se chová každý kancelářský balík jinak, ale soubor zkonvertovaný do PDA a pak po úpravách zpětně do PC vypadá v konečném stavu vždy jinak než ten původní. v některém kancelářském balíku přijdete o obrázky, v jiném o tabulku, či nastavení odstavců.

2. Permanentní potíže s diakritikou

Tyto problémy jsou typické pouze pro naše končiny a tomu, bohužel, odpovídá i zájem softwarových výrobců o jejich nápravu. Je skutečně smutné, že PalmOS uživatel v našich zemích stále nevybírá kancelář podle parametrů produktů, ale spíš podle toho, jestli "na tom jede čeština". Stav je o to tristnější, že když už se podaří v nějakém programu po mnoha emailech a urgencích u výrobce češtinu jakž takž "rozchodit", přijde nová verze s těmi samými problémy.

Vzdát se diakritiky u kancelářských souborů prostě nejde, texty a tabulky bez "hacku a carek" po nás nikdo číst nebude a vylučují seriózní práci.

Zítra budeme pokračovat v našem tématu PalmOS kanceláří - podíváme se na změny, které v roce 2003 připravili a ještě dále chystají výrobci klasických PalmOS kancelářských balíků. Na Palmare.CZ.