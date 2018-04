O2 odhalilo průměrnou cenu za volání. Konkurence se čísel bojí

Telefónica odtajnila průměrné ceny volání s jednotlivými tarify ze dvou důvodů. Tím prvním jsou stížnosti na průměrnou cenu volání v Česku, tím druhým pak některé oficiální statistiky, které neumožňují promítnout výhodu tarifů v podobě volání do vlastní sítě zdarma.

Právě volání v pásmu, kdy zákazník za hovory neplatí, totiž výrazně snižuje průměrnou cenu provolané minuty. Ačkoli je tak ceníková cena minuty hovoru třeba u základního Neonu S za 5,60 koruny (cena volné minuty je dokonce 7,5 koruny), možnost volat o víkendech a svátcích do sítě O2 zdarma výrazně snižuje průměrnou cenu. Samozřejmě záleží na tom, jak moc zákazníci využijí dané výhody.

Jak se počítalo

Ještě než se podíváme na konkrétní čísla, je důležité zmínit, jak se k nim vůbec Telefónica dopočítala. Udávané hodnoty jsou průměr, získaný součtem zaplacených částek za paušály a hlasové služby všech zákazníků daného tarifu, vydělený počtem všech provolaných minut. Průměr tak tolik neodráží chování jednotlivých zákazníků, jako by tomu bylo v případě mediánu.

Pokud by se průměrná cena počítala tak, že by se nejprve spočítala průměrná cena volání u každého zákazníka a tyto výsledné ceny by byly následně zprůměrovány, bylo by výsledné číslo o něco větší. Operátor tvrdí, že zhruba o několik desítek haléřů v závislosti na tarifu.

Telefónica zřejmě toto číslo neuvádí z jednoduchého důvodu. Zatímco sumu utracených částek a sumu minut ze systémů získá operátor poměrně snadno, počítat průměr průměrných cen by asi bylo opravdu o něco náročnější. Pro nás je důležité si uvědomit, že uveřejněná čísla neznamenají, že právě za tolik každý zákazník telefonuje a realita je trochu výše.

Jen minimum hovorů mimo paušál

O2 zveřejnilo průměrné ceny volání s tarify Neon S, Neon M, L, L+, XL a XXL. Ty tvoří většinu zákaznické báze rezidenčních zákazníků, opět jde tedy o reprezentativní vzorek, nikoli o celou zákaznickou bázi operátora. U tarifu Neon S s měsíčním paušálem 300 korun uvádí operátor průměrnou cenu minuty 4,03 koruny včetně DPH. To ostře kontrastuje s již uvedenou ceníkovou cenou minuty. Vysvětlení je jednoduché: zákazníci provolají 29 % času právě v pásmu, kdy za hovory neplatí, tedy o víkendu do sítě O2.

Naopak jen 18 % hovorů jde nad rámec zaplaceného paušálu. U vyšších tarifů toto číslo postupně klesá. Znamená to tedy, že u uvedených tarifů uskuteční zákazníci průměrně minimálně 82 % hovorů v pásmu již zaplaceném v měsíčním paušálu. Zákazníci, kteří výhodu volání v síti zdarma nevyužívají, pak mají pochopitelně podstatně dražší průměrnou minutu volání. I O2 ostatně připouští, že si zákazníci svým chováním průměrné ceny snižují sami. V porovnání s předchozí generací tarifů totiž zákazníci s Neony volají o 40 % více, většina tohoto nárůstu přitom jde na vrub právě volání v rámci výhody.

Různé chování zákazníků má za následek i fakt, že průměrná cena volání u tarifu Neon M je mírně vyšší než u Neonu S. Konkrétně je to 4,14 koruny a je to dáno tím, že v rámci výhody provolají zákazníci průměrně jen 25 % minut, naopak 65 % hovorů se odehraje v rámci volných minut v paušálu. Přitom volná minuta má stále poměrně vysokou cenu 5,6 koruny, což právě průměr zvyšuje. Zdá se, že zákazníci Neonu M jsou spokojeni s přídělem volných minut a volat mimo ně moc potřebu nemají.

Vysoce zaplacená minuta pod 3 koruny

U Neonu L klesá průměrná cena na 3,27 koruny s DPH a zákazníci nad rámec volání zaplaceného v měsíčním paušálu provolají pouze desetinu z celkově provolané doby. U Neonu L+ už jsou to jenom 4 % hovorů při průměrné ceně 3,10 koruny. Z hlediska průměrné minuty je nejlevnějším tarifem O2 Neon XL s průměrem 2,86 koruny. U něj už zákazníci prakticky mimo paušál nevolají (pouze 0,04 % jednotek je placených nad rámec paušálu, vystačí si s porcí 300 minut a volání o víkendech, svátcích a mimo špičku do O2 zdarma.

U neomezeného Neonu XXL je pak průměrná cena minuty 2,88 koruny. Tento tarif si ale pořizuje opravdu malé množství zákazníků, kteří volají prakticky neustále. Při ceníkové ceně 3 900 korun měsíčně totiž musí provolat 1 354 minut, aby se dostali na uvedený průměr. Pochopitelně, O2 nabízí dané tarify i se slevou, což se do statistiky promítá. S akční e-shopovou cenou 3 120 korun je potřeba k dosažení uvedeného průměru 1 083 minut.

Nové budou levnější

Na tiskové konferenci v rámci uvádění nových tarifů také operátor ukázal odhady, jaká by byla průměrná cena volání s novými tarify Chytrý Neon. V tomto případě jde v podstatě o přepočet, kdy byla stávající báze zákazníků virtuálně převedena na nové tarify. Dá se předpokládat, že k průměrnému číslu u O2 došli tak, že od měsíčního paušálu za celý tarif odečetli nějakou částku za data a SMS a teprve pak počítali průměrnou cenu minuty.

Ta by měla výrazně poklesnout, u tarifu Neon S na 2,72 koruny, u Neon M na 2,64 koruny, u Neon L na 2,06 koruny, u Neon L+ na velmi zajímavou hodnotu 1,46 koruny. U dvou nejdražších tarifů by mělo dojít k poklesu na 1,43 a 1,44 koruny při zachování současného modelu chování zákazníků. Celková průměrná cena, která dnes u Neonů činí 4,03 koruny napříč všemi tarify, by pak poklesla na 2,72 koruny. Tím se O2 snaží ukázat, jak výhodné by měly nové tarify pro zákazníky být.

Poměrně podrobnou statistiku jsme od O2 dostali s předstihem před uvedením nových tarifů, a tak jsme se na průměrnou cenu minuty zeptali i u konkurenčních operátorů. Ti příliš nebyli svolní ke zveřejnění průměrných cen volání s jednotlivými tarify. Zaznívaly především obavy o to, že ceny jsou neporovnatelné právě proto, že se srovnávají různé tarify s různou strukturou. Přitom například T-Mobile a jeho nové tarify S námi v podstatě odpovídají tomu, co právě představilo O2. Možná je ale u nich na počítání průměrného chování zákazníků příliš brzy, tarify jsou na trhu jen necelé dva měsíce.

Přátelé s nejnižší cenou

T-Mobile nám proto poskytl alespoň průměrné ceny volání s tarify, které považuje sám za výhodné a neonům konkurenceschopné. Jsou to tarify Přátelé, které nabízí v rámci měsíčního paušálu volání na pět vybraných čísel v síti T-Mobile zcela bez omezení. V tomto případě nastává poněkud kuriózní situace, kdy je u nejlevnějšího tarifu Přátelé 300 průměrná cena minuty nejnižší a s vyššími tarify stoupá.

Je to dáno tím, že za cenu 300 korun měsíčně nabídne základní tarif právě jen volání na pět vybraných čísel, nejsou v něm žádné volné minuty. Proto si tarif pořizují zřejmě jenom zákazníci, kteří volají opravdu na oněch pět čísel a prakticky nikam jinam. Průměrná cena tu pak klesá na 1,16 koruny za provolanou minutu. U vyššího Přátelé 500, kde dostane zákazník k provolání kredit 300 korun s ceníkovou cenou minuty 4,90 koruny, průměr stoupne na 1,29 koruny. Tarif Přátelé 700 nabídne k provolání 600 korun při stejné ceníkové ceně minuty a průměr stoupá na 1,56 koruny.

U nejvyššího Přátelé 900, kde uživatel dostane kredit 900 korun, pak průměr stoupá na stále zajímavých 1,80 koruny. Tento vzestup je dán tím, že u vyšších tarifů provolají zákazníci více minut i jinam než na pět zvolených čísel, což při konstantní ceníkové ceně minuty 4,90 koruny táhne průměr vzhůru. Čím více minut (a to i těch volných v rámci kreditu), tím vyšší průměr. Potíž je v tom, že tarify Přátelé rozhodně nejsou u T-Mobile reprezentativním vzorkem. Podle všeho je využívá přes 440 000 zákazníků, což je ale necelá desetina celkové zákaznické báze operátora.

Vodafone prodává hlavně akční balíčky

Operátor Vodafone, který jinak velmi rád konkurenci škádlí tím, jak je výhodnější, byl tentokrát nejméně sdílný. Z tiskového oddělení k nám doputovala částka 2,38 koruny jakožto průměrná cena minuty pro všechny tarify. Je to cena s DPH a platí pro tarify nefiremních zákazníků. Operátor bohužel neuvádí, jak k dané částce dospěl. Jen zdůrazňuje, že používá účtování 60+1, což mu může (v závislosti na zvolené metodice výpočtu průměrné ceny) trochu pomoci.

Poměrně nízká průměrná cena ale především ukazuje, že Vodafone za ceníkovou cenu asi mnoho tarifů neprodá. Zákazníci nejčastěji sáhnou po jeho zvýhodněných balíčcích, které nabízí s různými slevami. Jako příklad si vezměme tarif ze speciální edice Tarifů na míru, který za 362 korun (namísto původních 487) nabídne 150 MB dat, 50 SMS a 50 minut volání.

Pokud od ceny 362 korun odečteme zhruba 150 korun za data a 50 korun za SMS, což jsou asi reálné částky, na které by si mohl Vodafone tyto komponenty balíčku cenit, zbývá nám 162 korun za 50 minut volání. To znamená, že i poměrně málo telefonující zákazník, který nevolá nad rámec volných minut, je schopen se dostat na zajímavou průměrnou cenu 3,24 koruny za minutu. Tedy, pokud využije své volné jednotky zcela přesně.

Realita je méně veselá

Čeští operátoři se tedy snaží ukázat, že nejsou tak drazí, jak se často uvádí. A ano, pro mnoho zákazníků to opravdu může platit, řada jich volá za opravdu zajímavé průměrné ceny. Levné volání ale vyplývá spíše z akčních cen operátorů než standardních cen ceníkových a pomáhají k němu různé speciální tarify. Vždyť i zákazníci O2 se naučili více telefonovat jenom proto, že prostě mohou. Jinak by průměrná cena u tarifů Neon asi vypadala úplně jinak. A úplně jinak také vypadá průměrná cena volání na předplacených kartách, kterým je stále velká část zákazníků věrná.

Realita průměrných cen za volání tak bude vyšší, než v uvedených případech tvrdí operátoři. Vyšší ceny přitom zaplatí právě ti zákazníci, kteří jsou s nimi nejvíce nespokojení. Když už nic jiného, tak data, která jsme od operátorů získali, totiž ukazují, že kdo chce a má na to, volat levně opravdu může.