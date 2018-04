Průlom: z letadel se bude moci volat mobilem

A to za ceny, které by měly být jen o něco málo vyšší, než jaké se dnes používají při volání a posílání zpráv v zahraničí.

V rozhovoru pro MF DNES to přímo potvrdil i šéf Emirates Tim Clark. Dá se přitom předpokládat, že obdobnou službu už v blízké budoucnosti nabídnou také ostatní společnosti včetně Českých aerolinií. Ty by chtěly zavést volání mobilem ze svých nových letadel Airbus v roce 2008.

Proč to nešlo a najednou to s mobilem jde?

Dlouhá léta se tvrdilo, že mobily se nesmějí na palubách používat proto, že ruší rádiovou leteckou navigaci a další elektronické záležitosti. Pomocí nového moderního technologického systému teď bude v letadlech existovat jakási mikrobuňka, do níž poputuje hovor z paluby. Z buňky pak bude tento hovor přepojený do satelitního systému a z něj do pozemní telekomunikační sítě. Experti už vyzkoušeli, že k žádnému rušení v rámci tohoto procesu nedochází a vše vyhovuje i přísným bezpečnostním předpisům.

„Bude to historický krok v dějinách leteckého průmyslu,“ tvrdí i proto David Poltorak, šéf firmy AeroMobile, která pro Emirates novinku zavádí.

Už v průběhu příštího roku se navíc uvažuje o zavedení internetového připojení na palubách letadel Emirates. Tato společnost hodlá systém s mobily uvést do praxe v lednu v jednom ze svých letadel Boeing 777.



Proč se zatím nesmí používat mobil na palubě letadel? Pokud jste někdy letěli letadlem, jistě si vzpomenete na upomínku posádky na to, abyste během letu měli svůj telefon vypnutý. Víte však, co aerolinky k tomuto kroku vede?

Většina cestujících podle průzkumů přivítá možnost telefonování z mobilu z paluby letadla za rozumnou cenu. Existují však i obavy, že někteří cestující budou ostatní velmi rušit neustálým voláním. Nebo – jak je známo i z Česka –„otravovat“ hlasitým hovorem nebo dokonce křičením do přístroje.

„Na to jsme samozřejmě mysleli, i když přiznávám, že půjde mnohdy o velmi komplikovanou a citlivou otázku. Spoléháme však na zdravý rozum lidí,“ řekl MF DNES v Dubaji obchodní viceprezident firmy Emirates pro Evropu Keith Longstaff.

Bez omezení to nepůjde

Systém však bude mít technická omezení, která by mohla některým možným nepříjemnostem na palubách zabránit. „Například při delších nočních letech, kdy mnoho cestujících spí, půjde posílat pouze textové zprávy. Cestující snad nebudou ostatní rušit,“ dodává Longstaff.

Připravovaný systém bude navíc pod plnou kontrolou posádky, která může kdykoli zasáhnout. Navíc nepůjde volat pořád. Uvažuje se o omezení na pět nebo šest hovorů na pasažéra během jednoho letu.

Dubajské Emirates Airlines, které systém ve spolupráci s firmou AeroMobile v lednu spouštějí jako první na světě, do něj investují 27 milionů dolarů. Tedy v přepočtu kolem 570 milionů korun.

Mobily na palubách chystají i ČSA

O používání mobilních telefonů na palubě letadel uvažují už také v Českých aeroliniích. „S touto možností v našich letadlech skutečně počítáme. A mělo by to být už poměrně brzy, odhadujeme, že v roce 2008 v rámci toho, jak dostaneme nové airbusy. Technicky to už není žádný problém,“ řekl včera MF DNES Jiří Devát, viceprezident ČSA pro informatiku.

Jejich mluvčí Daniela Hupáková pak potvrdila, že český národní dopravce chce v této oblasti patřit mezi první v Evropě. Jak si s touto věcí poradí, ukáže až čas.

Firma má totiž letos stamilionové ztráty, ale tvrdí, že „rok 2006 je rokem její záchrany, 2007 rokem stabilizace a 2008 rokem budoucnosti“. Zavedení telefonování pomocí mobilu z letadel však nemusí být podle odborníků zdaleka jedinou novinkou, která bude cestující v nejbližších letech čekat.

Rychle se blíží doba, kdy se v letadle připojíte například na internet. Emirates a AeroMobile o tom uvažují už pro příští rok. Jestli budou tyto moderní technologické systémy fungovat ve všech letadlech, však není vůbec jisté. U nových strojů by to už neměl být problém, ale starší by musely být odstaveny kvůli montáži asi na dva týdny a to si většina leteckých společností při své napjaté ekonomické situaci nemůže dovolit.