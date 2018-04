Výdrž baterií v mobilech prodlouží unikátní solární panel na displeji

Problém s nízkými výdržemi baterií současných smartphonů by mohl být od příštího roku minulostí. Malá francouzská společnost SunPartner Group totiž vyvinula unikátní solární panel, přičemž využila postřehu, že řada uživatelů pokládá telefon v restauracích tak, aby mohli pozorovat displeje.

Využití solárních panelů přitom není v mobilním průmyslu žádnou novinkou. Dosud se však nesetkalo s velkým ohlasem, zejména z důvodu jejich dosavadního umístění. Například Samsung Crest je nesl na krytu baterie, avšak uživatelé pokládají telefony většinou právě na zadní stranu, aby si nepoškrábali displej. S velkým ohlasem se nesetkal ani Sharp Solar Hybrid. Elegantní telefon véčkové konstrukce měl sice panel na čelní straně, avšak na úkor vnějšího displeje, který v té době již jiní výrobci používali.

Francouzská společnost se myšlenky využití solárních panelů k dobíjení baterií mobilních telefonů nevzdala. Při vývoji tedy využila poznatků o chování uživatelů a vývojáři vzali v potaz i fakt, že většinu čelní plochy současných telefonů zabírají displeje.

Výsledkem tak je unikátní solární panel, který lze umístit přímo před displej. Panel využívá standardních tenkovrstvých solárních článků, ale ty jsou proloženy průhlednou folií. Díky vrstvě drobných půlkruhových optických členů, které šíří obraz z displeje, jsou pak neprůhledné vrstvy při sledování displeje z běžného úhlu eliminovány.

Stávající prototypy se vyznačují již solidní průhledností 82 procent, přičemž produkční verze by měla dosáhnout až 90 procent. Navíc se není třeba obávat ani vysokých finančních nároků. Náklady na výrobu zařízení, které by tento způsob dobíjení baterie využívalo, by totiž neměly vzrůst o více než 2,30 dolaru (přibližně 44 korun).

Technologie nemá být dostupná pouze pro smartphony, ale reálnou využitelnost vidí firma také u tabletů. Unikátním solárním panelem bude možné osadit displeje o úhlopříčkách od 3,5" po 13,3".

Nutno podotknout, že toto řešení nelze považovat za plnou náhradu za klasickou nabíječku. Při běžném používání se jím však dá prodloužit výdrž baterie až o 20 procent.

Technologii solárního dobíjení vyvíjí například i Massachusettský technologický institut. Panely z transparentních materiálů mají při zachování průchodnosti viditelného světla absorbovat pouze infračervené a ultrafialové světlo. Podobným postupem se zabývají také vědci z Kalifornské univerzity.

Zcela odlišné řešení připravují vědci z univerzity v Cambridge. Solární články chtějí zapracovat přímo do organických diod OLED displejů. Ty by tak byly schopné zachytit kromě vnějšího zdroje světla i světlo unikající z okrajů displeje.