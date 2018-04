Průhledný mobil je realitou. V prodeji může být ještě letos

Průhledné mobilní telefony jsme dosud vídali jen jako vize designérů, které se zhmotnily maximálně na plátnech kin ve sci-fi filmech. Tchajwanská společnost Polytron Technologies však chce tuto vizi přivést do reality. Ukázala koncept průhledného dotykového zařízení, které připomíná dnešní smartphony. Firma tvrdí, že ještě letos chce podobnou techniku začít prodávat.

Základem konceptu, který má pouze některé základní funkce, je tělo z průhledného materiálu, veliké jako dnešní dotykové telefony. Průhledný dotykový displej se však nachází uprostřed a má podstatně menší úhlopříčku. Většinu těla pak s největší pravděpodobností tvoří průhledná baterie (výrobce v tomto ohledu není příliš sdílný). Několik součástek však zůstalo v klasické podobě. Jde například o část základní desky, microUSB konektor nebo paměťovou kartu.

Podle informací ze zahraničních médií slouží představený koncept pouze jako důkaz toho, že "to jde". V současné chvíli nemůžeme hovořit o smartphonu, protože přístroj má jen několik funkcí a jeho hardware zřejmě na běh některého z běžně dostupných mobilních operačních systémů nestačí. Polytron je však průhlednému smartphonu blíže než kdokoli jiný.

Nápad není nový

Přitom už několik let se zdá, že průhledné telefony by mohly být doslova na spadnutí. Už v roce 2009 uvedl Sony Ericsson na trh luxusní model Xperia Pureness, tehdy ještě "hloupý" telefon s průhledným displejem a klasickou klávesnicí.

Vzhledem k tomu, že pojmenování Xperia jinak nesly smartphony výrobce, zdálo se, že by firma mohla chtít podobnou lahůdku přinést právě i na toto pole. Jenže se tak nestalo. V roce 2011 se zase konceptem luxusního průhledného telefonu Aston Martin pochlubila společnost Mobiado, známá zakázkovou výrobou mobilních specialit. Ani tato záležitost zatím však nespatřila světlo světa v použitelné podobě.

Polytron slibuje, že jeho "vynález" by mohl být k dispozici letos. Zda se nakonec opravdu dočkáme průhledného chytrého telefonu, nebo zda půjde jen o dotykový hloupý mobil, to zatím netušíme. Nicméně nezlobili bychom se ani za nějaký ten neprůhledný kousek těla, který by skryl nezbytný hardware (včetně slotu pro SIM, který na konceptu chybí). Průhledný dotykový telefon by sice nemusel být úplně praktický, zato by jistě byl středem pozornosti.