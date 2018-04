První speciální mobilní pruh na chodníku lidé s mobilem ignorují

Tyto pruhy pro pěší nejsou žádné nové opatření městského úřadu, ale sociální experiment pořadu Mind Over Masses televizní stanice National Geographic. Jedním z cílů tohoto nového pořadu je zkoumat lidské chování a vymýšlet různá zlepšení, která by se dotkla našeho každodenního života.

Jeden pruh chodníku, který je označený „No cellphones“ (žádné mobily) slouží pro chodce bez mobilních telefonů, kteří se dívají na cestu. Druhý, s nápisem „Cellphones, walk in this lane at your own risk“ (Pruh pro mobily, chůze pouze na vlastní nebezpečí), poskytuje prostor chodcům zírajícím do obrazovky telefonu. V tomto pruhu se také po celé jeho délce nacházejí šipky směru chůze.

Logika tohoto „vynálezu“ se zdá být jasná. Oddělit potenciálně nebezpečné chodce, kteří si všímají jen displeje svého telefonu, od ostatních lidí na chodníku. Hlavně zabránit srážkám, které by mohly v těchto situacích vzniknout. A také jistou formou recese upozornit na vznikající problém v podobě těchto neopatrných chodců.

Jak lidé na „mobilní pruh“ reagují?

Rob Pegoraro ze serveru Yahoo Tech se vydal tento zajímavý jev na zhruba hodinu pozorovat. Všímal si, jak lidé na pruhy na chodníku reagují a jestli skutečně využívají rozdělení chodníku tak, jak je zamýšleno.

V první řadě je nutné zmínit, že většina pozorovaných chodců na pruhy vůbec nedbala. Na chodce, kteří si pruhů všimli, měla tato vychytávka paradoxně účinek v podobě vyndávání mobilů z kapes a focení si těchto značek na chodníku.

Do pruhu pro mobily se začala řadit většina cyklistů, nejspíše z důvodu záměny za jízdní pruh. Během hodiny pozorování si Rob všiml, že všichni tři chodci s cigaretami se také zařadili do „mobilního pruhu“. Stejně tak učinili i dva lidé s Bluetooth hands-free sluchátkem.

A co chodci, kteří skutečně používali svůj mobilní telefon při chůzi po chodníku Osmnácté ulice? Ti si pruhů samozřejmě vůbec nevšimli. Jak by také mohli, když se veškerá jejich pozornost upírala k obrazovce telefonu.