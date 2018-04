Prožijte zimní radovánky alespoň na mobilu

Celkově hra prošla trošku zjednodušením, zvláště pak ovládání. Můj pocit intuitivnosti zřejmě neměli všichni, a tak se předělal celý systém. Ze tří pohybových kláves se staly dvě a posunuly se o řádek níže. Takže tu máme tlačítka 4 a 6 na jakýkoliv způsob pohybu a tradiční 5 na akci.

U biatlonu je při střelbě aktivní celá klávesnice, kdy je každému terči přiřazeno jedno číslo a musí se trefit v co nejnižším čase přesné pořadí. Osobně jsem měl radši starý model, ale co se dá dělat. Pro neznalé letního dílu to bude příjemné a ti zkušenější si zvyknou za pár hodin, nejpozději.

Hra se tak nějak zmenšila celkově, nejen ovládáním, ale i počet disciplín klesl o jednu. Zato jsou ze všech koutů zimního sportu. A ono je to asi správně, protože zatímco v atletice je desetiboj, tak na sněhu je pouze severská kombinace o třech sportech, takže tu vlastně jeden přebývá.

Tou disciplínou navíc jsou boby, jinak ve hře najdete ještě skoky na lyžích, slalom a biatlon. Typy hry se nijak nezměnily, stále tu jsou tři, a to trénink, jednotlivé disciplíny a turnaj, kde jsou všechny čtyři po sobě.

Grafika se nezměnila skoro vůbec, tedy alespoň její úroveň. Stále je to spíše o vtipnosti než o to, převést vzhled co nejblíže k realitě, díky tomu se dají Playman hry provozovat téměř na všech telefonech. Jedna z mála věcí, které se ve hře zvětšily je čas načítání, ale díky tomu zmizelo trhání na startu a zlepšilo to kvalitu hry. Další z novinek je, že před každou části je dopodrobna vysvětleno její ovládání. Třeba u skoků se to hodí docela dost.

Obtížnost jednotlivých disciplín se tak trochu otočila, nyní je nejlehčí biatlon a nejtěžší jsou skoky, se vším tím vyvažováním a správným načasováním odrazu i dopadu se ani není čemu divit. Zato v biatlonu jenom střídavě mačkáte 4 a 6, občas vystřílíte terče a v klidu si užíváte přírody. O sjezdu ani nemluvě, stačí pouze zjisti jak zatočit co nejjemněji a přitom se vejít do branky a máte vystaráno. S boby je to o trochu složitější, protože tam přibývá snaha o to co nejpřesněji se držet v ideální dráze.

Přemýšlím u kterého pokračování napadne tvůrce buď zrušit hru více hráčů, nebo ji zavést přes bluetooth nebo infra. Do té doby je totiž zbytečné se o multiplayeru rozsáhle rozepisovat. Stále je až pro deset hráčů, ale jen na jeden telefon. Našel jsem si ale jedno jeho využití, které docela dává smysl, když se nechcete moc zdržovat u načítání, zadejte si hru pro tolik hráčů, kolik uznáte za vhodné a jenom se bavte při opakování disciplín.

Celkově je Playman Winter Games dobrou hrou, která dělá čest svému jménu. Její cena je stejná jako u všech her od Mr. Goodlivinga takže okolo osmdesáti korun, proto by se dalo doporučit, abyste před nákupem dobře zvážili kterou roční sezónu máte ve sportu nejraději a podle toho nakupovat. Pokud milujete bílé sporty, nesáhnete vedle stažením tohoto titulu.



Hru si zahrajete na telefonech:

Motorola C650, E398, V220, V300, V500, V525, V600

Nokia 3100, 3120, 3200, 3220, 3220, 3300, 3510i, 3650, 3660, 5100, 5140, 5140, 6020, 6100, 6220, 6230, 6260, 6600, 6610, 6610i, 6630, 6630, 6670, 6800, 6810, 6820, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7600, 7610, 7610, 7650, 8910i, N-Gage, N-Gage QD

Sagem myV-55, myV-65, myV-75, myX-7

Samsung SGH-C100, SGH-E100, SGH-E700, SGH-E800, SGH-S300, SGH-S300M, SGH-X100, SGH-X600

Siemens CTX65, CX65, M65, S65, SX1

Sony Ericsson F500, K500, K500i, K700, K700i, T610, T620, T630, Z600