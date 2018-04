Prožijte válku barev na mobilu

Po real-timových strategiích je akční hra z vlastního pohledu pro výrobce pravděpodobně nejnáročnější možnou variantou hry pro mobilní telefon. I zde je totiž hlavní součástí ovládání myš, a tu jak známo telefony nemají. O tom, že se tento typ her zatím nemůže ničím rovnat svému počítačovému vzoru, se nedá pochybovat, ale přesto může poskytnout porci zábavy.

Ten, kdo neočekává žádné grafické veledílo, bude vizuálním zpracováním příjemně překvapen. Na trhu s herní zábavou se pohybuje spousta lepších, ale žádné z nich nemá tak náročnou hru. Vzdálené textury se načítají pomalu a proto nejsou při rychlých pohybech vidět, ale jinak je všechno OK.

Není moc her, se kterými by se mohl Paintball porovnávat. V úvahu připadá třeba Red Faction, ale ta je pouze na N-Gage. Jeho vzhled je samozřejmě lepší, ale rozhodně neodpovídá cenovému rozdílu. Vcelku pěkná je i hudba v úvodním menu. Na rozdíl od většiny ostatních titulů na trhu totiž není tvořen jednoduchou pisklavou melodii. I efekty ve hře jsou působivé. Není jich sice mnoho, ale postačí.

Celkem nabízí hra tři módy: Proti všem, týmový a vlajky. Zvláště u posledních dvou doopravdy pocítíte první velký nedostatek, chybějící multiplayer. S více lidmi nejde hrát ani přes IrDA nebo Bluetooth. Jako omluva částečně působí fakt, že hra více hráčů je teprve v plenkách.

Samotní se ale také nebudete nudit. Map je dostatek a pokud by vám čirou náhodou nestačily, můžete si na internetu vytvořit své vlastní. Umělá inteligence není na nijak vysoké úrovni, ale místy dokáže překvapit. Když se ovšem nějaké takové překvapení odehraje, je to spíše dílem náhody, než důkladně propracovaným plánem počítače.

Pravděpodobně nejslabší stránkou Paintballu je ovládání. Není to tak úplně chyba tvůrců. Klávesnice mobilního telefonu je prostě moc malá na to, aby dokázala zvládnout všechny funkce alespoň trochu potřebné pro FPS. Skok nebo přikrčení by se na ní sice bez pochyb vešlo, ale pro zážitek ze hry to není nijak velká rána.

Přes všechny problémy s ovládáním a chybějícím multiplayerem je Paintball skvělou hrou a rozhodně doporučujeme jej koupit. Za sedmdesát korun vás pobaví jedna z nejlepších 3D akcí v Javě, která v autobuse obstojně nahradí jinou zabijáckou akci pro PC.

Na čem hra rozběháte Paintball?

