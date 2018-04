Prožijte si vietnamský konflikt na mobilu

A je tady další přehled událostí ze světa mobilní JAVY. Dočtete se kromě jiného o novém ReadManiacu, českém internetovém prohlížeči. Další zajímavosti se dozvíte určitě o situaci kolem SMS midletů. Tam se totiž po Oskarově zásahu do své SMS brány muselo hodně přčedělávat. Nový piktogram ale nenadělal progrmátorům velké starosti.

ReadManiac umí česky

Jeden z nejlepších java programů na čtení knih pro mobilní telefony Siemens je v nové verzi i v češtině. Tento midlet oplývá funkcemi. Mezi ty méně obvyklé patří automatický posun textu, možnost změnit použitý font či jeho velikost, vyhledávání, stahování textů z internetu nebo třeba záložky najdete na této stránce.

Český projekt HtmlViewer

Objevila se nová verze poměrně mladého projektu HtmlViewer. Jak název napovídá, jedná se o internetový prohlížeč. Na stránkách k programu se dozvíte základní informace, a kromě jiného tam najdete i zdrojový kód. Na programu se stále pracuje, ke stažení jsou zatím testovací verze. Při zkoušení jsem s ním však neměl žádný problém a do budoucna je jistě na co se těšit.

SMS midlety versus Piktogramy na branách

Jelikož Oskar změnil piktogram na své internetové SMS bráně, nadělal tím autorům SMS midletů starosti. Náhodně generované číselné kódy jsou nyní upraveny tak, aby se nedaly snadno softwarově interpretovat (změna náklonu, velikosti, barvy…). Odesílací skripty je tak nutné znovu předělat. První program, který již odesílá SMS do sítě Oskar i přes novou bránu, je placený GIBO SMS.

Také Tomáš Bryja, autor Absolute SMS, slibuje brzy upravené odesílání zpráv i přes novou bránu. Další midlet Oskárek zareagoval novou verzí, která umožňuje odesílat sms zprávy na mobilní email (jmeno@mujoskar.cz), k čemuž není webová brány třeba. Dále bylo přidáno odesílání do sítě T-Mobile, které probíhá přes server T-Zones.cz. Zde má každý majitel T-Mobile SIM karty 20 sms měsíčně zdarma.

Conflict: Vietnam už je i na mobilu

Synergenix Interactive uvedla novou hru s názvem Conflict: Vietnam. Jedná se o další válečnou hru z „Conflict“ série. Jako vojáci na nepřátelském území budete plnit různorodé mise. Při ruce budete mít spoustu zbraní a ovládat můžete také pojízdné stroje, které se ve hře vyskytují. Grafika hry je na velmi dobré úrovni a fungovat by měla na většině mobilních telefonů s barevným displejem a podporou JAVY. Více informací najdete zde.

Další novinka je od firmy Mr. Goodliving, a má název Playman Beach Volleyball. Jde o hru ze sportovní série „Playman“, tentokrát plážový volejbal. Ve hře ovládáte dva volejbalisty najednou a k dispozici jsou čtyři různé pláže se čtyřmi páry protivníků. Jejich dovednosti se postupně zlepšují v závislosti na tom, jak daleko se v turnaji dostanete.

Po té co byla zničena laboratoř generála Mahaba, nemohl uskutečnit své podlé plány. Nyní se však se svým gangem přesunul na malý ostrov uprostřed Pacifiku a hodlá své dílo dokončit. Ve druhém pokračování hry Dominion, vás vysadí na ostrově a vy se vydáváte zničit Muhaba tentokrát nadobro. Dominion 2 je nová střílečka od firmy Akatora.

Ani firma Gameloft nezahalí a uvedla tento týden dvě novinky. První z nich je hra Asphalt: Urban GT. Jedná se o závodní hru, kde na vás čeká 9 automobilů, okruhy inspirované skutečnými místy, intuitivní ovládání a velmi pěkná grafika.

Druhou novinkou je pak další díl známého Prince of Persia, tentokrát s podtitulem The Sands of Time. Hra má deset úrovní, důraz je kladen především na velmi propracované souboje plné akrobatických pohybů. Hlavní postava se také vyvíjí a postupně vylepšuje své schopnosti.

Stahujete si do mobilu JAVA hry?