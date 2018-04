Prožeňte rybky, vypusťte bubliny. Jak si hrát s tapetami pro Android

Tři tapety s názvem Artemia, Blue Range a Retro Pixels jsou zdarma ke stažení v Android Marketu. Tvůrci z TAT v nich ukazují, že i pozadí displeje mobilního telefonu může posloužit ke krátkodobému odreagování. Zároveň ukazují potenciál, který takové prostředí skýtá. Od živých tapet od The Astonishing Tribe už je to jen krok k daleko komplexnějším tapetám, které budou například provázané se samotným systémem, s hrami nebo s takzvanou rozšířenou realitou. U TAT dokazují, že fantazii se meze nekladou.

Pozadí Artemia je uklidňující podvodní svět. Žijí v něm zvířátka roztodivných tvarů, které může uživatel popohánět klepnutím. Ťukáním na displej se vyvolá roj bublin. Stejně jako ostatní tapety se i Artemia mění v průběhu dne a během nabíjení oceán světélkuje.

Blue Range je přírodní svět se zvířaty. Tak jak postupuje denní doba, mění se i osvětlení světa v pozadí. Uživatel může sem tam upravovat krajinu a provokovat zvířata. Občas se kromě líných tvorů v krajině objeví i živější, kteří si to míří skrze obrazovku. Vtipný je mrak, který při poklepání začne vypouštět sněhové vločky. Pozadí reaguje i na natočení telefonu, podle úhlu se naklání stromy a květiny.

Asi nejzábavnější je pozadí Retro Pixels. Grafika připomíná prastaré plošinové hry, po ploše pobíhají podivné kreaturky a ve vodě sedí kachna. Ta dává uživateli nápovědy, co může s pozadím dělat. Za odhalení některých tajemství dostává uživatel body. Tato tajemství jsou celkem čtyři a je jen na uživateli, zda je dovede odhalit.

Pozadí nejsou aplikace, které uživatel musí mít a nedovede bez nich žít. Po jejich instalaci na chvíli zabaví, pak si je uživatel na pozadí možná nechá jen tak pro zajímavost. Každopádně je to hezké zpestření a ukázka toho, co systém umí. Vyzkoušejte si je a třeba si vás opravdu získají.

Tapety od The Astonishing Tribe fungují oficiálně na telefonech HTC Desire, Google Nexus One, Samsung Galaxy S a Motorola Milestone/Droid. Teoreticky by ale mohly fungovat na všech přístrojích s Androidem 2.1, které mají podporu živých tapet.