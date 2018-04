Provozovatelé UMTS v ČR budou známí do konce roku

21.05.2001 19:35 PRAHA (ČIA) - Licence na provozování třetí generace mobilních telefonů (UMTS) budou uděleny do konce tohoto roku. Vláda dnes na svém zasedání schválila vypsání výběrového řízení na poradenskou firmu, kterou chce najít do dvou měsíců. Potvrdil to ministr dopravy a spojů Jaromír Schling a dodal, že pro občany se tak výrazně rozšíří nabídka služeb na telekomunikačním trhu.

Jak potvrdil Schling, o čtyři licence má zájem přibližně desítka firem, včetně tří stávajících operátorů. Všichni se podle něj budou snažit zaplatit co nejmenší částku, vláda však bude trvat na svých původních představách. Sám ministr by rád, aby každý provozovatel zaplatil státu za licenci přibližně sedm miliard korun. Celkové výnosy, které vláda již zahrnula i do státního rozpočtu na rok 2001, by se měly pohybovat kolem 20 miliard korun. Český telekomunikační úřad již začal potřebné frekvence uvolňovat, k dispozici by měly být začátkem roku 2002.

Stávající operátoři EuroTel, RadioMobil i Český Mobil se již dříve vyjádřili, že přijatelná je pro ně cena maximálně tři až čtyři miliardy korun za jednu licenci. Český telekomunikační úřad navrhuje prodat v prvním kole tři licence stávajícím operátorům za pevnou cenu, další - čtvrtá - licence bude nabídnuta ve druhém kole ve výběrovém řízení formou dražby. Do té se budou moci přihlásit i někteří ze stávajících operátorů, pokud nebudou souhlasit s cenou z prvního kola. V tom případě by se ve druhém kole dražily i případné zbylé, v prvním kole neprodané licence.