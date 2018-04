Provozovatel pagerů Multitone popírá problémy

Není pravda, že naše společnost v uplynulých dnech vypnula vysílače v celé republice - k postupnému snižování pokrytí jsme totiž přistoupili již krátce po převzetí obou pagingových sítí v roce 2000 od společnosti Radiokontakt OPERATOR. Tedy před třemi roky, když jsme zjistili, že v existujícím rozsahu není z ekonomických důvodů dále pokrytí udržitelné. Postupně bylo pokrytí rušeno především v těch místech, kde bylo nejméně zákazníků, v některých městech dokonce nebyli vůbec žádní zákazníci. Od začátku existence sítě ERMES byla absolutní většina klientů koncentrována z ne zcela pochopitelných důvodů v Praze, což platí dodnes, kdy v Praze je několik tisíc uživatelů a mimo Prahu pouze desítky (!). V posledních dnech došlo k vypnutí jediného vysílače, a to v Brně, což ale vzhledem k tomu že v Brně přece jen několik zákazníků je, vzbudilo určitý pochopitelný negativní ohlas. Nejednalo se v tomto případě ovšem o plánovanou akci - vypnutí bylo způsobenou přehnanými požadavky majitele objektu, kde je umístěn vysílač na skokové zvýšení nájmu o zhruba 50%, což jsme nemohli akceptovat. Bohužel, k ukončení provozu došlo dříve, než k plánovanému spuštění vysílače na novém stanovišti Brno-Hády a tak se Brno nechtěně ocitlo bez signálu ERMES.

Nikdy jsme se netajili tím, že provozování pagingové služby není žádnou ziskovou záležitostí, proto také hledáme způsoby, jak náklady co nejvíce snížit. Počet klientů sítě ERMES se však žádným výrazným způsobem po celou dobu naší působnosti nezměnil - ani k lepšímu, ani k horšímu. Domníváme se, že je to dáno tím, že v dnešní době dominance mobilních telefonů pager používá především ten, kdo ho již má a zná praktickou užitečnost jeho používání např. pro příjem e-mailů, dopravního zpravodajství apod. Nové zákazníky přesvědčujeme jen těžko, ti stávající jsou ale relativně věrná, stabilní a spokojená uživatelská základna.

Kdybychom k provozování pagingu přistupovali jen z podnikatelského hlediska, nikdy bychom asi tuto službu nepřevzali. Od počátku to z naší strany bylo spíše fandovství, z čehož ovšem vyplývají jak pozitiva, tak i určitá negativa. Někteří zákazníci se mohou domnívat, že v porovnání s gigantickými společnostmi operátorů GSM disponujícími miliardovými rozpočty nejsme schopni obstát po stránce srovnání kvality marketingu, zákaznické podpory, úrovně webových stránek apod. Tuto ambici jsme však nikdy ani neměli.