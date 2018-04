Provolejte 60 hodin a pak si počkejte na svůj účet

Pro většinu čtenářů není novinkou, že od určitého množství protelefonovaných minut se vyplatí přejít z předplacené služby na tarifní program anebo z nižšího programu na vyšší.

Ne všichni se ale propracují až do toho stádia, ve kterém si platí nejvyšší možný tarifní program. Vysoký paušál, který jsou tímto krokem povinni měsíčně platit, je vyvážen větším počtem volných minut, ale i nižšími sazbami za minutu hovorného.

Na druhou stranu i operátor je určitě rád, protože má zajištěn pravidelný měsíční příjem od tohoto zákazníka minimálně ve výši měsíčního paušálu, většinou ale vyšší. Je logické, že by si těchto zákazníků měli operátoři vážit nejvíce, hned za firemními zákazníky.

Chovají se opravdu operátoři tak, že jim na těchto zákaznících záleží? Mají zájem o motivaci zákazníka, aby si zaplatil paušál, který vybočuje z hranic "průměrného" zákazníka? Dokáží mu nabídnout za tyto měsíční poplatky odpovídající služby? Dokáží pokrýt i požadavky zákazníka, který je i mezi nadprůměrnými volajícími nadprůměrný? Který z našich operátorů jim poskytne nejlepší cenu? A jak jsou na tom naši operátoři v porovnání se sousedními státy?

Abychom se nebavili jen v suchých číslech, vytvoříme si model, na kterém si ověříme možnosti operátorů. Definujme si pozorovaný objekt jako fyzickou osobu anebo podnikatele X.Y., uživatele mobilního telefonu, který používá mobil jako pracovní nástroj. V tom případě se jeho provolané minuty nepočítají jistě jen na desítky, ale rovnou na tisícovky. Kdyby denně pracovně protelefonoval 180 minut, tak za 20 pracovních dnů bude mít na faktuře účet za 3 600 minut. Předpokládejme, že tyto minuty provolá v době špičky, protože také v době špičky pracuje. Protože kontakty na obchodní partnery nemá pravděpodobně jen v jedné síti operátora, vypočítáme si v zájmu objektivity celkem 3 faktury - nejlevnější (ta bude většinou zahrnovat volání na čísla ve vlastní síti), průměrnou (ta bude obsahovat minuty za volání do pevné sítě, protože ta je většinou cenově uprostřed) a nejdražší (která bude mít ceny za volání do konkurenční sítě, protože náš modelový případ měl například smůlu, že se upsal u operátora na určitou dobu a všichni jeho partneři jsou u jiného operátora). Pro zjednodušení nepočítáme hovory mimo pracovní dobu a hovory o víkendu, které potom výslednou fakturu ještě dále zatíží. Ze stejného důvodu jsme neuváděli příklad kombinující volání do všech tří sítí současně. Pro názornou ilustraci však jistě naše výpočty postačí.

Co by náš modelový volající očekával? Pravděpodobně nejvyšší počet volných minut a mimořádně nízké ceny hovorného za minutu nad rámec volných minut. Je to sice maličkost, celkem dvě věci, ale dokáže toto nabídnout třeba zrovna váš operátor našemu modelovému zákazníkovi za opravdu nejvýhodnějších podmínek? Pojďme tedy postupně, podle abecedního pořadí.

(pozn. zdroj: materiály operátorů, přepočet dle kursu střed ČNB ze dne 15.2.2001)

1. Eurotel

Nejdražší tarif u Eurotelu přijde na 2 214,45 Kč. Přesně tolik stojí program Business Týden s 300 volnými minutami (při platbě inkasem zaplatíte sice o 63 Kč méně, ale dohodněme se, že pro srovnání použijeme běžné ceny bez zvýhodnění při používání určitých služeb nebo forem placení a budeme se snažit co nevíce snížit cenu za minutu hovorného nad rámec volných minut). Po vyčerpání těchto 300 minut nám zbývá ještě 3 300 minut, které je potřeba zaplatit, a to podle následující tabulky:



Volání do sítě špička, mimo špičku Eurotel 2,73 Český Telecom, Paegas 4,20 Oskar 6,93

A kolik pak budou činit faktury podle výše uvedených kritérií, se dozvíme níže:



Typ volání Faktura 1 Faktura 2 Faktura 3 Základní paušál 2 214,45 2 214,45 2 214,45 Cena za 3 300 minut navíc 9 009,00 13 860,00 22 869,00 Cena celkem 11 223,45 16 704,45 25 083,45 Cena za 1 minutu 3,12 4,47 6,97

Z výše uvedených údajů vyplývá, že cena při volání partnerům v síti je sice přijatelná, ale pokud jsou zákazníci a partneři například u Oskara, tak už takové obchodování chce řádnou finanční jistotu, a již vícekrát opakovaná pravda o diskriminaci třetího operátora ze strany ostatních dvou vyplývá na povrch u Eurotelu obzvlášť výrazně.

Úplně mimo rámec tohoto článku bychom si dovolili upozornit na realitu, že při volání ze sítě Eurotel do sítě Oskar u nižších tarifních programů je cena dokonce tak vysoko, že překračuje cenu mezinárodního hovorného I. pásma. Takže rada od Eurotelu zní: volejte raději na Slovensko než kamarádovi s Oskarem do vedlejší vchodu.

2. Oskar

Náš nejmladší operátor od počátku tvrdil, že se prvoplánovitě zaměřuje na běžné uživatele, a proto se může zdát nefér, že budeme zkoušet jeho kvality i v tomto porovnávání sil. Ale buďme nefér a pojďme k věci. Oskarův nejdražší program se nazývá Volám stále (opět záměrně vynechávám program Dohoda s Oskarem z důvodu zmíněného již u Eurotelu, kterým je v tomto případě závazek smlouvy na 3 roky). Program Volám stále stojí 1 050 Kč a obsahuje 300 volných minut. Nad těchto 300 minut zaplatíte za každou minutu navíc sumu 3,675 Kč. Tuto částku zaplatíte za volání bez ohledu na polohu Slunce a Měsíce a dokonce nezávisí ani na tom, do které sítě tuzemského operátora hovor směřuje. Tedy jen pro formalitu uveřejňujeme tabulku, která je velmi jednoduchá:



Volání do sítě špička, mimo špičku Oskar,

Eurotel,

Český Telecom,

Paegas 3,675

A jak to potom vypadá s výslednými fakturami? "Překvapivě" jsou všechny tři stejné:



Typ volání Faktura 1 Faktura 2 Faktura 3 Základní paušál 1 050,00 Cena za 3 300 minut navíc 12 127,00 Cena celkem 13 177,00 Cena za 1 minutu 3,66

Co k tomu dodat? Skvělé ceny, jednoduché počty. Závěr si proto nechme až po Paegasu.

3. Paegas

Pokud si chcete pořídit nejdražší tarif u Paegasu, skončíte na částce 2 046,45 Kč. To je částka za tarif Paegas 300 se službou Nonstop, která za příplatek (ten je v uváděné ceně obsažený a činí 161,70 Kč) umožní ještě nižší hovorné, o což se celou dobu snažíme. Za tuto cenu pořídíte celkem 300 minut zdarma, stejně jako u předchozích konkurentů. Za zbývajících více než 90 procent minut musíte zaplatit navíc, a to za tyto ceny:



Volání do sítě špička mimo špičku Paegas 2,94 2,10 Český Telecom 3,26 Eurotel 4,20 Oskar 5,25

Vidíte, jak to potom vypadá s výslednými fakturami dle podmínek definovaných výše:



Typ volání Faktura 1 Faktura 2 Faktura 3 Základní paušál 2 046,45 2 046,45 2 046,45 Cena za 3 300 minut navíc 9 702,00 10 758,00 17 325,00 Cena celkem 11 748,45 12 804,45 19 371,45 Cena za 1 minutu 3,26 3,55 5,38

Za minutu zaplatí uživatel nejméně 3,26 Kč. Na tomto místě bych si dovolil připomenout, že starý tarif Paegas Aktiv Classic, který dovoloval při dokoupení služby Nonstop absolutně bezkonkurenční ceny hovorného ve vlastní síti za 2,10 Kč, by dosáhl celkové výše faktury cca 8 000 Kč. Takže pravidlo "čím více minut volání, tím větší důvod pro přechod k dražšímu tarifu" není vždy dogmatem a je potřeba brát ohledy i na další faktory, jako je v tomto případě zdražování tarifů operátorem v průběhu činnosti operátora.

Závěr pro náš trh:

Pokud naše zvolená osoba X.Y. byl podnikatel uzavřený do vrstvy jemu podobných, tak nejspíše zvolí Eurotel. Toto vyhranění ale připomíná sektu, protože za každý hřích či přestupek - v našem případě volání mimo vlastní síť - platí mnohem vyšší cenu než zákazníci jiných operátorů. Pokud si Eurotel snaží vybudovat image partnera pro podnikání, tak čísla o tom jednoznačně nevypovídají. "Podařilo" se mu totiž vyrobit nejdražší fakturu za více než 25 tisíc korun. Naopak je chvályhodné, že při volání do vlastní sítě je nejlevnější ze všech tří. Uživatel ale musí počítat s tím, že jeho faktury mohou kolísat ve značném rozpětí, a to podle toho, do jakých sítí převažují jeho hovory.

U Paegase je tato hranice trestající ovečky posunutá o něco dále, a proto se za hřích nepovažuje volání na pevnou linku Českého Telecomu, ale pouze za hovory do ostatních sítí mobilních operátorů. Také rozdíl nejdražší a nejlevnější minuty není tak výrazný jako u Eurotelu. Jeho nůžky s cenou nejlevnější faktury na jedné straně a nejdražší na straně druhé nejsou tak rozevřené jako u Eurotelu.

Ale nejpřekvapivěji se vybarvil Oskar, který se svým červeným logem jakoby zastával ideály francouzské revoluce "volnost, rovnost, bratrství" a toto heslo poznačilo cenu tak, že rozdíl nejdražší a nejlevnější minuty je přesně nulový a výsledná cena faktury tak zůstává stejná při přibližně stejném počtu provolaných minut v měsíci. Po přepočtu na minutu ztrácí jen těsně 30 až 50 haléřů za nejlevnějšími sazbami ostatních dvou operátorů uvnitř vlastní sítě, ale je o polovinu levnější než nejdražší minuta u Eurotelu. Všichni partneři jsou tak pro pana X.Y. rovni a možná to může být považováno za největší výhodu.

Zahraničí

Jaké by to bylo podnikatelské prostředí, které by bylo v době již zprofanované globalizace omezené geograficky Aší a Javorníky na jedné straně a Šumavou a Jeseníky na druhé. Nehrajme si na vlastním písečku a podívejme se ještě, jak vypadá klima pro povídavé hned za našimi humny, a můžeme pak získat širší obraz a následně pak více chválit a více hanit.

Slovensko

Podívejme se nyní na Slovensko. Země, která není mobilní komunikaci zaslíbená. Tak to vyznělo snad ve všech srovnávání mobilních služeb (včetně našeho článku o předplacených službách z minulého roku). Neukvapujme se a podívejme se na řeč čísel a berme na zřetel, že ve všech cenách je zahrnutá daň, která na rozdíl od našich 5 procent činí nepříjemných 23 procent.

Eurotel Bratislava

Nejdražší tarif u Eurotelu na Slovensku stojí 4 674 SKK. To je cena programu Tempo1000, který, jak už samotný název naznačuje, obsahuje 1 000 minut zdarma. To znamená, že náš pan X.Y. po protelefonování volných minut bude muset doplatit ještě 2 600 zbývajících minut. A teď přichází právě ta příjemná část, která napravuje reputaci slovenských operátorů, a to skutečnost, že u tohoto nejvyššího tarifu platíte za každou další minutu pouhých 1,23 Slovenské koruny do jakékoliv sítě v kteroukoliv denní, noční či roční dobu. To znamená, že doplatíte za 2 600 minut ještě 3 198 SKK. V tabulce vypadá tento údaj potom přehledněji takto:



Volání do sítě špička, mimo špičku Eurotel Bratislava

Slovenské Telekomunikácie

Globtel 1,23 SKK 0,97 Kč

Typ volání Faktura 1, Faktura 2, Faktura 3 Počet minut zdarma: 1000 Cena v SKK Cena v Kč Základní paušál 4 674,00 3 691,20 Cena za 2 600 minut navíc 3 198,00 2 525,26 Cena celkem 7 872,00 6 216,75 Cena za 1 minutu 2,18 1,72

2. Globtel

A co na tuto výzvu říká druhý slovenský operátor Globtel? Ten má tarif ještě vyšší, a to Globtel 2 500 za 7 378,77 Sk s 2 500 volnými minutami. Nad tyto volné minuty je potom potřeba doplatit 1,107 / 2,337 / 3,567 Sk za minutu, a to podle toho, do které sítě se volá. Tabulka obsahuje potom následující údaje:



Volání do sítě špička, mimo špičku Globtel 1,107 SKK 0,874 Kč Slovenské Telekomunikácie 2,337 SKK 1,846 Kčč Eurotel Bratislava 3,567 SKK 2,817 Kč

Typ volání Faktura 1 Faktura 2 Faktura 3 Počet minut zdarma: 2500 Cena v SKK Cena v Kč Cena v SKK Cena v Kč Cena v SKK Cena v Kč Základní paušál 7 378,77 5 827,24 7 378,77 5 827,24 7 378,77 5 827,24 Cena za 1 100 minut navíc 1 217,70 961,65 2 570,70 2 030,16 3 293,70 2 601,13 Cena celkem 8 596,47 6 787,31 9 949,47 7 857,39 11 302,47 8 925,90 Cena za 1 minutu 2,38 1,88 2,76 2,18 3,14 2,48

Z uvedené tabulky pak vyplývá závěr, že i když Globtel rozlišuje cenově volání do jiných sítí, tak počet volných minut je natolik veliký, že cena za minutu je maximálně o korunu vyšší než u Eurotelu.

Cena faktury je nejnižší na Slovensku u Eurotelu, protože těží z nízké ceny za minutu, a výsledné faktury jsou pak stejné bez ohledu na cíl volání. Globtel v tomto souboji s Eurotelem jasně prohrává. Pokud by přesto oba operátoři soupeřili s českými operátory, tak by se svou nabídkou byli absolutně nejlevnější na trhu. Bohužel, čeští operátoři v tomto porovnání kulhají na obě nohy, protože za stejný objem minut chtějí minimálně dvojnásobnou fakturu. A je s podivem, že rozdíl je tak výrazný i přes handicap rozdílu kurzů a daňového zatížení, což vrhá na naše operátory temný stín.

Polsko

ERA

Jako prvního operátora v Polsku jsme vzali ERU. Bohužel, rozlišuje zákazníky na soukromé a firemní a pro soukromé nabízí maximální tarif jen se 100 volnými minutami. ERA nikde neuvádí, že bychom nemohli použít firemní tarify, který mají na špici tarif Biznes 220 s 220 volnými minutami. Proto použijeme tento tarif a jeho cena je 243,87 PZL včetně DPH 22%. Po protelefonování volných minut se platí za každou další minutu bez rozdílu ve směrování cílového čísla a denní doby 0,72 PZL. Tabulka je jednoduchá:



Volání do sítě špička, mimo špičku Vlastní síť,

Pevná síť,

Konkurenční síť 0,72 PZL 6,62 Kč

Typ volání Faktura 1, Faktura 2, Faktura 3 Počet minut zdarma: 1 000 Cena v PZL Cena v Kč Základní paušál 243,87 2 241,17 Cena za 3 380 minut navíc 2 433,60 22 364,78 Cena celkem 2 677,47 24 605,95 Cena za 1 minutu 0,74 6,80

Výhoda nerozlišování času a cíle hovory je potlačena poměrně vysokou cenou za minutu a navíc i nízkým počtem volných minut.

IDEA

Volání do sítě špička, mimo špičku Vlastní síť,

Pevná síť,

Konkurenční síť 0,976 PZL 8,97 Kč

V druhé polské síti se nejvyšší tarif nazývá Idea Optima 360, který za cenu 351,36 PZL měsíčně nabízí celkem 360 volných minut. Za každou minutu navíc je potřeba doplatit 0,976 PZL.

Typ volání Faktura 1, Faktura 2, Faktura 3 Počet minut zdarma: 360 Cena v PZL Cena v Kč Základní paušál 351,36 3 229,00 Cena za 3 240 minut navíc 3 162,24 29 061,00 Cena celkem 3 513,60 32 289,98 Cena za 1 minutu 0,976 8,97

Plus GSM

Třetí polská síť Plus GSM má nejvyšší tarif nazvaný PLUS Master. Jeho měsíční poplatek je 213,50 PZL, ke kterému se přikupuje paket s volnými minutami dle uvážení. Hledáme nejvíce volných minut a přičítáme tedy paket se 180 minutami za 73,20 PZL, celkem tedy činí měsíční paušál 286,70 PZL. Po vyčerpání volných minut je k dispozici několik různých cen za minutu podle času a cíle hovoru, nejlépe jejich rozdělení znázorní tabulka:



Volání do sítě špička mimo špičku Vlastní síť 0,671 PZL 6,17 Kč 0,549 PZL 5,04 Kč Pevná síť 0,915 PZL 8,41 Kč 0,671 PZL 6,17 Kč Konkurenční síť 0,915 PZL 8,41 Kč 0,671 PZL 6,17 Kč

Po rozpočítání faktur dostáváme následující údaje:



Typ volání Faktura 1 Faktura 2 Faktura 3 Počet minut zdarma: 180 Cena v PZL Cena v Kč Cena v PZL Cena v Kč Cena v PZL Cena v Kč Základní paušál 286,70 2 634,77 286,70 2 634,77 286,70 2 634,77 Cena za 3 420 minut navíc 2 294,82 22 189,40 3 129,30 28 758,26 3 129,30 28 758,26 Cena celkem 2 581,20 23 721,29 3 416 31 393,04 3 416 31 393,04 Cena za 1 minutu 0,717 6,59 0,949 8,72 0,949 8,72

Z polských operátorů je nejdražší operátor Idea, který si pro všechny faktury účtuje nejvyšší sazbu za minutu. Ideu následuje Plus GSM. Díky zvýhodněnému volání ve vlastní síti navíc dosáhl nejnižší vystavené faktury na polském trhu. Absolutně nejvýhodnější se zdá být operátor ERA, který nerozlišuje sazby a přitom cena výsledných faktur se přibližuje nejnižší vystavené faktuře od Plusu. Po přepočtu cen přes kurz musíme konstatovat, že Polsko má opravdu drahé telefonování i pro uživatele nejvyšších programů a vyřizování obchodu pomocí mobilu se řádně prodraží.

Závěr z první části článku:

Z doposud uveřejněných údajů jsme si sestavili výslednou listinu soutěžících a sumu, kterou jsme jim za stejný objem hovorů zaplatili:



Stát Operátor Typ účtu Cena v Kč SR Eurotel Bratislava Faktura 1 6 216,75 SR Eurotel Bratislava Faktura 2 6 216,75 SR Eurotel Bratislava Faktura 3 6 216,75 SR Globtel Faktura 1 6 787,31 SR Globtel Faktura 2 7 857,39 SR Globtel Faktura 3 8 925,90 ČR Eurotel CZ Faktura 1 11 223,45 ČR Paegas Faktura 1 11 748,45 ČR Paegas Faktura 2 12 804,45 ČR Oskar Faktura 1 13 177,00 ČR Oskar Faktura 2 13 177,00 ČR Oskar Faktura 3 13 177,00 ČR Eurotel CZ Faktura 2 16 704,45 ČR Paegas Faktura 3 19 371,45 PR Plus GSM Faktura 1 23 721,29 PR ERA Faktura 1 24 605,95 PR ERA Faktura 2 24 605,95 PR ERA Faktura 3 24 605,95 ČR Eurotel CZ Faktura 3 25 083,45 PR Plus GSM Faktura 2 31 393,04 PR Plus GSM Faktura 3 31 393,04 PR IDEA Faktura 1 32 289,98 PR IDEA Faktura 2 32 289,98 PR IDEA Faktura 3 32 289,98

V tabulce můžeme přehledně vidět, že nejlevněji nás přišlo volání na Slovensku, nejdráže v Polsku. Z našich operátorů je Eurotel jak nejvýše, tak i nejníže a Oskara uprostřed obklopuje Paegas. Je navíc zajímavé, že za stejný typ faktury je možné zaplatit přes 32 tisíc Kč, anebo jen pětinovou cenu těsně nad 6 tisíc Kč.