Provolal tisíce korun na cizí účet, stačila jediná objednávka u Vodafonu

Jedním z poškozených je i Josef Závranský z Prahy, který měl Vodafonu zaplatit 2 655 korun za volání ze čtyř čísel. Když si stěžoval, vyšlo najevo, že se stal obětí podvodu.

Všechno začalo před pár týdny, když k Závranským do firmy přišel poštovní doručovatel s mobilem plus SIM kartami v balíčku za pět tisíc korun. Manželé si však žádný přístroj neobjednali, takže ho zdvořile odmítli. "Pošťák si vzal balíček a odešel," vypráví Závranský.

Pak se nic nedělo, až v srpnu přišel účet za provolané minuty z tohoto telefonu s detailním výpisem. Na čísla se však nešlo dovolat, byla zablokovaná. Závranský chtěl účet reklamovat, ale operátorka trvala na svém a vyhrožovala exekucí.

Pomohl až mluvčí

Až když se Závranský dovolal PR manažerovi Vodafone Miroslavu Čepickému, dozvěděl se, že jde o podvod, jehož obětí se stalo více lidí a samozřejmě i sám mobilní operátor. Škoda se tedy pohybuje minimálně v řádech desítek tisíc korun.

Mluvčí klienta uklidnil, že nic platit nemusí, a minulý týden se mu Vodafone v dopise za telefonistku omluvil. Závranský se pro jistotu obrátil i na policii, kde podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Nepřevzatý telefon se dostal k podvodníkovi, který si ho nejspíš objednal přes internet nebo telefonní linku sám na jméno pana Závranského. Údaje o něm lze snadno zjistit z internetu i s adresou, protože podnikatel Závranský má firmu na výrobu razítek. Telefon podvodník mohl používat, u Vodafone není nutné sepsat smlouvu jako u konkurence.

Pachatel už byl dopaden, jak MF DNES potvrdily Česká pošta i firma Vodafone. "Až budeme vědět, jak podvod provedl, případně změníme způsob doručování objednaných telefonů," slíbil Čepický.

Policie sdělila pouze to, že kauzu vyšetřuje, ale že by už byl pachatel obviněn, mluvčí pražských policistů Andrea Zoulová nepotvrdila. "Pokud já vím, tak to ještě dořešené není," řekla.

Existují tři způsoby, jak se podvodný plán mohl podařit. Zaprvé si mohl pachatel na základě údajů pana Závranského vyrobit falešnou občanku s jeho jménem a pohodlně si balíček vyzvednout na poště.

Nebezpečný Facebook

Druhá možnost je, že do podvodu byl zapleten někdo přímo z pošty, takže žádná občanka nebyla potřeba. Zatřetí by si mohl nechat poslat telefon soused či kolega podvedeného, protože pošťáci někdy předávají v nepřítomnosti adresáta balíčky dalším lidem na stejné adrese (přímo v případě pana Závranského připadají v úvahu jen první dvě možnosti).

"Jak se balík dostal k podvodníkovi, nemohu říci, abych nemařila vyšetřování. V případu však nefigurovali naši pracovníci," sdělila mluvčí České pošty Marta Selicharová.

Podvody na podobném principu jsou podle policie možné i díky tomu, že lidé vyvěšují na internetu stále více svých osobních údajů. "Nebezpečné jsou i stránky typu Facebook, kde o sobě uživatelé prozradí spoustu věcí," dodala policejní mluvčí.