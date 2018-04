Prověřte si postřeh ve 3D tetrisu (recenze programu PiFrac)

Aplikace, nebo také jednodušeji řečeno hra pro Palm s názvem PiFrac vznikla jako klon známé hry již v dobách MS DOS. Původní dosovská verze se jmenovala XiFrac a měla ji na svědomí firma Simsalabim Software. Ta zároveň vydala i verzi pro Mac. Bylo to v roce 1990. Nyní se však vraťme na PalmOS platformu a uveďme, že duchovními otci PiFracu jsou Max Tegmark a Petr Bergland a hra je ke stažení na adrese palmcrust.tripod.com/pifracPo spuštění aplikace jistě zapláčou ti z vás, kteří si představovali hru ve vysokém rozlišení. PiFrac je bohužel naprogramován v lowres. To má výhodu v tom, že je možné ho spustit i na starších strojích. Než jednoduchou grafiku, však na aplikaci oceníte její hratelnost. Ta je opravdu na vysoké úrovni. Nemyslete si však, že by vás hra vtáhla jako kdejaká střílečka, ale pokud oceníte logickou hru a budete prahnout po stále vyšším skóre, jistě se vám zalíbí.V nastavení si můžete navolit pokročilé funkce jako startovací úroveň hry, počet zaplněných podlaží a další spoustu funkcí, kterým nebudete ani rozumět. Osobně doporučujeme s ničím nehýbat, pokud nejste PiFrac/XiFrac přeborník.Přistupme k vlastní hře, ta se spustí po kliknutí na New ve spodní části displeje, kde jsou i další ovládací prvky menu, jak jste si již možná všimli. Kvůli době svého vzniku však hra nepodporuje D-pad. Proto si hráč musí vystačit s ostatními HW tlačítky (tato nevýhoda znevýhodňuje majitele Zire 21, 31. Je však možné využít OnScreen tlačítka, což celou věc zachraňuje. Ale co si budeme povídat - ovládat vše HW tlačítky, je pohodlnější). Pro posun v ose Z se využívá tlačítek nahoru/dolů, v ose X pak tlačítka adresář/úkoly, pro rychlejší posun dolu používejte tlačítko diář a nakonec pro rotaci tlačítko memopad.Asi již není potřeba více psát. Kameny padají z vrchu a vaším cílem je pomocí posunu a rotace umístit je tak, aby se vždy celé jedno patro umazalo. Hra končí pokud se kameny dotknou stropu.Aplikace zabírá v paměti RAM 77kB. Přejeme pevné nervy a nezapomeňte, že když si umístíte velký kámen do popředí, neuvidíte, jaké máte volné místo za ním.