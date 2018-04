Protřepat, nemíchat – Recenze Sony Ericsson W910i

Za resuscitaci skomírající značky Walkman si zaslouží Sony Ericsson metál. Hlavně proto, že právě díky jeho prvnímu Walkmanu - mobilu začali i běžní uživatelé brát hudbu v telefonu opravdu vážně. Ne, že by předtím už nebylo dost pokusů (a občas i docela úspěšných) o vytvoření hudebního mobilu. Jenže lidé k nim většinou přistupovali s poměrně velkou nedůvěrou. Když se ale objevil Walkman, začali tenhle trend brát vážně. Dneska pomalu vytlačují mobilní telefony z trhu Flash MP3 přehrávače. Proč s sebou tahat krabičku navíc, když telefon zvládne totéž a se srovnatelným komfortem.

Na rozdíl od Motoroly, která se tak dlouho snažila systematicky uživatele otrávit variacemi na RAZR, až její prodeje stále klesají, podařilo se Sony Ericssonu vytvořit dvě poměrně silné řady – Cybershot a Walkman. A v obou nabízí modely v cenovém rozpětí od těch nejnovějších, až po ty nejdražší. Uživatelé tak mají šanci vybrat si přesně podle chuti.

V nejnovější zástupci řady Walkman pak přinesl výrobce přepracovaný přehrávač (označovaný jako 3.0), který ještě více zpříjemnil užívání. Navíc v některých modelech je zabudován i pohybový senzor, takže některé funkce přehrávače můžete ovládat pouze pohybem ruky. Je to trochu netradiční způsob, ale když si na něj zvyknete, nebude se vám chtít měnit.

Vzhled a konstrukce

Zdá se, že po nějaké době váhání si řada Walkman navíc našla i svůj styl, objevuje se v ní stále více sliderů, tedy vysouvacích telefonů. Ty jsou vůbec mezi výrobci (a i zákazníky) čím dál populárnější a už zdaleka nejsou pouze doménou Samsungu. Není divu, mají totiž podobnou výhodu jako véčka – při zachování příjemných rozměrů telefonu ještě zbude dostatečně velký prostor na klávesnici i displej – a navíc se snadněji otevírají než véčka a nepotřebují přídavný displej.

Sony Ericsson W910i to jenom dokazuje, na první pohled zaujme především malou tloušťkou. Není to sice úplná žiletka, ale přesto je tloušťka jen těsně přes centimetr opravdu příjemná na nošení v kapse. Ale abychom byli konkrétní, rozměry W910i jsou 99 x 50 x 12 mm při váze příjemných 86 gramů. Vše podtrhuje zajímavě zkosená dolní část, které dominuje výrazné oranžové logo Walkman.

Díky této konstrukci se telefon opravdu velmi dobře otevírá, stačí jemně zatlačit a vrchní část sama vyskočí. Vysouvací mechanismus nás vůbec příjemně překvapil. Jeho chod je plynulý a rozhodně nevypadá, že by s ním do budoucna měly být problémy. U modelů vyšších řad sbírá Sony Ericsson body za dílenské zpracování a W910i v tomto směru není výjimkou. Všechny části telefonu drží pohromadě, a jak se pomalu stává zvykem, kryt baterie přidržuje na místě mechanické šoupátko.

Celkově působí telefon velmi kompaktně, na trh by se měl dodávat ve třech barevných variantách – Noble Black, Hearty Red a Havana Bronze. My jsme měli k testu k dispozici černou variantu, přesněji černo stříbrnou, která je podle našeho názoru nejusedlejší. Na druhou stranu nemusíte se obávat vzít si ho k obleku na obchodní jednání. Červená a bronzová jsou zase více uvolněnější, takže z W910i udělá typický mobil pro volný čas. Ačkoli bronzová varianta by mohla úplně klidně podtrhnout elegantní večerní toaletu nějaké krásné ženy.

Displej a klávesnice

I když dostaly tentokráte klávesy pod displejem od designérů poměrně hodně prostoru, na displej pořád zbylo dost místa (36 x 49 mm). Displej vypadá poměrně dobře, díky vysokému jasu se s ním dá pracovat i na přímém slunci. Možná by mu slušelo trochu vyšší rozlišení, přece jen obligátních 240 x 320 bodů už pomalu přestává stačit. Na druhou stranu, ikonky v menu jsou docela jemné, takže bychom větší rozlišení využili maximálně při prohlížení internetových stránek. Naopak 262 144 barev je naprosto dostatečné, rozdíl oproti modelům s miliony barev není na první pohled vůbec poznatelný.

Tlačítkům pod displejem dominuje velké čtyřsměrné stříbrné kolečko s potvrzovacím tlačítkem ve středu. To funguje pro pohyb v menu, ale pokud máte spuštěný přehrávač, můžete s jeho pomocí ovládat i přehrávání. To je docela praktické. Kromě tohoto tlačítka najdete pod displejem naprostou Sony Ericssonovskou klasiku – dvě softwarové klávesy, tlačítko pro přístup ke zkratkám a céčko. Navíc jsou zde i klávesy pro přijetí a ukončení hovoru, které obecně designéři Sony Ericssonu nemají moc rádi. Ale uživatelům práci s telefonem dost zpříjemní.

Po odsunutí horní části se objeví klasická alfanumerická klávesnice. Klávesy jsou sice dostatečně velké, ale jsou umístěné v jedné rovině a mají poměrně velký odpor. Trochu nám to připomínalo různé membránové klávesnice. Já jsem si – nevím úplně proč – vzpomněl na legendární Sinclair ZX81. Ale musím přiznat, že na Sony Ericssonu W910i se píše o mnoho lépe. Možná to je jen ta předvánoční nostalgie. Během pár dní používání si na klávesnici určitě v pohodě zvyknete.

Baterie

Jak už jsme prozradili na začátku, kryt baterie je chráněn šoupátkem, takže drží pevně na svém místě i v případě, že vám telefon upadne. Také baterie pod ním vypadá, že na svém místě drží pevně, takže se snad po nějakém době neprojeví slabina některých modelů, kdy uvolněná baterie způsobuje vypínání telefonu. Tak dlouho, abychom to mohli ověřit, jsme ale telefon neměli k dispozici.

Telefon je standardně dodáván s Li-Ion baterií BTS-39 s kapacitou 930 mAh. Ta by měla podle údajů výrobce vydržet 350 hodin v režimu stand-by nebo 540 minut hovoru. Pokud chcete výdrž baterie o něco prodloužit, můžete zkusit vypnout 3G. Příslušnou položku najdete v menu Nastavení v sekci Mobilní sítě. Pochopitelně udělejte to pouze za předpokladu, že nebudete používat telefon pro přístup k internetu.

Nám při testování vydržel telefon zhruba 3 až 5 dní, podle toho, jak moc jsme ho zatěžovali. Pochopitelně, podařilo se nám ho vybít během jednoho dne, ale při opravdu jemném zacházení vydržel i týden. Vše při vypínání na noc. Obecně hodnotíme výdrž jako mírně nadprůměrnou, i když jsme kvůli malému prostoru pro baterii a výraznému displeji čekali horší výsledek.

Telefonování a zprávy

Na telefon bez operačního systému nabídne Sony Ericsson W910i velmi dobrou kapacitu telefonního seznamu, do paměti se totiž vejde celkem 1 000 kontaktů, které mohou mít dohromady až 7 tisíc čísel. Troufneme si tvrdit, že běžný uživatel tohoto typu telefonu se k limitu paměti ani nepřiblíží. Jak z vedených údajů vyplývá, každý kontakt může mít několik položek – kromě několika telefonních čísel můžete přidat i další údaje jako adresu, e-mail, webovou stránku, název firmy, poznámku a datum narození.

K tomu si můžete samozřejmě ke každému záznamu přiřadit vyzvánění, hlasový příkaz a obrázek. Jako vyzvánění lze použít soubory v řadě formátů, včetně kompletních skladeb ve formátu MP3 nebo AAC z paměťové karty. Už v minulé kapitole jsme prozradili, že Sony Ericssonu W910i nechybí podpora 3G sítí. Ostatně na první pohled to prozradí malý objektiv kamery nad displejem, který se používá pro videohovory.

Pokud jde o zprávy, Sony Ericsson obvykle zbytečně neriskuje, takže ve většině jeho modelů najdeme podobnou nabídku. Pozitivní zprávou je, že i když při psaní zpráv používáme T9 a slova se píšou s diakritikou, telefon ji při odesílání automaticky ořízne. Takže neposíláme zbytečně více zpráv a šetříme peníze. Ještě, kdyby si toho všimli v Nokii u přístrojů Series 60. Pochopitelně, kromě klasických SMS zpráv si telefon poradí i s MMS.

K tradiční výbavě patří také jednoduchý e-mailový klient, který si poradí i s nejběžnějšími přílohami. Příjemným (a také už nějakou dobu tradičním) vylepšením je i RSS čtečka, která umožňuje udržet si přehled o dění na vašich oblíbených webech, aniž byste museli zapínat počítač. Například na cestě je to docela příjemné, ještě než dorazíte do práce, můžete se podívat, které stránky stojí za návštěvu, a které ne.

Data a organizace

Málokdy se povede, aby dobře vypadající telefon jako W910i nabídl i velmi dobrou výbavu pro práci. Je pravda, že v poslední době se situace poměrně zlepšuje a na trh dorazily dokonce podařené stylové přístroje vybavené operačním systémem. Přiznáme se ale, že u Sony Ericssonu jsme to zrovna nečekali. Nicméně devětsetdesítka nás příjemně překvapila.

Především kompletní paletou datových přenosů, a to nejen včetně již několikrát zmíněného 3G, ale i HSDPA. Pravda, u nás si ho moc neužijete, ale třeba se jednou Slovensku vyrovnáme. Telefon podporuje vyšší rychlost, tedy 3,6 Mb/s, a když náhodou pojedete do Prahy, O2 by mělo postupně vypínat omezení na 1,8 Mb/s. Třeba se zadaří... Pokud byste nepoužili 3G, můžete sáhnout ještě po EDGE či GPRS (v obou případech Class 10).

Telefon dokáže pracovat v sítích 850, 900, 1 800, 1 900, a samozřejmě i 2 100 MHz, takže se s ním v pohodě připojíte na většině míst světa. Pro připojení k příslušenství nebo k počítači je pak k dispozici Bluetooth, včetně podpory Stereo Bluetooth profilu (A2DP). Takže můžete použít i bezdrátová stereo sluchátka.

Standardní součástí dodávky je USB kabel, přičemž telefon podporuje režim Mass Storage pro přístup na paměťovou kartu. Můžete ho ale připojit přímo k tiskárně nebo synchronizovat s počítačem – a to jak data, tak multimediální soubory. V balení najdete CD s příslušným programem.

Velmi slušný je i kalendář, takže pokud budete chtít telefon používat pro plánování času, nic vám nebrání. Synchronizace s počítačem probíhá korektně a místo pro popisky je dostatečné. Telefon podporuje také synchronizace přes server SyncML.

Jako tradičně nabízí Sony Ericsson vynikající budíky, umožňující nastavit si pět na sobě nezávislých buzení. Přitom každé lze nastavit jen na určité dny. Nechybí ani kalkulačka, stopky, časovač, a hlavně Paměť kódů. To je možná trochu nedoceněná aplikace, která vám umožní bezpečně si do telefonu uložit přístupová hesla, případně PINy. Pozornost si rozhodně zaslouží tradičně velmi dobrý internetový prohlížeč NetFront, díky němuž i na poměrně malém displeji vypadají internetové stránky docela dobře.

Hudba

I když obvykle zařazujeme hudbu do kapitoly Zábava, v tomto případě uděláme tak trochu výjimku. Tenhle telefon si to totiž rozhodně zaslouží. Nový přehrávač Walkman 3.0 totiž vypadá opravdu dobře. Asi nikoho nepřekvapí, že pracuje korektně s ID3 tagy, takže se ve své hudební knihovně vyznáte. Ostatně bez toho byste asi byli ztraceni – telefon je dodáván s 1GB paměťovou kartou a podporuje dokonce až 4GB Memory Stick Micro. Ty jsou sice stále nejdražší ze všech běžně používaných formátů, ale i jejich cena už klesla na celkem snesitelnou úroveň. Slot pro paměťovou kartu je umístěn na pravém boku telefonu, takže můžete kartu vyměňovat i při zapnutém telefonu.

Pro procházení hudební knihovny (ale i ostatních multimediálních souborů) připravil Sony Ericsson také nové grafické prostředí, které na první pohled trochu připomíná TouchFLO. Pochopitelně bez dotykového displeje. Musíme přiznat, že prostředí nevypadá špatně a orientace v něm je docela příjemná.

Ještě větší bomba je ale Shake control, pokud mě paměť neklame, už jsme se s ním mohli setkat u některého z předchozích modelů, to mu ale na efektivnosti nijak neubírá. Jak to funguje? Jednoduše stačí přidržet tlačítko Walkman, které je mimochodem trochu nešikovně ukryto na horní hraně telefonu, a pak pohybem ruky přeskočit na další nebo předchozí skladbu, případně zatřesením telefonem změnit pořadí přehrávaných písniček. Když to budete provozovat v tramvaji, budete zřejmě za blázna. Ale třeba na party vám to pozornost okolí zajistí celkem spolehlivě.

O všechno se stará pohybové čidlo, které je umístěné v telefonu. To se kromě funkce Shake control používá také pro automatické natáčení displeje, takže pokud posloucháte hudbu, můžete mít telefon pohodlně na šířku. Samozřejmě je k dispozici také ekvalizér a vizualizace – můžete si vybrat buď nějakou animaci nebo obrázek alba.

K vylepšení výsledného zvuku se stará také funkce Mega Bass, která má zajistit pravdivější podání basů či rozšířené stereo. Pochopitelně nechybí ani tradiční vylepšení v podobě TrackID, funkce která vám na základě úryvku skladby nahrané přes mikrofon nebo z rádia v internetové databázi najde interpreta a další informace.

Další specialitkou je funkce SensMe. Ta umožňuje přehrávat si hudbu podle vaší nálady. V efektní grafické aplikaci můžete listovat po jednotlivých skladbách, které jsou rozřazeny podle nálady. Když máte třeba depresi, je to skvělý způsob jak si ji pořádně užít.

Plusem je, že Sony Ericsson ke svým hudebním telefonům tradičně dodává redukci na 3,5mm stereo jack, takže při poslouchání hudby nejste odkázání na dodávané pecky. I když je pravda, že v tomto případě jsou sluchátka poměrně kvalitní, přesto pokud si připojíte vlastní kvalitní sluchátka, rozdíl poznáte. Díky redukci lze navíc jakákoli sluchátka používat i pro telefonování, mikrofon je totiž v redukci.

Kromě hudby ve formátu MP3 nabídne Sony Ericsson W910i i komfortní FM rádio, které podporuje funkci RDS. Při ladění rádia tak ihned víte, co jste naladili. Pro příjem rádia fungují sluchátka jako anténa, takže musí být připojena. Pokud něco v rádiu propásnete, telefon nabízí i nástroj pro práci s podcasty.

Zábava

Až vás omrzí veškerá hudba i rádio, můžete si pustit třeba nějaké video. Telefon si poradí s obvyklými formáty 3GP i MP4. Kdybyste náhodou neměli žádné nahrané na paměťové kartě, můžete si klidně pustit nějaké streamované z internetu. Díky podpoře 3G je přehrávání plynulé. K videím, ale i hudbě a fotografiím se dostanete prostřednictvím nové grafické nabídky. Ta je ve stejném stylu jako hudební knihovna.

Co se nám ale opravdu těžko chápe, je rozhodnutí Sony Ericssonu nedávat do Walkmanů fotoaparát s automatickým ostřením. Asi se dokážeme smířit s tím, že tří a více megapixelové fotoaparáty zůstanou vyhrazeny pro Cybershoty. Ale proč proboha absence automatického ostření? Nemáme pocit, že by to výrobu fotoaparátu nějak výrazně zlevnilo. Ovšem kvalitu fotografií to ovlivňuje velmi výrazně, a jak asi tušíte, velmi negativně. Fotoaparát v W910i se tak hodí maximálně pro momentky, které budete posílat jako MMS.

Podobně jako ostatní přístroje této značky, je i W910i poměrně silný v oblasti her. Kromě tradiční Javy totiž nabízí také technologii Mascot Micro3D, díky níž vypadají hlavně trojrozměrné hry opravdu dobře. V základní nabídce telefonu najdete 3 hry, přičemž hlavně V-Rally 3.0 vypadá velmi dobře. Kromě her najdete v telefonu ještě dvě hudební Java aplikace.