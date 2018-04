Prototypy původního iPhonu byly na prodej. Apple ale aukci zakázal

Podle sériových čísel se dá určit, že prototypy byly vyrobeny sedm měsíců před oficiálním začátkem prodeje. Jeden byl vyroben ve 49. týdnu a druhý v 50. týdnu roku 2006. iPhone první generace byl představen 6. ledna roku 2007 a do prodeje se dostal 29. června stejného roku.

Zajímavostí funkčního prototypu je krytí displeje. Kryt není skleněný, ale plastový. Podle zveřejněných informací používá funkční prototyp operační systém OS X ve verzi 03.06.01_G. Když se začal iPhone první generace prodávat, měl operační systém ve verzi 03.11.02_G.

Zajímavé jsou také popisky nacházející se v prostředí beta verze operačního systému, který nemá nic společného s tím, jenž se nacházel v prodejní verzi. Prototyp iPhonu se hlásí jako "Skankphone" a dalšími popisky jsou věty "Say hello to the Newton MessagePad 3000", "Skank is the new black" a "Nine parts perspiration".

Oba prototypy jsou v dobrém stavu a z toho funkčního je možné i volat. Textové zprávy dokáže prototyp pouze přijímat. Také si s ním lze prohlížet internet a fotoaparát je rovněž funkční. Prototyp se však nedokáže synchronizovat s iTunes.

Kdo by měl o prototypy zájem, musel podle původních propozic zakoupit oba dva přístroje. Součástí nabídky byla i látková pouzdra. V době přípravy tohoto článku se aukce dostala na částku téměř 2 500 dolarů, tedy v přepočtu přes 50 000 korun. Během noci však byla nabídka stažena, stejně jako video o obou prototypech na serveru YouTube (video se opětovně objevilo - k prohlédnutí zde). Původní aukce obou prototypů se odehrávala na eBayi zde.