Takto měl vypadat skládací samsung. Tudy cesta nevede, usoudil výrobce

Fotografie prototypu skládacího samsungu zveřejnil portál Techconfigurations s tím, že podle některých zdrojů tento vývojový kousek spadá do let 2015 až 2016. Tedy do období časného vývoje smartphonu s unikátní skládací konstrukcí, který je nyní znám pod názvem Galaxy X. Tehdy byl znám jako Project Valley či zkráceně Project V.

Zrušený prototyp nese označení

SM-G929F a nápadně se podobá prvnímu skládacímu smartphonu na trhu – ZTE Axon M. Nutno podotknout, že skládací ZTE bylo představeno až v říjnu 2017. A zatímco Samsung patrně usoudil, že tudy cesta nevede, ZTE šlo s kůží na trh.

V čem spočívá podobnost obou zařízení? V samotné konstrukci, rozměrný ohebný displej tedy u raného prototypu skládacího samsungu nečekejme. Stejně jako zmíněné ZTE se skládá ze dvou částí osazených na sobě nezávislými displeji, obě jsou spojené kloubem. Ten se u prototypu samsungu nachází na levém boku, u ZTE je naopak vpravo. Při rozevření zařízení působí spíše jako dva vedle sebe položené telefony.

Pravá část skládacího samsungu se víceméně neliší od pojetí tehdejších jihokorejských top modelů, pomineme-li značnou odlišnost v zaoblení rohů zařízení. Pod displejem pravé části telefonu se nachází tehdy tradiční středové tlačítko se čtečkou otisků prstů, které doplňují senzorové klávesy. Tato část prototypu se vesměs neliší od běžného smartphonu, je osazena sluchátkem či mikrofonem i microUSB a 3,5mm audiokonektorem. Na čelní ploše rovněž neschází fotoaparát s LED bleskem a nutné senzory.

Daleko od původní myšlenky

Oproti tomu výklopná levá část je výrazně chudší. Funguje pouze jako nosič sekundárního displeje. Ten je od pohledu shodný s hlavním zobrazovacím panelem. O úhlopříčce a rozlišení lze jen spekulovat, tyto parametry nejsou známé. Otázkou zůstává i umístění hlavního fotoaparátu. Je možné, že Samsung vsadil na stejné řešení jako později čínské ZTE. To jej u svého skládacího smartphonu umístilo nad hlavní displej, tedy do míst, kde bývá obvykle sekundární fotoaparát.

Co na první pohled zaujme, je tloušťka prototypu. Ta je na poměry tehdejších vrcholných samsungů opravdu výrazná. Není divu, tělo muselo pojmout baterii o dostatečné kapacitě kvůli dvěma energeticky náročným dotykovým displejům. Důvodem mohla být i potřeba dostatečně bytelného kloubu spojujícího obě části. Každopádně po přiklopení části s druhým displejem tloušťka telefonu ještě naroste.

Použitím dvou dílčích displejů je prototyp skládacího samsungu vzdálen původní myšlence zařízení, které při rozevření bude mít obří jednolitý displej. Zařízení se dvěma vnějšími displeji je navíc velmi nepraktické. Takový telefon je výrazně náchylnější na poškození.

Jak bude vypadat finální skládací samsung, je stále tajemstvím. Na smartphone takové konstrukce láká Samsung prostřednictvím různých konceptů a patentů řadu let. Prvním náznakem byla reklama ze začátku roku 2013, která u příležitosti tiskové konference v rámci lasvegaského veletrhu CES ukazovala přednosti tehdy nového flexibilního displeje. Samsung jej poprvé použil u modelu Galaxy Round s vertikálně prohnutým tělem.

Řada konceptů a souboj s firmou Huawei

Koncem roku 2014 společnost poprvé naznačila, že by mohla na trh uvést smartphone, který by díky ohebnému displeji bylo možné přeložit na polovinu. Několik možných podob budoucích smartphonů včetně rozevíracího smartphonu si nechal Samsung patentovat už začátkem roku 2014 (více viz Prohlédněte si dvakrát ohnutý Samsung s ohebným displejem). Od té doby se to různými patenty na takový telefon jen hemžilo. Stejně tak s přísliby termínů jeho představení.

Letos v lednu prezident mobilní divize DJ Koh informoval, že uvedení skládacího samsungu se odkládá až na rok 2019. A důvod? Zatímco původně se společnost obávala nízkého zájmu ze strany zákazníků, nyní byl důvodem problém s vyladěním uživatelského rozhraní. Jedno je nicméně jisté, skládací Galaxy X nebude levným smartphonem, zájemce si bude hledat o poznání hůře než u vrcholných samsungů běžné konstrukce.

Samsung kvůli průtahům nemusí být prvním výrobcem, který na trh uvede skládací smartphone s ohebným displejem. Do závodu se pravděpodobně zapojí i firma Huawei. Ta hodlá skládací model představit už letos v listopadu (více viz Který mobil bude mít jako první skládací displej? Bude to přetahovaná).

Takto Samsung v roce 2013 představoval přednosti flexibilního displeje: