Protiatomové džíny? Ne, jen protimobilové.

Ačkoliv podle názvu by se mohlo zdát, že “protiradiační džíny” jsou určené válečným paranoikům, jde o celkem obyčejný produkt, vezoucí se na vlně obav z elektromagnetických emisí šířících se z mobilů. Džíny vybavené protiradiační vrstvou v kapsách se nazývají Icon S-Fit a na začátku příštího roku je začne prodávat renomovaný výrobce Levi Straus (výrobce džínsů Levi´s).

Chraň si tělo! Ale před čím?

Zástupci společnosti tvrdí, že rozhodně nezneužívají obecně rozšířeného strachu z elektromagnetického záření, ale všechny organizace spojující výrobce mobilních telefonů a jiných zařízení se přesto rychle ozvaly s kritikou.

Mluvčí Federace elektronického průmyslu nepřipouští žádné nebezpečí: “Důkazy předložené Světovou zdravotnickou organizací a mnoha dalšími subjekty ukazují, že žádné ochranné výztuhy nepotřebujete. Na druhou stranu,” dodává škodolibě, “je tu možnost, že ono ‘ochrané vyztužení kapsy’ bude zhoršovat příjem signálu na telefonu, takže se vám nikdo nedovolá.”

Lidé to chtějí

Zástupci společnosti Levi Straus se však brání a mávají před sebou průzkumy trhu. “Přinášíme jen to, co lidi chtějí. My jim jejich obavy o zdraví neočkujeme.” Manažer pro komunikaci s veřejností Cedric Jungpeter ovšem dodává, že bezdůvodná tato ochrana není: “Debata je přece stále otevřená. Důkazy o škodlivosti mobilů zatím neexistují, ale nemáme zatím ani potvrzení toho, že jsou telefony úplně bezpečné.” A kalhoty zbytečné, že...

Výrobci kalhot hraje do karet stále nerozhodnutý spor, který mezi sebou vedou výrobci mobilů, vědci, doktoři, zákazníci osamocení i sdružení v nejrůznějších organizacích. Oficiální průzkumy totiž zatím nepřinesly žádný důkaz toho, že by elektromagnetické záření z mobilních telefonů lidskému tělu škodilo. Přesto však zároveň všichni vědci na závěr svých studií dodávají, že jistý vliv na organismus existuje a je třeba dalších testů, abychom se dobrali pravdy.

Nejistá půda

Právě tyto otevřené dveře hrozí, že za sebou skrývají podobné hrůzy, jako kdysi případ DDT. Lidé přesvědčení o bezpečnosti insekticidu se nechali práškovat jen proto, aby o pár let později zjistili, že oni sami i jejich děti si s sebou nesou ošklivé znamení této chemikálie.

Zatím zřejmě nejrazantnějším ochraným krokem oficiálních úřadů bylo doporučení britské vlády, aby děti mobily používaly “jen v nejnutnějších případech”. Podle vládní studie je totiž právě dětský mozek náchylnější na změny způsobené zářením z telefonů. Proč by tedy těhotné ženy netoužily po kalhotech, které odstíní “radiaci” od jejich ještě nenarozeného potomka? A proč by muži i ženy, po dětech teprve toužící, nechtěli pro jistotu chránit své pohlavní orgány před telefonem, který jim celý den visí u pasu?

Levis se prostě dobře trefil do přání mnoha zákazníků. Vždyť různá mnohem pochybnější zařízení na odklánění nebo pohlcování záření se prodávají již řadu let. Je jen otázkou času, než začneme v zimě nosit kulichy s radiačním štítem a košile s ocelovou destičkou na vnitřní straně náprsní kapsy. Kdo by si chtěl nechat upéct srdce, že?