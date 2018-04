Evropou se šíří protesty taxikářů, zajídá se jim mobilní aplikace Uber

Americká aplikace Uber totiž umožňuje velmi snadné objednání odvozu na dané místo. Cestující se díky ní mohou přímo spojit se soukromými řidiči (prověřenými společností Uber), kteří navíc nabízejí velmi nízké ceny. Pro běžné taxislužby tak jsou obrovskou konkurencí.

"Funguje to tak, že si do smartphonu nahrajete aplikaci Uber. Průvodce se zeptá na vaše údaje a číslo kreditní karty. A kdykoli potřebujete auto, stačí v aplikaci zadat požadavek a systém automaticky kontaktuje řidiče, který je vám nejblíž. Takhle mu to pípne a řidič má pak 15 sekund na odpověď. Je to velmi rychlé," popsal loni kolegům z Technet.cz aplikaci americký řidič limuzíny (celý rozhovor s taxikářem, jakého v Praze nenajdete, čtěte zde).

Problémem podle oficiálních taxislužeb je, že tato aplikace není jako taxislužba registrovaná, a přesto funguje i jako taxametr, což je prý nelegální.

V Americe žaloby, v Evropě protesty taxikářů

Aplikaci Uber přitom podporuje například internetová společnost Google, ale také investiční banka Goldman Sachs. Dostupná je ve více než sto městech ve 37 zemích světa. Protesty vyvolala i v USA. "Taxikáři se proti službě bouří a snaží se ji různě napadat u soudu. Na nějakou dobu byl Uber v některých městech i zakázaný, ale pak se to prolomilo. Podpora veřejnosti je ohromná," popsal loni již zmíněný řidič limuzíny ze San Franciska situaci v Severní Americe.

Nová služba se již znelíbila řidičům v Británii, Belgii, Španělsku a Německu. Ve středu se k nim přidali i francouzští taxikáři. Podle francouzských médií se protesty projevují zejména nedostatkem vozidel taxislužby. Francouzskou metropoli přitom ve středu ochromila i stávka na železnici.

V poledne se kolem tisícovky taxíků v Berlíně zúčastnilo protestních jízd z různých částí německé metropole k olympijskému stadionu. Kolony troubících aut v některých místech brzdily dopravu, dopravní kolaps však nezpůsobily.

V Hamburku už podobnou aplikaci zakázali

Prezident německého svazu provozovatelů taxislužeb Michael Müller prohlásil, že se taxikáři chtějí protestní akcí bránit proti údajně nelegální konkurenci. "Soukromí řidiči nemají koncesi k provozování taxislužby a zpravidla ani neplatí daně z toho, co si těmito cestami vydělají," řekl Müller na tiskové konferenci.

"Nemají pojištění pro přepravu osob, nepodstupují žádné pravidelné zdravotní prohlídky a nepodléhají nárokům na vzdělávání a na technický stav vozidla, které musí splnit řidiči taxislužby," dodal.

Berlínští taxikáři apelují na radnici, aby využívání těchto aplikací zakázala. V Hamburku už protest taxikářů uspěl, když ve středu vedení města podle serveru Deutsche Wirtschafts Nachrichten zakázalo využívání dopravní aplikace WunderCar, která funguje na podobném principu jako Uber.

Odpoledne se chystali k protestu připojit i taxikáři na britských ostrovech. I v Londýně podle nich platí, že taxametr mají právo používat jen černé taxíky. Požadují proto, aby byly služby společnosti Uber mnohem více regulovány. Protestu v Londýně se prý zúčastní až 12 tisíc taxikářů.

Kromě Londýna, Paříže a Berlína se má stávkovat rovněž v Římě či Milánu.