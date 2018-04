Protest proti CDMA se nekonal, SP2 se stahoval průměrně

V našem včerejším článku o protestu proti CDMA , který se konal 1. března, jsme napsali, že se protest na provozu Eurotelu směrem do sítě NIX.cz nijak neprojevil. Někteří protestující nám po právu vyčetli, že protest měl probíhat formou stahování Service Packu 2 pro Microsoft Windows XP, který se fyzicky nachází v Redmondu v USA, a tudíž se tyto datové toky do statistiky NIX.cz nijak nepromítnuly. Vyvstává tedy logická otázka, kolik SP2 bylo tedy 1. března uživateli z ČR staženo. Odpověď na tuto otázku nám dal Jiří Grund, tiskový mluvčí společnosti Microsoft: "Dne 1. března bylo staženo uživateli z ČR přibližně stejné množství SP2 jako kterýkoliv jiný den." Počet SP2 stažených 1. března (uživateli z ČR) nijak nevybočoval z obvyklého průměru. Tento fakt je tedy dalším, velmi silným argumentem potvrzujícím to, že protest proti Eurotelu konaný 1. března byl ve skutečnosti fiaskem.