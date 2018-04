Prosincový YOP je tady!

Vánoční tipy YOPu

SEKCE MOBILY

Samsung i8510 Innov8

Samsung se rozjel. Dává to najevo hlavně v oblasti multimediálních telefonů. Model i8510 Innov8 se staví na současný vrchol a co se výbavy týče, hodlá zesměšnit symbianovou konkurenci od Nokie. Navíc přináší naprosto fenomenální fotoaparát, kterým chce připravit o trůn rovnou Nokii i Sony Ericsson.





Nokia 5800 XpressMusic

iPhone s tím začal, záhy mu dýchala smečka mobilů od jihokorejských značek Samsung a LG na záda a teď to zkouší Nokia. Brzy se totiž dostane do prodeje její první model s výhradně dotykovým displejem. Má být odpovědí na produkty Samsungu, LG a především na iPhone od Applu.

HTC Touch HD

HTC Touch HD je dalším pokračovatelem série Touch telefonů od tchajwanského výrobce. A tentokrát to není jen model, který se inspiroval u iPhonu – Touch HD má ambice mu přímo konkurovat. Hlavním lákadlem telefonu je tentokrát obří displej, který doopravdy dovede změnit pocity z používání Windows Mobile.





Marketingové triky výrobců mobilů

Mobilní telefony už dávno neslouží pouze k volání a psaní zpráv. Množství funkcí se neustále rozrůstá. A výrobci tyto funkce patřičně propagují. Někdy ale snad až moc snaživě a zákazníky lákají na úplné nesmysly. My vám jich několik představíme.

SEKCE AUDIO-VIDEO

Mivvy vision

Ceny projektorů prolomily magickou hranici 20 tisíc korun a stále zlevňují. Na předvánoční trh se dere novinka Mivvy vision. První projektor, který je vybaven digitálním televizním tunerem a stojí méně než devět tisíc.







Miniprojektor 3M MPro110

Na párty i na cestách teď můžete mít obraz o úhlopříčce několika desítek centimetrů. Budete přitom u sebe mít přístroj o rozměrech většího mobilního telefonu. Podobná zařízení budou brzy integrována přímo v noteboocích a dalších přenosných přístrojích.

IT SEKCE

Toshiba NB100

Když před více než rokem přišel Asus s „hračkou“ v podobě Eee, nikdo netušil, jakou lavinu zájmu o netbooky tím vyvolá. Toshiba je známá jako výrobce kvalitních a stylových notebooků, proto jsme byli velmi zvědavi, co nového do oblasti netbooků přinese. A byli jsme potěšeni!





Blu-ray vypalovačka LG BE06

O technologii Blu-ray jako nástupci DVD je už rozhodnuto. Počítačovému trhu ale stále ještě vévodí DVD. Blu-ray mechaniky se objevují jen sporadicky – a to mluvíme o běžných, nikoliv zapisovacích mechanikách. Novinka od LG je jednou z prvních vlaštovek připravujících „modré jaro“.

Binární hodinky

Každý odměřuje svůj čas jinak. Někdo dává přednost ručičkám, někdo číslicím. A nerozhodní si pořídí hodinky kombinované. Jsou tu ale další možnosti… Co takhle binární hodinky?





SEKCE MÉDIA

Filmové novinky

Do kin míří epické romantické drama Austrálie. Ve filmu Den, kdy se zastavila Země jsme tou méně vyspělou civilizací my, lidstvo. Pokračuje Lovecká sezóna. Na DVD vycházejí Karamazovi, na blu-ray Mrtvý vesmír.

Seriály a televize

Prima připravuje The Big Bang! Heroes se ve své třetí sérii potýkají s poklesem sledovanosti. Třetí série IT Crowd je tady.





Nová média

MyHeritage je Facebook pro rodiny. Radio IO – skvělé Internetové rádio pro hudební nadšence. Microsoft chystá online verzi Office.

SEKCE JAVA HRY

Asphalt 4 Elite Racing

Závody na silnicích se poslední dobou přestaly vyplácet. Led a sníh prodlužuje brzdné dráhy a zkracuje životy, takže je čas se přesunout k mobilu a uklidit závoďáky do garáží. Ale dejte si pozor, na sněhu to klouže i s mobilem v ruce a očima zabořenýma do displeje!







