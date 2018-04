Prosadí Čína svůj standard sítí čtvrté generace?

Číňané by v budoucnu rádi zařadili své dnes proprietární technologie mezi celosvětové standardy. To by jim umožnilo jejich prodej do celého světa. Čínská technologie sítí čtvrté generace vychází z vlastní varianty 3G sítí. Ty jsou v současnosti stále v testovacím provozu a jejich spuštění se očekává ke konci letošního roku.

Základem je technologie TS-SCDMA. Hlavní motivací k jejímu vývoji byla touha po nezávislosti na licencích od ostatních subjektů – Číňané tak nemusí platit například Qualcommu licence za 3G standardy. Více o TS-SCDMA zde.

Vynaložené peníze by však jistě Číňané rádi získali zpět. Proto se nyní budou snažit prosadit TS-SCDMA jako základní stavební kámen sítí čtvrté generace. Vše záleží na rozhodnutí Mezinárodní telekomunikační unie, která se bude o proces standardizace v nejbližších letech starat.

Pokud přesvědčí funkčností svých 3G sítí na konci tohoto a v příštím roce, mají Číňané docela slušnou šanci na úspěch. Vždyť budoucí sítě založené na TS-SCDMA slibují přenosové rychlosti až 80 Mbit/s, což je 8x více, než dnes teoreticky umožňuje HSDPA. Zdá se, že soudruzi v Čínské lidové republice mají o internetu 4G trochu jiné představy, než jeden z našich mobilních operátorů, který pro jistotu 4G síť provozuje již nyní.