Propojování sítí v kostce

Co je to propojení

Než se pustíme do hlubší analýzy, je třeba si vysvětlit základní pojmy v oblasti propojení veřejných telekomunikačních sítí (VTS). Propojování sítí se děje za jednoduchým a prostým účelem – aby šlo účastníkovi jedné sítě volat i ze sítí jiných operátorů než je ten jeho. Pokud třeba používáte Eurotel a někdo vám volá (nebo vy chcete volat někomu) z Oskara, je třeba, aby mezi Oskarem a Eurotelem existovalo propojení.

Propojení dělíme v zásadě na přímé a nepřímé. Přímé propojení se realizuje pomocí tzv. Bodů propojení (Point of Interconnection, dále POI). Tyto POI nejsou ničím jiným než místy, kde se fyzicky dané dvě sítě střetávají a jsou vzájemně propojeny (tedy síť Oskara je fyzicky propojena se sítí Eurotelu). POI bývá u tak velkých operátorů jako je Eurotel a Oskar více, protože je to z řady důvodů pro oba operátory výhodnější (redundance propojení, směrování hovorů po kratší trase v rámci sítě, atd.). Přímé propojení mezi operátorem A a operátorem B znázorňuje na obrázku červená šipka.

Kromě přímého propojení však existuje také propojení nepřímé. To znamená, že mezi vaším operátorem a operátorem sítě, do které voláte, existuje ještě tzv. tranzitní operátor. Když kupříkladu začínala síť Oskar, tak měla poměrně málo zákazníků (jako každá jiná začínající síť) a vyplatilo se ji propojit s operátorem, který má síť propojenu s nejvíce operátory – to je u nás Český Telecom. Oskar měl tedy vybudován POI s Českým Telecomem.

Pokud zákazník Oskara volal do sítě Českého Telecomu, jednalo se o přímé propojení. Pokud ale zákazník Oskara chtěl volat kupříkladu do Eurotelu, prošel hovor nejprve do sítě Českého Telecomu. Český Telecom pak tento hovor tranzitoval (přenesl) k nejbližším POI se sítí Eurotel a hovor pak propojil do sítě Eurotel. Vy jste tedy volali z Oskara do Eurotelu, ale trasa hovoru byla Oskar – Český Telecom – Eurotel. Pro koncového zákazníka se ale cena, kvalita ani nic jiného nerušila od situace, kdy Oskar s Eurotelem již měl přímé propojení. Nepřímé propojení operátora A a operátora B prostřednictvím tranzitního operátora C znázorňuje šedivá šipka.

Propojovací poplatky

Vzhledem k tomu, že vybudování a provoz POI rozhodně nepatří k levným záležitostem, existují tzv. propojovací poplatky, které mají tyto náklady pokrývat. Ty se dělí na poplatky za terminaci, poplatky za originaci, tranzitní poplatky a jiné poplatky.

platí váš operátor tomu operátorovi, do jehož sítě voláte. Voláte-li třeba z T-Mobilu do Oskara, platí T-Mobile Oskarovi poplatek 3,19 Kč/min. DPH.

hovoru jsou obvyklé zejména tam, kde koncový zákazník využívá na určité trase síť jiného operátora. U nás se s tímto poplatkem setkáte v pevných sítích. Zákazník Českého Telecomu, který využívá služeb alternativního operátora, je totiž fyzicky připojen k síti Českého Telecomu. Pokud voláte prostřednictvím (před)volby operátora s nějakým alternativním operátorem třeba někomu ze sítě Českého Telecomu, znamená to, že hovor jde po trase Český Telecom – alternativní operátor – Český Telecom. Alternativní operátor při takovém hovoru ale musí zaplatit Českému Telecomu poplatek za originaci, neboť hovor vznikl v síti Českého Telecomu a odtud byl propojen do sítě alternativního operátora, což samozřejmě vedlo ke vzniku nákladů na straně Českého Telecomu. Poplatky za originaci hovorů ve fixních sítích jsou v ČR identické s poplatky za terminaci hovorů.

mají pokrývat poplatky spojené s tranzitem hovoru u nepřímého propojení. Představme si, že voláme ze sítě A do sítě B. V našem příkladu tedy při nepřímém propojení sítí operátora A a operátora B (šedivá šipka) zaplatí operátor A operátorovi C za to, že jeho hovor tranzituje do sítě operátora B tranzitní poplatek. Pří přímém propojení (červená šipka) žádný tranzitní operátor není a tudíž se žádné tranzitní poplatky neplatí.

mohou být například poplatky za využívání jiné infrastruktury operátora než POI. Typicky pokud voláte prostřednictvím (před)volby operátora, je nutné provést na ústředně Českého Telecomu nastavení, která vám volání přes síť alternativního operátora umožní. Za náklady s tímto nastavením a s provozem infrastruktury, která to umožňuje, platí alternativní operátor Českému Telecomu 0,06 Kč/min. bez DPH.