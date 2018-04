Propojovací kablíky Palm <-> GPS

Firmu PLANstudio znáte právě z rastrových map. Má ve svém obchodě na stránkách www.pdamapy.cz také dva propojovací kablíky s GPS:

Propojovací kabel Palm - GPS Garmin

pro Palm univ. konektor m500 serie (vč. Tungsten a Zire 71) a datový sériový kabel Garmin – tento kablík slouží pouze na datovou komunikaci mezi Palmem s univerzálním konektorem a GPSkou např. Garmin, opatřenou sériovým kabelem, ukončeným 9pin CANNON konektorem









Propojovací kabel Autonabíječka - Palm - GPS Garmin

pro Palm univ. konektor m500 serie (vč. Tungsten a Zire 71) a datový sériový kabel Garmin. Autonabíječka dobíjí pouze Palm – tento kablík slouží jak na datovou komunikaci mezi Palmem s univerzálním konektorem a GPSkou např. Garmin, opatřenou sériovým kabelem, ukončeným 9pin CANNON konektorem, ale zároveň obsahuje cigaretový nabíječ, který dobíjí vestavěné baterie v Palmu (ty jsou nejvíce namáhány, díky podsvícení displeje a neustálému zapnutí).





Kabely mají na jedné straně univerzální konektor Palm, který lze použít pro následující Palmy:

Palm m125, m130, m500, m505, m515

Palm Tungsten T, T2, T3, C

Palm Zire 71

Na druhé straně je klasický sériový port RS232 zapojen jako nullmodem, tj. jako PC desktop v 9ti pinovém konektoru CANNON.

Nastavení: Pokud používáte program GPS Atlas musíte v nastavení GPS nastavit NMEA other, což je standard přenosu dat. U jiných mapových aplikací jako u Tranis PalmKimu, není nutné žádné nastavování, aplikace si data na sériovém rozhraní univerzálního konektoru nalezne sama a navíc je mnohem lépe "blbuvzdorná", takže jí nevadí přerušení spojení atp. Zato GPS Atlas je velice náchylný na ztrátu komunikace. Pokud vám tedy za jízdy kabel vypadne, nebo po přejezdu nerovnosti se jen na zlomek vteřiny přeruší komunikace, jen velice těžko nebo za dlouhou dobu, pak aplikace navazuje ztracenou komunikaci. Projeví se to tím, že plynulý posuv je zastaven a ačkoliv jedete mapa je na posledním místě, kde došlo ke ztrátě dat. Po jejich obnovení cukne např. o půl obrazovky (podle ujeté vzdálenosti) a opět využíváte spojení s GPS. Pokud máte aplikaci Tracker, tak vám je život zkomplikován ještě tak, že při zapnutém logování se spojí barevnou úsečkou poslední bod ztráty komunikace a nový při navázání. A v logu se pak objeví údaj např. o rychlosti 325km/h tak jako se to stalo mě :-(

Pokud potřebujete propojit Palm s GPS a nevěděli jste si doposud rady, kablíky od PLANstudia, jistě doplní mezeru na trhu.