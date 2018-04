Propojovací dohody - kdo se s kým domluví první?

V těchto dnech probíhají intenzivní jednání mezi držiteli licencí na provoz veřejných telekomunikačních sítí o vzájemných propojovacích dohodách. Největší počet jednání v současnosti probíhá právě s Českým Telecomem, tzv. alternativní operátoři jednají o propojení svých sítí mezi sebou jen sporadicky.

ČTÚ až dosud udělil licence na provoz veřejných telekomunikačních sítí čtrnácti společnostem. Tři tyto licence se týkají sítí GSM, zbylých jedenáct drží provozovatelé pevných sítí. Každá telekomunikační společnost (tedy i operátoři GSM), která chce v nejbližších letech nabízet svoje služby v České republice, musí respektovat skutečnost, že potřebuje mít propojenu svoji síť se sítí Českého Telecomu. Síť Českého Telecomu totiž jako jediná pokrývá celé území České republiky a k této síti je připojeno nejvíce uživatelů (přibližně 3,9 milionu).

Český Telecom jedná se všemi

Jaký je tedy současný stav jednání o propojení telekomunikačních sítí? S Českým Telecomem v tuto chvíli jednají všichni držitelé licencí na provozování veřejných telekomunikačních sítí.

Nejdále pokročila jednání Českého Telecomu s Aliatelem a Contactelem. Český Telecom už v současnosti testuje fyzické propojení svojí sítě se sítěmi těchto dvou operátorů. Propojovací dohodu však zatím Aliatel ani Contactel s Českým Telecom neuzavřely. O cenách hovorů už sice Český telekomunikační úřad rozhodl, nicméně zatím probíhají jednání o dalších sporných bodech (dělení výnosů z připojení k internetu, ceny za přístupové svazky). Aliatel i Contactel jednají s Českým Telecom při vědomí toho, že ČTÚ může kdykoliv dojít trpělivost a uzavření propojovací dohody těmto společnostem nařídit. Jenže ČTÚ už zveřejnil ceny, které by takové nařízení obsahovalo – Aliatel s Contactelem tak v současných jednáních s Českým Telecomem mohou pouze získat.

Zajímavý vývoj nabralo jednání Českého Telecomu se společností Dattel. Podle našich informací již byla dohoda v závěru minulého týdne na spadnutí. Zákonná lhůta pro uzavření dohody mezi těmito operátory uplynula právě v pátek 25. ledna. Při jednání mezi Dattelem a Českým Telecomem se však objevily další sporné body – zpoplatnění přístupových svazků (tedy fyzických zařízení a linek, sloužících k propojení sítí) a dělení výnosů z připojení k internetu vytáčenou linkou (dial-upem, komutovanou linkou). Dattel se tedy rozhodl s uzavřením dohody počkat až do okamžiku, kdy vydá ČTÚ cenové rozhodnutí i pro tyto sporné body.

Společnost Dattel je vlastněna společností GTS Czech, která je také držitelem telekomunikační licence. Všechny dohody, které budou uzavřeny jménem společnosti Dattel, tak budou platné i pro GTS Czech.

Paradoxní přitom je, že 20. prosince 2000 začala běžet další 90ti denní lhůta pro uzavření propojovací dohody – právě mezi Českým Telecomem a společností GTS Czech. Může tak nastat vskutku kuriózní situace, kdy Dattel a Český Telecom budou muset uzavřít propojovací dohodu obsahující ceny stanovené ČTÚ, ale současně se také Český Telecom dohodne s druhým vyjednávacím týmem vystupujícím přímo pod hlavičkou GTS Czech. Pokud z tohoto druhého jednání vzejde jiná propojovací dohoda než mezi Dattelem a Českým Telecomem, nebude zřejmě vůbec jasné, která propojovací dohoda bude platná.

Oficiální jednání zahájil Český Telecom také se společností eTel (bývalý Globix). Z těchto jednání sice nejsou žádné tiskové zprávy, nicméně jejich průběh podle našich zdrojů připomíná ostatní jednání – pro jednající společnosti není problém se shodnout na technických podmínkách propojení, nicméně v cenové otázce se nedokážou shodnout téměř na ničem.

S Českým Telecomem jednají i operátoři sítí GSM – EuroTel, RadioMobil a Český Mobil. Tyto společnosti už ale propojovací dohodu uzavřenou mají, a proto jejich jednání mohou probíhat libovolně dlouho. Pokud se operátoři sítí GSM s Českým Telecomem nedohodou, nemůže se ani jedna strana obrátit na ČTÚ – dokud není uzavřena nová propojovací dohoda, platí ta stará.

Neoficiální jednání s Českým Telecomem zahájily společnosti Intratel a Kiwwi. Zatím však ani jedna z těchto dvou společností nepožádala Český Telecom o předložení prvotní nabídky propojení (RIO, referenční nabídka). Právě od předložení této žádosti začne běžet 90ti denní lhůta, do které se musí jednající společnosti dohodnout. V opačném případě rozhodne ČTÚ.

Ostatní držitelé licencí na provoz veřejných telekomunikačních sítí, společnosti Callino, Czech On-Line a GlobalTel, už sice s Českým Telecomem zahájili neoficiální jednání, nicméně v této chvíli jde zatím jen o vzájemné zjišťování stanovisek a požadavků. Je to však také dáno tím, že tyto společnosti téměř nemají co se sítí Českého Telecomu propojit – jejich infrastruktura je totiž zatím ve fázi budování. Proto je pro tyto společnosti v současnosti zbytečné, aby jednaly o vzájemném propojení telekomunikačních sítí.

Alternativní operátoři se věnují především Českému Telecomu

Přestože někteří alternativní operátoři tvrdí, že mezi sebou (tedy s výjimkou Českého Telecomu) jsou schopni uzavřít propojovací dohody během několika dnů, maximálně týdnů, skutečnost je jiná. Nejintenzivněji mezi sebou jednají především společnosti Aliatel, Contactel a GTS Czech. Zatím není známo, jestli alternativní operátoři mezi sebou už uzavřeli nějakou propojovací dohodu – podle našich informací však zatím byly uzavřeny jen smlouvy o smlouvách budoucích.

Více informací o probíhajících jednání odmítají alternativní operátoři zveřejnit. Podobně odmítavé stanovisko zaujímají i operátoři sítí GSM – nejsou ochotni přiznat ani to, že jednají s Českým Telecomem.

Jednání o propojení telekomunikačních sítí rozhodně nejsou jednoduchá a nedají se vyřešit za několik dnů. Jejich výsledek však ovlivní výslednou cenu, kterou budeme všichni platit za telefonování. Nyní už bude záležet na tom, jaký kompromis jsou jednající operátoři ochotni udělat. A pokud se na kompromisu nedohodnou, bude muset rozhodnout ČTÚ. Pokud to náš telekomunikační regulátor myslí s liberalizací skutečně vážně, mělo by jeho další cenové rozhodnutí být minimálně stejně dobré, jako to minulé.

