Propojení nedohodl ani GTS s celulárními operátory

(ČIA) - Žádost Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) o rozhodnutí ve věci ceny za propojení mezi sítěmi mobilních operátorů a alternativními operátory podala společnosti GTS.odpověděl na dotaz ČIA marketingový ředitel GTS David Duroň. Jak na dnešním setkání s novináři potvrdil senior konzultant Aliatelu pro regulace a licence Richard Stonavský, stejný krok s největší pravděpodobností učiní i Aliatel.

Se žádostí o rozhodnutí se na ČTÚ již 21. května obrátila Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). "Přestože ČTÚ nic nebrání rozhodnout na základě této žádosti, raději jsme se rozhodli přesně naplnit i znění telekomunikačního zákona, podle kterého musí žádost oficiálně podat konkrétní operátor," vysvětlil Stonavský. Poplatky za propojení byly podle něj mobilními operátory stanoveny bez ohledu na skutečné propojovací náklady se započtením přiměřeného zisku.

Podle dřívějšího vyjádření členů APVTS navíc dochází ze strany mobilních operátorů v rozporu se zákonem ke křížovému financování jejich vlastní činnosti na úkor zákazníků pevných sítí. "Uzavření propojovacích smluv na základě kalkulace reálných nákladů na propojení a přiměřeného zisku by pro zákazníky operátorů pevných sítí znamenalo výrazně levnější telefonování," domnívá se předseda APVTS Svatoslav Novák. Zatímco provozovatelé pevných sítí na základě rozhodnutí ČTÚ tuto kalkulaci provádějí, mobilní operátoři model výpočtu propojovacích cen na bázi nákladů a přiměřeného zisku dosud nenavrhli. "Tato metoda tvorby cen je přitom uzákoněna v příslušném ustanovení zákona o telekomunikacích," připomněl Novák.

"Na rozdíl od APVTS si myslíme, že námi navrhovaná cena je přiměřená a srovnatelná s ostatními evropskými státy," řekl na dotaz ČIA mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek. "Její výše vystihuje naše náklady, včetně výdajů na výstavbu a údržbu sítě," dodal Hájek a připomněl, že RadioMobil již letos snížil úroveň propojovacích poplatků o 15 procent. Také mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš popírá, že by navrhovaná cena byla nepřiměřeně vysoká. "Během pěti let jsme jen do naší GSM sítě investovali 28 miliard korun, zatímco Český Telecom na to měl několik desítek let. Zároveň jsme podle licenčních podmínek museli pokrýt signálem téměř 100 procent populace ČR, což nastupující alternativní operátoři zdaleka za svou povinnost nemají," vysvětlil Kučmáš. Podle něj jsou propojovací ceny navržené Eurotelem dokonce nižší, než je průměr Evropské unie.