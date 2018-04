Propojení internetu do telekomunikační sítě á la Lucent

Lucent představil na Invexu poměrně zajímavou nabídku aplikačních telekomunikačních řešení pro střední a větší firmy. Vzhledem k tomu, že na podobné IT celky dostáváme stále více dotazů, rozhodli jsme se v krátkosti řešení Lucentu představit.

Internet Telephony Server

Internet Telephony Server - ITS směruje hlasový a faxový provoz z tradičních telekomunikačních sítí do sítí Internetových a Intranetových (firemní interní Internetové sítě). Při použití stávajícího telekomunikačního vybavení ušetří uživatel značnou část provozních nákladů.

Telefon - telefon, fax - fax, PC - telefon

Uživatel používá telefon, fax nebo PC běžným způsobem. ITS směruje hovor z telefonní sítě na Internet/Intranet, což umožní snížení celkových nákladů. ITS konvertuje analogový signál na IP pakety a dopraví data k vzdálenému účastníkovi jehož ITS konvertuje pakety zpět na analogový signál dále zpracovaný běžným telefonem, faxem, PC. Při použití PC je možné vuyžít standardní multimediální software pro komunikaci po Internetu (např. NetScape's CoolTalk).

Internet Telephony Server

Podporuje hlasový a faxový přenos z a do tradičních telefonních sítí přes Internet/intranet

Připojení na telefonní ústředny přes E1/PRI ISDN

Obsahuje administrační a tarifikační software

HW & SW:

Compaq PC server s procesorem Intel

Microsoft Windows NT operační systém

Administrace prostřednictvím NT

Standardní síťová karta - Ethernet 10/100mb integrovaná na motherboardu Compaq

Standardní DSP

Standardní T1/E1/PRI nebo analogový interface/PC karta přístup na Internet (protokol H.323)

Kapacity:

Software může podporovat až 96 portů

Server podporuje 8 - 24 portů s digitálním T1/E1/PRI připojenímk ústředně

Nebo 8 portů s analogovým připojením k ústředně

Transparentní uživatelské služby:

Využití všech služeb telefonní ústředny

Možnost využití dalších klientských aplikací odpovídajích standardu H.323

Lucent Elemedia SX73000 komprimační technologie

Tarifikace hovorů

Web browser nebo NT administrační rozhraní

Kompatibilní s SNMP systémy pro řízení sítí

Obr. - Internet Telephony Server - začlenění ITS do komunikační infrastruktury

Internet Call Centre

Nová technologie Internet Call Center je vhodná pro zákazníky kteří používají Internet pro obchodní účely (elektronický obchod, objednávky prostřednictvím Internetu, vyřizování servisních požadavků, apod.). Internet Call Center umožňuje telefonní hovory mezi uživatelem WWW a agentem v Centru obsluhy volání prostřednictvím běžné telefonní linky. Agent který přijímá hovor může hovořit s volajícím, zatímco oba mají k dispozici stej-nou WWW stránku.

Výhody tohoto řešení

Hlavním přínosem je především možnost realizovat úplný a nepřerušený přenos dat a hovoru po jedné běžné telefonní lince. Doposud používaná řešení vyžadovala aby uživatel měl druhou linku nebo pronajatý datový okruh. Uživatelé WWW bez takovéhoto vybavení museli vždy ukončit Internetové spojení aby uvolnili linku pro příchozí volání od agenta z Centra obsluhy volání. Toto řešení dále umožňuje aby agent "vedl" uživatele po stránkách WWW na interaktivním základě. Agent vybírá příslušné WWW stránky a "posílá" je do PC uživatele. To výrazně zvyšuje efektivitu práce agenta a napomáhá mu "uzavřít obchod" a vyřídit hovor.

HW & SW:Na straně volajícího klienta je jediným systémovým požadavkem PC s přístupem do Internetu, vybavené plně duplexní zvukovou kartou (např. Sound Blaster) a standardním multimediálním software pro komunikaci po Internetu (např. NetScape's CoolTalk nebo MS NetMeeting). Na straně provozovatele Internetovského centra obsluhy volání musí být instalováno "klasické" centrum obsluhy volání, doplněné o komponenty, umožňující provoz v rámci IP sítí, viz. schéma dále.