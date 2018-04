Propočet návratnosti investice do UMTS

Co je UMTS Sítě třetí generace - UMTS UMTS - Bezdrátové telekomunikační sítě na konci 20. století Podle některých propočtů by musel průměrný český uživatel sítě 3G utrácet měsíčně přibližně 4000 korun, aby se dalo uvažovat o návratnosti investic v horizontu cca dvanácti let. Analýza podnikatelského plánu UMTS pro současného provozovatele GSM Požadovaná cena za licenci UMTS nyní 125,000,000 USD Náklady na výstavbu sítě (předpokládající 70% pokrytí do roku 2008) 400,000,000 USD Očekávané náklady na financování projektu 12% ročně Penetrace mobilními telefony (GSM v roce 2012) 100% české populace Penetrace mobilními terminály (UMTS v roce 2012) 50% české populace Podíl jednoho ze čtyř operátorů na trhu 25% EBITDA stávajícího operátora (zisk před zdaněním, úroky, a odpisy) 25% Na základě těchto vstupních předpokladů je určena modelová kalkulace pro průměrný výnos na jednoho uživatele (ARPU - Average Revenue Per User), která by kryla pouze návratnost vynaložených nákladů na licenci a vybudování sítě v průběhu 10 let: ARPU v roce 2003 40 USD měsíčně ARPU v roce 2012 111 USD měsíčně Průměrné ARPU v letech 2003 - 2012 82 USD měsíčně Z těchto výpočtů je patrné, že není možné, aby v deseti letech výnosy z poskytovaných služeb pokryly byť jen samotné vlastní vynaložené náklady. Myšlenka, že průměrný zákazník bude schopen a ochoten zaplatit přes 100 USD měsíčně za služby UMTS, je naprosto nereálná. Kalkulace nezahrnuje žádné další investiční náklady jako jsou informační technologie, informační systémy a další nutné investice.