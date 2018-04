Promítejte si filmy z iPhonu na zeď. Projektor MiLi lze použít i pro notebook

Výrobci již představili několik mobilů s integrovaným projektorem, žádný z velkých světových výrobců však žádný takový mobil prozatím neprodává. Řešením jsou tedy externí projektory, které se dodávají jako příslušenství. Jeden takový se značkou MiLi jsme otestovali.

Projektor MiLi je určen pro iPhone, využít ho samozřejmě lze i s přehrávačem iPod Touch. Vedle toho projektor po připojení přes kabel funguje i s notebookem, DVD přehrávačem nebo set top boxem. Součástí balení jsou i potřebné kabely.

Nové příslušenství od MiLi je poměrně rozměrné (148 x 70 x 41 mm), do kapsy se tak rozhodně nevejde. Konstrukce projektoru je řešena tak, že se přístroj rozevře a vznikne tak místo pro vložení iPhonu. Po rozevření míří optika rovnou na zeď a telefon je uložen tak, že je možné jej pohodlně ovládat. Stojánek je skládací a po sklopení šetří místo.

Konstrukce a zpracovaní testovaného příslušenství působí celkem solidně, naše výtky však míří k ovládacím prvkům. Tlačítka jsou dotyková, ale nepříliš citlivá. Naštěstí se k projektoru dodává dálkové ovládání, pomocí kterého lze všechny funkce ovládat mnohem pohodlněji.

Projektor dokáže zobrazovat obraz v rozlišení VGA a to v rozmezí od úhlopříčky pět palců až do úhlopříčky 70 palců. Svítivost je 10 lumenů. Ostrost obrazu se nastavuje otočným ovladačem. Nechybí reproduktor a regulace hlasitosti. Přehrávání zvuků může být docela hlasité. Kdo nechce rušit okolí, může připojit k projektoru sluchátka. Projektor může sloužit i jako externí reproduktor pro přehrávání hudby bez projekce obrazu.

Pomocí projektoru lze zobrazovat pouze filmy uložené v iPhonu. Projekce uživatelského prostředí ani dokumentů se nekoná. Stejně tak nelze zobrazovat fotografie uložené v iPhonu. Kvalita projekce je na slušné úrovni, testované příslušenství postačí pro dostatečně kvalitní "soukromé kino".

Testovaný projektor je vybaven vyměnitelnou baterií s kapacitou 1200 mAh. Baterie by měla vydržet na projekci dlouhou až jeden a půl hodiny. Projektor funguje i při zapojení nabíječky do sítě. Tak lze připojený iPhone i dobíjet. Na přístroji nalezneme nálepku s doporučením, že by se měl projektor po dvou hodinách na chvíli vypnout. Dost se totiž zahřívá a větráčky jsou rozhodně slyšet.

Projektor bude v prodeji do konce června a pokud vás zaujal, tak si na něj připravte částku 8 899 korun včetně daně.