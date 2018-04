Promille aneb jak nebýt pod vlivem ...

Promille je opravdu kuriózní program, patrně jeden z nejlegračnějších, jaké vůbec můžete pro EPOC32 sehnat. Jedná se vcelku o jednoduchý, i když nesmírně zajímavý prográmek, který umí podle zkonzumovaného počtu nápojů a interní poměrové "alkoholové" tabulky spočítat, kolik alkoholu v krvi momentálně máte a za jak dlouho klesne na únosnou či nulovou úroveň potřebnou například pro bezpečnou dopravu domů po vlastní ose s vlastním vozidlem.



Prvotní konfigurace programu spočívá v nastavení Vaší soukromé hmotnosti (čím víc vážíte, tím lépe pro Vás...) a zařazení mezi zkušené nebo příležitostné opilce, a to hned v několika stupních. V další fázi si můžete nadefinovat celkem pět nápojů a zadat, kolik alkoholu obsahují. V Promille najdete přednastaveny tradiční nápoje jako je pivo, víno a tvrdý alkohol / whiska, můžete si je ale samozřejmě upravit dle potřeby včetně jejich názvů.







Poté už následuje obligátní naťukání počtu do sebe "naklopených" nápojů a doby, za jakou jste to úspěšně zvládli. Výsledkem je graf s aktuálním obsahem alkoholu v krvi (u těch zdatnějších jedinců pak obsahu krve v alkoholu) a času, kdy se podroušený či nedej bože ještě horší stav změní po odbourání alkoholu z krve v tradiční kocovinu. Klávesnice Psiona je bohužel pro opilce přece jen příliš malá, a tak může dojít k chybnému zadání a následnému nepřesnému výpočtu - vše tedy zadávejte zásadně předem a pak si třeba dělejte čárky nebo využijte služeb kamaráda abstinenta...







Přiznejme si, že Promille je roztomilá utilitka, která sice pro většinu notoriků nemá žádný valný smysl, pro pobavení ale poslouží celkem dobře. Pokud mohu jako zapřísáhlý nepřítel alkoholu soudit (pochopitelně dle názorů a neotřesitelných životních zkušeností zasloužilých opilců), funguje měření alkoholu v krvi na jedničku s hvězdičkou, a tak se na výsledky z Promille můžete (samozřejmě BEZ ZÁRUKY!!!) spolehnout.